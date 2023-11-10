頸間的隱形珠寶！卡地亞LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列

嗅覺，最能觸發人們的情感與展現獨特自信的一面，始終不斷締造雋永的卡地亞，將珠寶幻化為頸間的靈動香氣，並對卡地亞經典的美洲豹致敬，所創造而出的LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列，從瓶身內部雕琢出美洲豹柔和且動感的形象，香氣則展現兼具優雅、奔放的氣息，噴灑於頸部，女人的神秘與大膽自信，隨即流瀉而出。

卡地亞與美洲豹的相遇由來已久，1914年卡地亞即在一枚腕表上，以縞瑪瑙與鑽石呈現出黑白相間的豹紋，而1918年貞·杜桑（Jeanne Toussaint）加入卡地亞後，她也激發了美洲豹在品牌美學的熱情，呈現出女性的無限魅力，貞·杜桑也被親友暱稱為「Panther」，而在1948年，溫莎公爵為妻子訂製的一款卡地亞美洲豹胸針，舉世聞名，更讓卡地亞與美洲豹有著密不可分的親密關係。

問世於1987年的LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列，當初設計靈感來自於美洲豹珠寶設計靈感，巧妙之處就在瓶身設計，從內部雕琢出美洲豹頭的形象，展現出極具標誌性的魅力。而卡地亞調香師Mathilde Laurent，將調西普芬芳、野性麝香與清新淡雅的梔子花融合，呈現出多樣化風格的靈動盎然，將這抽象的優雅與魅力，巧妙的成為了一個時尚單品，就如同卡地亞珠寶的風格呈現，美洲豹的形象在現實、抽象、具象之間穿插變換，引領出自我的獨特風格。