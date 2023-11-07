投報率破表！雙11入會享金色三麥一整年內用啤酒半價

金色三麥推出雙11最殺會員計畫，於11月11日當天凡加入「金釀酒友」會籍，最高享一整年內用啤酒半價。此外，金色三麥更加碼價值近4,000元的免費好禮，一次購買一年期的「金釀酒友」，最多可現賺近4,000元。

聚餐首選的金色三麥餐廳於雙11單日限定，推出投報率破表的超殺回饋，於11月11日加入金釀酒友半年期(1,999元)或一年期(3,888元)的專屬會籍，會籍期間享內用啤酒杯杯半價優惠，同行友人也同享啤酒半價優惠。

於1111購買金色三麥精釀酒友會籍，即可自由挑選免費好禮。獎項包含6瓶1公升瓶裝金色三麥精釀啤酒，價值1,968元。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

針對年度最大檔雙11，金色三麥加碼祭出金釀酒友限定三大好禮，包含6瓶1公升瓶裝金色三麥精釀啤酒（價值1,968元）；12瓶350ml瓶裝金色三麥精釀啤酒及4瓶與中信兄弟聯名的500ml「晃晃兄弟啤酒」（價值1,980元）；以及金色三麥人氣招牌「經典大拼盤」電子兌換券（1,250元）。凡購買半年期金釀酒友會籍，可任選一項好禮回饋；購買一年期的金釀酒友，可任選兩樣好禮帶回家，最多現賺近4,000元。

於1111購買金色三麥金釀酒友會籍，可自由挑選免費好禮，獎項包含價值1,250元的經典大拼盤電子兌換券。圖／金色三麥提供

此外，即日起至11月11日，只要至金色三麥臉書官方粉絲團指定貼文下方標記3位好友，並留言「一起來當金釀酒友吧」，就有機會將價值2,980元的美津濃限量中華隊裝備大背包帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康