吃漢堡換啤酒！金色三麥全新品牌 麥漢堡插旗新莊宏匯

金色三麥集團旗下全新品牌「麥漢堡（SUNMAI BURGER）」，11月10日將於新莊宏匯廣場盛大開幕，不但斥資百萬引進全台第一座「智慧打酒牆」，更使用釀酒麥渣研發獨家漢堡麵包，讓享用美味成為實踐永續的具體行動。慶祝首間金色三麥「麥漢堡」開幕，11月10日至12日下午2點起，以及11月13日至16日營業時段，來店消費餐點即送等價智慧取酒卡儲值金，吃堡換酒，兌換無上限。

金色三麥這次引進全台第一座智慧打酒牆，世界釀造冠軍團隊精心研發 16款on tap啤酒、調酒和無酒精飲品，消費者不必等候服務，透過智慧取酒卡就能輕鬆自助打酒，享受以量計價的自在自由。

除啤酒和調酒，「麥漢堡」貼心推出多款獨家無酒精飲品。「氣泡黑咖啡」精選哥倫比亞、巴西、衣索比亞產區咖啡豆，搭配出風味和諧，宛如巧克力般深邃的喉韻。「薄荷咖啡」結合新鮮檸檬與清涼薄荷，喝起來酸甜清爽；還有融合啤酒花草本香氣、龍眼蜜甜香，綻放天然鮮爽的「啤酒花氣泡水」。

金色三麥集團積極實踐啤酒減廢循環應用，將富含蛋白質、纖維質、維生素B、多種礦物質的釀酒麥渣，添加在漢堡麵包中，讓麵包越嚼越香。店內使用的「環保托盤」，也以釀酒麥渣製作而成，植物性材料能通過生物循環系統分解回歸自然，形成工藝釀造的綠色循環。

「麥漢堡」開幕推出 7 款不同口味漢堡，有金色三麥執行長葉冠廷特別為低碳水飲食者設計「BIG Q麥漢堡」、超任性選用排餐等級菲力與牛小排原肉製作的「厚菲力麥漢堡」、堅持選用排餐等級的豬肉部位的「辣莓豬麥漢堡」、奶蛋素「蔬醒蛋麥漢堡（早午餐時段限定）」與「蔬食蝦麥漢堡」，以及「鮮酥雞麥漢堡」與「浪花蝦麥漢堡」。

其中「鮮酥雞麥漢堡」展現主廚獨門酥炸技巧，一咬超酥脆，花椒香麻繚繞唇舌間；「浪花蝦麥漢堡」以重磅手打蝦肉餅吃進大海的鮮甜與彈脆，搭配新鮮酪梨片與自製酪梨醬，讓蝦肉本身的鮮美破浪而出。

在空間規劃方面，「麥漢堡」以充滿氣勢的黑、深灰、金色LOGO構成簡約俐落設計空間，除了40席內用座位外，將用餐空間延伸至戶外露天座位區，呼應綠意公園的悠閒氛圍，打造出雙北機捷線最具質感的美食地標。

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