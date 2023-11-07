白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭「預防4妙招」

時尚又百搭的白色上衣是不少人衣櫃裡的必備款式，但時間一久常有出現斑點或發黃的困擾，不斷丟棄重買實在太傷荷包又浪費。家事達人486先生不藏私揭露4妙招，預防心愛的衣服變黃又變醜。

486先生指出，沒有即時洗和沒有洗乾淨是衣服發黃的主要原因。衣服接觸了皮膚所分泌的油脂和汗液，如果當天沒有趕快清洗，經過累積和氧化容易讓衣服發黃還飄出酸臭味，尤其在白色衣服上更為明顯。但明明有按時清洗，衣服卻還是變黃變舊？486先生指出通常是因為洗滌不當或倒太多洗衣精。

如果清洗不當或是洗衣精使用過量，容易造成洗劑殘留在衣物纖維上。無論是使用直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，影響清潔效果。486先生建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。

486先生指出，衣服「反面洗」能夠更輕易地將皮膚接觸面所沾染的油脂和汗水洗淨，還能同時減少起毛球的機率。但如果衣服表面明顯較髒，就不用翻面洗。可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣精塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去汙劑再洗。