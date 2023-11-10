快訊

游淑慧曝侯友宜民調北市躍第一 支持度衝上四成

汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

民進黨輔選大將「酒店摟妹」被踢爆！ 火速請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頸間的隱形珠寶！卡地亞LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香精100ML／4,850元。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香精100ML／4,850元。圖／卡地亞提供

嗅覺，最能觸發人們的情感與展現獨特自信的一面，始終不斷締造雋永的卡地亞，將珠寶幻化為頸間的靈動香氣，並對卡地亞經典的美洲豹致敬，所創造而出的LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列，從瓶身內部雕琢出美洲豹柔和且動感的形象，香氣則展現兼具優雅、奔放的氣息，噴灑於頸部，女人的神秘與大膽自信，隨即流瀉而出。

卡地亞與美洲豹的相遇由來已久，1914年卡地亞即在一枚腕表上，以縞瑪瑙與鑽石呈現出黑白相間的豹紋，而1918年貞·杜桑（Jeanne Toussaint）加入卡地亞後，她也激發了美洲豹在品牌美學的熱情，呈現出女性的無限魅力，貞·杜桑也被親友暱稱為「Panther」，而在1948年，溫莎公爵為妻子訂製的一款卡地亞美洲豹胸針，舉世聞名，更讓卡地亞與美洲豹有著密不可分的親密關係。

問世於1987年的LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列，當初設計靈感來自於美洲豹珠寶設計靈感，巧妙之處就在瓶身設計，從內部雕琢出美洲豹頭的形象，展現出極具標誌性的魅力。而卡地亞調香師Mathilde Laurent，將調西普芬芳、野性麝香與清新淡雅的梔子花融合，呈現出多樣化風格的靈動盎然，將這抽象的優雅與魅力，巧妙的成為了一個時尚單品，就如同卡地亞珠寶的風格呈現，美洲豹的形象在現實、抽象、具象之間穿插變換，引領出自我的獨特風格。

最新版本的LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列，邀請女星凡妮莎‧寇比（Vanessa Kirby）擔任形象大使，演繹女性帶著神秘色彩，又充滿著魅力的形象。照片中的凡妮莎‧寇比，披著一襲紅色連身薄透紗，將魅力與神秘優雅的呈現，也呼應瓶身上的豹首形象，更為靈動且柔和，呼應環保永續，LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列也將推出補充瓶，預計2024年2月上市。

卡地亞LA PANTHÈ RE 美洲豹淡香精100ML／售4,700元。圖／卡地亞提供
卡地亞LA PANTHÈ RE 美洲豹淡香精100ML／售4,700元。圖／卡地亞提供
凡妮莎‧寇比（Vanessa Kirby），將卡地亞的 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列靈動呈現。圖／卡地亞提供
凡妮莎‧寇比（Vanessa Kirby），將卡地亞的 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列靈動呈現。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列補充瓶／100ML，預計 2024 年 2 月份上市。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列補充瓶／100ML，預計 2024 年 2 月份上市。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列，帶著優雅與美，展現女性最原始的魅力。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列，帶著優雅與美，展現女性最原始的魅力。圖／卡地亞提供
卡地亞LA PANTHÈ RE 美洲豹淡香水100ML／3,550元。圖／卡地亞提供
卡地亞LA PANTHÈ RE 美洲豹淡香水100ML／3,550元。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列與形象大使凡妮莎‧寇比（Vanessa Kirby）。圖／卡地亞提供
卡地亞 LA PANTHÈ RE 美洲豹香水系列與形象大使凡妮莎‧寇比（Vanessa Kirby）。圖／卡地亞提供

美洲豹 珠寶

延伸閱讀

妹子逛ZARA不買衣服 狂推1隱藏商品「CP值超高」

同門韓韶禧、昆凌！肖戰代言再+1 成珠寶品牌首男性全球代言人

動物園美洲豹竟生出「全身黑小豹」！網好奇是不是親生..見公豹本尊秒戀愛了

安海瑟薇發女神光 美秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon

相關新聞

頸間的隱形珠寶！卡地亞LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列

嗅覺，最能觸發人們的情感與展現獨特自信的一面，始終不斷締造雋永的卡地亞，將珠寶幻化為頸間的靈動香氣，並對卡地亞經典的美洲...

烏克蘭聯合芭蕾舞團榮耀登台 國家戲劇院好評加場

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）明年一月將首度登上國家戲劇院舞台演出，選擇浪漫芭蕾經典「吉賽兒」作為演出舞碼，期望能以舞者在戰時的生命經驗回應這齣以永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫為主題的劇目，將對於國族同胞深刻的情感以及未來和平的嚮往，以肢體、舞蹈的形式傳遞給舞台下的觀眾。主辦單位聯合數位文創感謝台灣民眾對於烏克蘭舞者的熱烈支持，預計於一月五日加開場次，今日中午十二時準點開賣。

中國信託當代繪畫獎首獎從缺 「聖母與妓女」等獲優選

第二屆「中國信託當代繪畫獎」評選結果揭曉。本屆首獎從缺，三件優選作品分別為：吳逸寒「聖母與妓女」、洪瑄「突圍」、蕭珮宜「...

栗子魔方、抹茶可頌！日日烘焙坊「9款新品」限時開賣

新開幕的「台北漢來大飯店」內的「日日烘焙坊」，自即日起以LESCURE萊思克AOP發酵奶油為素材，全新推出「栗子魔方」、...

Delvaux、Chloé節慶系列 刺繡工藝加持預約來年豐碩

隨著節慶的來到，精品品牌除了推出節慶形象廣告，也帶來了豐富的季節限定、風格商品推薦。其中Chloé節慶系列是將Chloé...

梵克雅寶高雄開幕 兩款珠寶表全台首度曝光

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於1906 年正式進駐頂級珠寶的「聖地」 — 巴黎芳登廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。