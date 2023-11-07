告別乾燥脫皮、顯老唇紋！小資女孩必備開架護唇膏品牌Top 10

荒漠乾唇救星！

乾唇人注意，恐怖的秋冬又要來啦！每年寒冷刺骨的東北季風一吹，不僅讓原本Q彈水嫩的少女肌變得乾巴巴，連嘴唇也開始乾裂、起死皮，擦上唇膏立刻唇紋盡現。

想要告別乾癟酸梅嘴、找回飽滿柔嫩的雙唇，一定要做好保濕滋潤工作，手邊隨時準備好護唇膏，絕對是所有水水們的日常！



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查在屈臣氏、康是美、寶雅等通路就能輕鬆買到，近一年備受網友熱烈討論的「十大開架護唇膏品牌」，小資女孩趕快入手，一起找回讓人忍不住想「啾一下」的絕世嫩唇吧！

image source：IG／dhc_tw

No.10 日本近江兄弟

喜歡到日本買藥妝產品的人，對近江兄弟一定不陌生，旗下推出的多款護唇膏都是大家旅日必買的好物之一，兼具平價、好用2大優點更讓許多人瘋狂掃貨當伴手禮。其中，「高保濕超潤唇膏」系列使用了橄欖油， 荷荷芭油及角鯊烷等3種親膚性極佳的保濕成分，預防乾燥脫皮，給雙唇恰到好處的潤澤鎖水感！



不少愛用者大推，「我上班回家都會無時無刻擦」、「不黏，涼涼的，嘴唇有感覺變平滑」、「在日本買價錢非常便宜」。

image source: POYA 寶雅

No.9 TSAIO 上山採藥

資深老牌「TSAIO上山採藥」在台灣開架市場中耕耘多年，秉持「植物藥妝家」的理念，將天然植萃融入產品中，累積許多好口碑，讓忠實粉絲著迷不已。

經典的乳油木果水感護唇膏以有機乳油木果油、荷荷芭以及維他命E作為主要成分，打造水潤服貼、不黏膩的護唇產品，讓每個水水的雙唇都能得到無負擔的潤澤修護。無論是妝前打底或是夜間厚敷當唇膜都很適合，一覺醒來還你粉嫩QQ唇，被網友稱讚「是我每天出門必備的單品」。

image source: TSAIO 上山採藥

No.8 1028

近年來炙手可熱、推出許多話題熱賣產品的MIT彩妝品牌「1028」也進軍保養市場了！有別於彩妝線商品絢麗奪目的視覺設計與包裝，1028的保養線改走簡約質感風格，2023年最新力作「胺基酸健康極潤護唇膏」添加胺基酸、維他命E、玫瑰果籽油等多重保濕因子，宛如濃郁奶油般的柔潤質地，一抹即化，瞬間包覆雙唇修護補水。

此外，無添加香料、溫和低敏也是受到網友們推崇的一大優點，「潤又不油，也沒香料怪味超加分」。

image source: 1028

No.7 雪芙蘭

深耕台灣多年的雪芙蘭，一直以價格平實的保養好物廣受網友好評，添加夏威夷核果油、乳木果油、荷荷芭酯、接骨木油以及蜂蠟等5重奢華保濕因子的「奢華奶霜潤澤護唇膏」，替雙唇注入滿滿保濕感的同時，也減緩乾裂、粗糙和唇紋等惱人困擾，幫你的雙唇恢復柔嫩細緻。

一支甚至只要59元，不到百元的佛心價格讓CP值突破天際，難怪被激推「價錢真的太佛，每天狂擦都不心疼」、「我一次買三隻，包包、家裡、公司都要有」。



No.6 NIVEA 妮維雅

除了招牌美白身體乳是小資族必囤貨的開架好物，妮維雅的護唇膏也是大家激推的秋冬保濕聖品之一，「雖然長相普普，意外滋潤度蠻夠的」、「這個真的好用，我用過很多專櫃品牌的都沒它滋潤」。

無論是「唇紋專家小藍管」、「乾敏專家水藍管」還是「乾皮專家小白管」都在各大討論區、社團都被熱烈討論，依照不同品項添加維他命原B5、蘆薈保濕精華與積雪草修護精萃成分，針對乾燥、脫皮、敏感等困擾對症下藥，堪稱「護唇專家」！

No.5 Curél 珂潤

專為乾燥敏弱肌膚打造適合產品的日本醫美保養品牌Curél 珂潤，針對唇況敏感、乾燥的人推出無香料、無酒精、無色素的潤浸保濕護唇膏，溫和不刺激的成分讓唇部敏感的水水也能放心使用。

獨特的潤浸保濕成分，保有充足修護力又沒有油膩感，滋潤水感直達唇部底層，還被許多愛用者封為「死皮殺手」，擦上後告別乾裂煩惱，找回水潤ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ唇，「真的很好用！乾皮人救星」、「平常肌膚超敏感，但這支真的可以，推」。

NO.4 Burt’s Bees

小蜜蜂爺爺來了！成立於1984年的Burt’s Bees，堅持不添加防腐劑及有害人體的化學成分，秉持「相信自然、回歸自然」的理念研發產品，同時使用回收原料作為包材，盡可能降低環境負擔，善盡地球公民之責。

Burt’s Bees以「唇天然」為準則，用蜂蠟、椰子油、乳油木果油等天然配方，為雙唇提供乾燥對策、注入保水滋潤力；同時也有專為小朋友打造的友無香精護唇膏 ，讓爸媽超放心「完全不怕小孩吃下去」。

No.3 DHC

到日本旅遊必買的剁手級好物再+1！招牌熱賣「純欖護唇膏」在日本熱銷超過1.4億條，火紅程度想必不用再多說，還時常推出超可愛限定聯名包裝，點燃少女們的購物力，忍不住包色蒐集，也成為熱門代購商品！

使用豐富的橄欖精華油作為主要成分，由於近似於保護肌膚的皮脂膜且滲透性表現優秀，既沒有厚重黏膩感也能給予雙唇深度滋潤，成為許多忠實粉絲一生必推的開架護唇膏，「我最愛的護唇膏真的就是DHC」、「去日本必囤貨！」。

No.２ Vaseline 凡士林

醫美精華也能放進護唇膏裡！肌膚保養專家凡士林，2023秋冬重磅推出暱稱「護唇魔法棒」的全能精華潤唇膏，全系列共4款，針對乾燥、唇紋、角質堆積和唇色暗沉等困擾提供解方，精準修護不同的唇部問題。4款功能型潤唇膏還可以自由混搭，訂製個人化唇部護理體驗。



全新護唇體驗讓許多網友躍躍欲試，一上市就手刀購入，「發現這個新系列竟然有出唇部磨砂，看到消息馬上就買了」、「滋潤度滿持久的，可以撐好幾個鐘頭再補擦」。

image source: 屈臣氏

No.1 Mentholatum 曼秀雷敦

說到開架護唇膏王者，怎麼可以少了曼秀雷敦！從基本款「深層保濕潤唇膏」到具備水凝潤澤技術的「頂級濃潤柔霜潤唇膏」，推出各式各樣系列，滿足各個族群的護唇需求，一起呵護雙唇、擺脫乾燥酸梅嘴。

其中廣受網友討論的「LipPure純淨植物潤唇膏」系列，是許多女孩化妝包裡的固定班底，富含多種果萃精華和植物成分，還有滿滿的維他命A、C、E有助淡化唇紋，「這個真的很好用，一次買了二個味道」、「曼秀雷敦護唇膏真的從小用到大」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月1日至2023年10月31日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『開架護唇膏品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統