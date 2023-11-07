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立冬吃鍋！全聯美味堂6款台味名店鍋物全都200元有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
嚴選台灣養殖土番鴨，麻油翻炒老薑和鴨肉入味，鴨肉皮薄肉厚，有咬勁，湯頭帶有薑味。圖／全聯福利中心提供
嚴選台灣養殖土番鴨，麻油翻炒老薑和鴨肉入味，鴨肉皮薄肉厚，有咬勁，湯頭帶有薑味。圖／全聯福利中心提供

迎接11月8日立冬節氣到來，看準進補鍋物火鍋商機，全聯美味堂推出名店鍋物，與獲得2023年米其林入選餐廳的台中知名台菜餐廳「膳馨民間創作料理」聯名推出麻油雞與薑母鴨2款新鍋物，麻油雞以在地麻油與老薑煸炒，加入嚴選土雞肉及米酒，湯頭清甜還帶著淡淡中藥香氣，香醇不燥；薑母鴨嚴選台灣養殖的土番鴨，將麻油翻炒老薑與鴨肉，湯頭喝得到薑味，帶有微甘後韻，買回家簡單覆熱就能品嘗名店風味，即日起至11月23日限時特價只要189元，快速熱一鍋暖身又暖心。

另一款美味堂台味鍋物藥膳羊肉爐，嚴選無腥羶味的小羔羊，精選10多種中藥材熬煮將近8個小時，熬出的藥膳湯頭濃郁回甘，最特別的是附上特調豆腐乳醬，發揮畫龍點睛的美味加乘效果，即日起至11月30日優惠價179元。而無辣不歡的人，首推老重慶酸菜雞，鍋底酸菜醬加入泡椒、泡薑等食材拌炒，搭配土雞胸片、黃豆芽、自製凍豆腐，鹹香酸辣，滋味一絕。

預計11月底還會推出新鍋物「黃金蟲草雞」，以珍貴黃金蟲草花搭配濃郁藥膳湯底，湯鮮味甘，搶先預告11月24日至12月7日特價189元。還有去年熱銷上萬盒的花旗蔘燉雞湯這次好評再推出，國產雞腿肉加上美國粉光參、生薑、紅棗一起煮，暖胃滋補。

全聯美味堂膳馨聯名麻油雞，以在地麻油與老薑煸炒，加入嚴選土雞肉及米酒，濃郁湯頭有著淡淡的中藥香氣。圖／全聯福利中心提供
全聯美味堂膳馨聯名麻油雞，以在地麻油與老薑煸炒，加入嚴選土雞肉及米酒，濃郁湯頭有著淡淡的中藥香氣。圖／全聯福利中心提供
迎接11月8日立冬節氣，看準進補鍋物火鍋商機，全聯和米其林入選餐廳「膳馨」聯名推出麻油雞、薑母鴨新鍋物，單份只要189元，料多超值。圖／全聯福利中心提供
迎接11月8日立冬節氣，看準進補鍋物火鍋商機，全聯和米其林入選餐廳「膳馨」聯名推出麻油雞、薑母鴨新鍋物，單份只要189元，料多超值。圖／全聯福利中心提供

餐廳 中藥 薑母鴨

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