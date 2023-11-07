立冬吃鍋！全聯美味堂6款台味名店鍋物全都200元有找

迎接11月8日立冬節氣到來，看準進補鍋物火鍋商機，全聯美味堂推出名店鍋物，與獲得2023年米其林入選餐廳的台中知名台菜餐廳「膳馨民間創作料理」聯名推出麻油雞與薑母鴨2款新鍋物，麻油雞以在地麻油與老薑煸炒，加入嚴選土雞肉及米酒，湯頭清甜還帶著淡淡中藥香氣，香醇不燥；薑母鴨嚴選台灣養殖的土番鴨，將麻油翻炒老薑與鴨肉，湯頭喝得到薑味，帶有微甘後韻，買回家簡單覆熱就能品嘗名店風味，即日起至11月23日限時特價只要189元，快速熱一鍋暖身又暖心。

另一款美味堂台味鍋物藥膳羊肉爐，嚴選無腥羶味的小羔羊，精選10多種中藥材熬煮將近8個小時，熬出的藥膳湯頭濃郁回甘，最特別的是附上特調豆腐乳醬，發揮畫龍點睛的美味加乘效果，即日起至11月30日優惠價179元。而無辣不歡的人，首推老重慶酸菜雞，鍋底酸菜醬加入泡椒、泡薑等食材拌炒，搭配土雞胸片、黃豆芽、自製凍豆腐，鹹香酸辣，滋味一絕。