Yahoo奇摩購物雙11買氣夯！小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷銅板價11元

電商年度盛會雙11邁入最後衝刺期，Yahoo奇摩購物「1111全民殺價日」持續推好康優惠，11/11前再推「金鑽超品週」，精選金飾、鑽石下殺4.3折起，消費滿1元登記即有機會清空購物車，11月11日當天消費最高還可回饋11,000購物金，更有多款商品下殺，Yahoo奇摩購物中心推出LV Feilcie精品包直降萬元，Yahoo奇摩拍賣則有小米掃地機器人限時5.9折、電動牙刷限時破盤價只要11元。

Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，消費者把握雙11高回饋最後衝刺，不僅搶在年度最大檔趁機囤貨，更趁高回饋下手高單商品。盤點雙11正慶Top5熱銷榜 ，「iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro」再次蟬聯冠軍，熱門遊戲機「SONY PS5」與全球狂銷逾百萬組的獨家遊戲《Marvel’s Spider-Man 2同捆組》則霸佔3、4名，「亞培原味安素」位居第2、換季保養「妮維雅嫩膚乳液」也搶進第5。

即日起至11月11日Yahoo奇摩購物最高回饋39％、單日消費滿3,500元最高拿11,000購物金、刷Yahoo聯名卡滿3.3萬元登記送5,000刷卡金，11月11日當天Yahoo奇摩App「購回饋」再享結帳5%加碼回饋，消費滿1元還可抽清空購物車等大獎。

Yahoo奇摩拍賣11月11日前下單登記抽破萬元五星飯店住宿券及樂園門票，11月11日7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富超商取貨滿99元免運。

此外，11月12日起至11月19日Yahoo奇摩購物再推返場優惠，消費滿3,000元登記送330購物金；每天限時1小時（凌晨0點或中午12點）單筆消費滿萬最高送660購物金。