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吃一桌豐盛的愛馬仕早餐 Saut Hermès餐瓷來囉
法國精品品牌愛馬仕（Hermès）推出全新「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷套組，豐富多樣的餐具選擇，裝飾由插畫藝術家Jochen Gerner繪製的圖案，最初繪製於毛氈上，以品牌所舉辦的年度「跳躍的愛馬仕」賽馬會為靈感，用敘事性和抽象性的圖案呈現這個巴黎頂尖馬術障礙賽的精髓，將這系列色彩鮮活的全新餐瓷，呈現在餐桌上。
系列早餐套組瓷器餐具，以歡快線條勾勒的馬術元素，是品牌今年四月甫於米蘭設計周期間發表的全新家居創作。系列器皿包括不同尺寸的碟子、茶壺、茶杯、麥片碗、餡餅盤、鮮奶油壺、糖罐、咖啡杯、蛋糕盤等，上面裝飾著馬匹、馬鞍、馬蹄、馬術騎士安全帽、甚至障礙賽的箱子等饒富馬術賽事精神的圖案，與圓形和幾何線條交錯，非常適合與大家相聚在一起時，以輕鬆愉悅的心情享用豐盛美食。
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