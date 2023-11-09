快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃一桌豐盛的愛馬仕早餐 Saut Hermès餐瓷來囉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕推出Saut Hermès餐瓷系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出Saut Hermès餐瓷系列。圖／愛馬仕提供

法國精品品牌愛馬仕Hermès）推出全新「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷套組，豐富多樣的餐具選擇，裝飾由插畫藝術家Jochen Gerner繪製的圖案，最初繪製於毛氈上，以品牌所舉辦的年度「跳躍的愛馬仕」賽馬會為靈感，用敘事性和抽象性的圖案呈現這個巴黎頂尖馬術障礙賽的精髓，將這系列色彩鮮活的全新餐瓷，呈現在餐桌上。

系列早餐套組瓷器餐具，以歡快線條勾勒的馬術元素，是品牌今年四月甫於米蘭設計周期間發表的全新家居創作。系列器皿包括不同尺寸的碟子、茶壺、茶杯、麥片碗、餡餅盤、鮮奶油壺、糖罐、咖啡杯、蛋糕盤等，上面裝飾著馬匹、馬鞍、馬蹄、馬術騎士安全帽、甚至障礙賽的箱子等饒富馬術賽事精神的圖案，與圓形和幾何線條交錯，非常適合與大家相聚在一起時，以輕鬆愉悅的心情享用豐盛美食。

Saut Hermès餐瓷系列茶壺6杯裝，附濾茶器，22,330元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列茶壺6杯裝，附濾茶器，22,330元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列餡餅盤，14,740元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列餡餅盤，14,740元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列大碗，10,530元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列大碗，10,530元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列蛋糕盤，13,900元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列蛋糕盤，13,900元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列馬匹圖案馬克杯，6,530元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列馬匹圖案馬克杯，6,530元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列附蓋小碗，8,420元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列附蓋小碗，8,420元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列馬匹圖案圓盤，6,950元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列馬匹圖案圓盤，6,950元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列麥片碗，7,790元。圖／愛馬仕提供
Saut Hermès餐瓷系列麥片碗，7,790元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès 餐具

延伸閱讀

被酸會投胎是本事！歐陽妮妮槓上陳沂「連國中生都不如」

獨／64歲金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣包色「破了送助理」

歐陽妮妮挨轟「一事無成、靠妹蹭名氣」 她不忍了怒回嗆

只因和男友吵架…野蠻女怒割爛70萬愛馬仕包 意外結局讓網友傻了

相關新聞

吃一桌豐盛的愛馬仕早餐 Saut Hermès餐瓷來囉

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）推出全新「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷套組，豐富多樣的餐具選擇，裝飾由...

Yahoo奇摩購物雙11買氣夯！小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷銅板價11元

電商年度盛會雙11邁入最後衝刺期，Yahoo奇摩購物「1111全民殺價日」持續推好康優惠，11/11前再推「金鑽超品週」...

奶香炸裂首登場！7-ELEVEN CITY CAFE「厚乳拿鐵」奶量+20% 門市限時14天第2杯半價

搶攻溫暖商機，7-ELEVEN CITY CAFE針對咖啡口味分眾需求，以多樣化風味滿足咖啡愛好者，回應消費者期待希望品...

買1送1！niko bakery×辻利茶舗 「抹茶草莓生吐司」限量開賣

富錦樹集團旗下生吐司品牌「niko bakery」與來自日本京都的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自11月10日起聯手推出「抹...

高回饋拚電商 SOGO台北店周年慶首日創造13.2億業績

遠東SOGO台北店周年慶今首日開跑，大批民眾鎖定限日限量商品與滿額贈品而來，百貨大門準時打開，人潮瞬間擠爆一樓，手扶梯也...

SKM Park Outlets加入新光三越會員陣容 點數互通啦！

新光三越旗下首間Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」將於11月13日正式加入新光三越會員陣容， s...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。