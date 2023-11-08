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新光三越信義周年慶＋雙11 人氣美妝買1送1、加1元多1件

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地周年慶期間正逢雙11大促，即日起至11月12日推出諸多美妝買1送1、加1元多1件等優惠。 圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地周年慶期間正逢雙11大促，即日起至11月12日推出諸多美妝買1送1、加1元多1件等優惠。 圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地周年慶期間正逢雙11大促，即日起至11月12日，新光三越台北信義新天地聯手品牌推出「耶誕倒數月曆點數換」、「雙11優惠買1送1、加1元多1件」、「暖冬家電、冬被4折起」等優惠陣容，另外，A8 B1正逢改裝出清，推出萬件女裝4折起。11月12日前還有skm pay獨享單館單筆滿5000元送3000點。

現在正是美妝品牌發表耶誕月曆的季節，就像天天拆禮物的驚喜，耶誕月曆是不少美妝控年度必買的項目。台北信義新天

地集結超過20家品牌倒數月曆火熱開賣，會員還能用周年慶賺到的點數，兌換「YSL冽金聖誕倒數月曆」、「Giorgio Armani亞曼尼限量聖誕精品店倒數月曆」、「DIOR迪奧聖誕倒數日曆」等倒數月曆。還有網友評選最超值的組合「雅詩蘭黛耶誕限定禮盒-永恆星願歡慶禮盒組」價值1萬3290元，現在特價3280元就能買到，相當於2.5折入手。

雙11搭配周年慶最後倒數，新光三越台北信義新天地攜手品牌再推出強力優惠，像是品木宣言明星商品「靈芝水買1送1」、MAC人氣底妝「超持妝無瑕粉底液1＋1組」、BOBBI BROWN「頂級潔顏油雙11組」下殺6折現省3千元、倩碧「小花腮紅」任選加1元多1件。還有諸多必搶的5折以下明星特惠組。

新光三越A8 B1暌違十年改裝出清，即日起至11月12日聯手超過50家品牌下殺3折起，包含針織商品2件1千元、冬季外套3千元有找、女鞋最低只要990元、還有NIKE、adidas女款運動鞋下殺5.2折起，趁出清添購秋冬裝絕對可大省一波。

新光三越A11 6樓今日起至11月20日還有「韓國展」登場，精選47家道地韓國商家、19家初登場。

「雅詩蘭黛耶誕限定禮盒-永恆星願歡慶禮盒組」價值1萬3290元，2.5折特價3280元就能買到。圖／新光三越提供
「雅詩蘭黛耶誕限定禮盒-永恆星願歡慶禮盒組」價值1萬3290元，2.5折特價3280元就能買到。圖／新光三越提供
MAC超持妝無瑕粉底液1 +1組30ml(限定色號) 價值3560元，特價1780元。圖／新光三越提供
MAC超持妝無瑕粉底液1 +1組30ml(限定色號) 價值3560元，特價1780元。圖／新光三越提供
ORIGINS靈芝水粉1＋1 Dr. WEIL青春無敵靈芝光潤機能水200ml (正貨)+200ml (正貨) 價值3200元，特價1600元。圖／新光三越提供
ORIGINS靈芝水粉1＋1 Dr. WEIL青春無敵靈芝光潤機能水200ml (正貨)+200ml (正貨) 價值3200元，特價1600元。圖／新光三越提供
倩碧CLINIQUE任一花漾腮紅加1元多1件。圖／新光三越提供
倩碧CLINIQUE任一花漾腮紅加1元多1件。圖／新光三越提供
BOBBI BROWN繁星金燦倒數月曆6000元，11月24日開賣。圖／新光三越提供
BOBBI BROWN繁星金燦倒數月曆6000元，11月24日開賣。圖／新光三越提供
HR赫蓮娜2023高效傳奇聖誕倒數日曆價值2萬9239元，特價1萬9500元，11月22日開賣。圖／新光三越提供
HR赫蓮娜2023高效傳奇聖誕倒數日曆價值2萬9239元，特價1萬9500元，11月22日開賣。圖／新光三越提供

月曆 品牌 雙11

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