情侶檔出席晚宴怎麼穿？五組風格示範快按右鍵備份！

一個人有獨立的風采，但兩個人則有彼此輝映、同中求異的風格加乘效果。出席派對、晚宴不知道怎麼穿才得體？日前甫於美國舉辦的2023 LACMA Art+Film Gala慈善晚宴，便有海量名人出席，期間便有基哥、小班、「莎姐」、名導大衛芬奇等五組精彩搭配，值得手刀筆記，又或是右鍵立馬存圖。

由於慈善晚宴是由古馳（GUCCI）所贊助，「莎姐」莎瑪海耶克Salma Hayek與另一半、GUCCI母公司的開雲集團董事長法蘭索瓦昂希皮諾（Francis-Henri Pinault）則堪稱當晚的東道主；「莎姐」的一身玫瑰金色亮片襲地晚禮服性感也高雅，加上不對稱的耳掛式高級珠寶耳環和銀色包款，讓身旁的老公一臉幸福、也凸顯黑色劍領西裝的隆重。

同樣身穿黑西裝、白襯衫與與黑色蝶型領結的還有「基哥」基努李維（Keanu Reeves）、「小班」班艾佛列克（Ben Affleck），以及曾執導《龍紋身的女孩》、《殺手》的名導大衛芬奇（David Fincher ）。

其中基哥女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）同樣一身黑，但皺褶的鏤空洋裝小秀性感，大方得體不賣弄，與一臉大鬍子基哥散發出了相似的睿智氣息，難怪是人人羨慕的仙氣CP；「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）身旁的J.Lo珍妮佛羅培茲則以鏤空半透洋裝搭配超大顆寶石的珠寶項鍊，對比上班艾佛列克的厭世臉，成為微妙的風格反差；而名導大衛芬奇身旁的藝術家Judy Baca則身穿黑色金釦帶反光效果的長罩衫，隆重、體面。