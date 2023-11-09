快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

Yahoo奇摩購物雙11買氣夯！小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷銅板價11元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至11月11日Yahoo奇摩購物最高回饋39％、單日消費滿3,500元最高拿11,000購物金、刷Yahoo聯名卡滿3.3萬元登記送5,000刷卡金，11月11日當天Yahoo奇摩App「購回饋」再享結帳5%加碼回饋，消費滿1元還可抽清空購物車等大獎。圖／Yahoo奇摩購物提供
即日起至11月11日Yahoo奇摩購物最高回饋39％、單日消費滿3,500元最高拿11,000購物金、刷Yahoo聯名卡滿3.3萬元登記送5,000刷卡金，11月11日當天Yahoo奇摩App「購回饋」再享結帳5%加碼回饋，消費滿1元還可抽清空購物車等大獎。圖／Yahoo奇摩購物提供

電商年度盛會雙11邁入最後衝刺期，Yahoo奇摩購物「1111全民殺價日」持續推好康優惠，11/11前再推「金鑽超品週」，精選金飾、鑽石下殺4.3折起，消費滿1元登記即有機會清空購物車，11月11日當天消費最高還可回饋11,000購物金，更有多款商品下殺，Yahoo奇摩購物中心推出LV Feilcie精品包直降萬元，Yahoo奇摩拍賣則有小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷限時破盤價只要11元。

Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，消費者把握雙11高回饋最後衝刺，不僅搶在年度最大檔趁機囤貨，更趁高回饋下手高單商品。盤點雙11正慶Top5熱銷榜 ，「iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro」再次蟬聯冠軍，熱門遊戲機「SONY PS5」與全球狂銷逾百萬組的獨家遊戲《Marvel’s Spider-Man 2同捆組》則霸佔3、4名，「亞培原味安素」位居第2、換季保養「妮維雅嫩膚乳液」也搶進第5。

即日起至11月11日Yahoo奇摩購物最高回饋39％、單日消費滿3,500元最高拿11,000購物金、刷Yahoo聯名卡滿3.3萬元登記送5,000刷卡金，11月11日當天Yahoo奇摩App「購回饋」再享結帳5%加碼回饋，消費滿1元還可抽清空購物車等大獎。

Yahoo奇摩拍賣11月11日前下單登記抽破萬元五星飯店住宿券及樂園門票，11月11日7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富超商取貨滿99元免運。

此外，11月12日起至11月19日Yahoo奇摩購物再推返場優惠，消費滿3,000元登記送330購物金；每天限時1小時（凌晨0點或中午12點）單筆消費滿萬最高送660購物金。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價依網頁公告為準。

小米電動牙刷，Yahoo奇摩拍賣11月11日上午10點現搶開賣，原價239元、限時下殺只要11元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
小米電動牙刷，Yahoo奇摩拍賣11月11日上午10點現搶開賣，原價239元、限時下殺只要11元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
The North Face可拆式連帽羽絨外套，原價14,880元，Yahoo奇摩購物中心限時下殺4.6折優惠價6,811元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
The North Face可拆式連帽羽絨外套，原價14,880元，Yahoo奇摩購物中心限時下殺4.6折優惠價6,811元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩拍賣11月11日前下單登記抽破萬元五星飯店住宿券及樂園門票，11月11日當天7-ELEVEN、全家、萊爾富超商取貨滿99元免運。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣11月11日前下單登記抽破萬元五星飯店住宿券及樂園門票，11月11日當天7-ELEVEN、全家、萊爾富超商取貨滿99元免運。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
SONY PS5主機，Yahoo奇摩拍賣11月11日上午10點現搶開賣，原價17,580元、限時下殺6.3折優惠價11,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
SONY PS5主機，Yahoo奇摩拍賣11月11日上午10點現搶開賣，原價17,580元、限時下殺6.3折優惠價11,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
DR.WU角鯊潤澤修復精華油（30ml），原價4,000元、Yahoo奇摩購物中心限時下殺5折優惠價2,000元，單筆消費滿千元登記抽沖繩3天2夜郵輪行。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
DR.WU角鯊潤澤修復精華油（30ml），原價4,000元、Yahoo奇摩購物中心限時下殺5折優惠價2,000元，單筆消費滿千元登記抽沖繩3天2夜郵輪行。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
小米掃地機器人S10，Yahoo奇摩拍賣11月10日上午10點現搶開賣，原價6,990元、限時下殺5.9折優惠價4,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
小米掃地機器人S10，Yahoo奇摩拍賣11月10日上午10點現搶開賣，原價6,990元、限時下殺5.9折優惠價4,111元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

雙11 住宿券

延伸閱讀

大陸雙11購物節加持 手機銷量衝高

南門市場16日開幕慶！多重好禮 數位支付享20％回饋

Yahoo奇摩購物「雙11正慶」全站最低1折起　狂撒破億折價券

小米首度進駐電器空調影音3C大展 6大組合比雙11還便宜

相關新聞

吃一桌豐盛的愛馬仕早餐！Saut Hermès餐瓷來囉

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）推出全新「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷套組，豐富多樣的餐具選擇，裝飾由...

Yahoo奇摩購物雙11買氣夯！小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷銅板價11元

電商年度盛會雙11邁入最後衝刺期，Yahoo奇摩購物「1111全民殺價日」持續推好康優惠，11/11前再推「金鑽超品週」...

奶香炸裂首登場！7-ELEVEN CITY CAFE「厚乳拿鐵」奶量+20% 門市限時14天第2杯半價

搶攻溫暖商機，7-ELEVEN CITY CAFE針對咖啡口味分眾需求，以多樣化風味滿足咖啡愛好者，回應消費者期待希望品...

買1送1！niko bakery×辻利茶舗 「抹茶草莓生吐司」限量開賣

富錦樹集團旗下生吐司品牌「niko bakery」與來自日本京都的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自11月10日起聯手推出「抹...

高回饋拚電商 SOGO台北店周年慶首日創造13.2億業績

遠東SOGO台北店周年慶今首日開跑，大批民眾鎖定限日限量商品與滿額贈品而來，百貨大門準時打開，人潮瞬間擠爆一樓，手扶梯也...

SKM Park Outlets加入新光三越會員陣容 點數互通啦！

新光三越旗下首間Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」將於11月13日正式加入新光三越會員陣容， s...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。