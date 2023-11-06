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話題設計師PHILIPP PLEIN首度在台展店 落腳微風南山帶來誇張、搶眼設計

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
設計師Philipp Plein與穿著品牌訂製表演服裝的饒舌歌手Saweetie。圖／摘自instagram
設計師Philipp Plein與穿著品牌訂製表演服裝的饒舌歌手Saweetie。圖／摘自instagram

充滿爭議性的設計師品牌PHILIPP PLEIN首度在台展店，由代理DSQUARED2的厲勝國際引進，進駐微風南山百貨開設旗艦店，並帶來最新秋冬服飾，讓消費者有更多元的著裝選擇。

誰是設計師Philipp Plein？

出生德國慕尼黑的Philipp Plein自孩提時代與家人的旅行經驗，接觸許多具代表性的歷史文物和文化。使他對藝術、建築和異國文化的多元價值有著濃厚興趣。1998年設計了一張價值約5萬元的豪華寵物狗床墊，並標榜適合「什麼都不缺的寵物」，讓他嶄露頭角；並在十年後正式成立同名奢華時尚品牌

PHILIPP PLEIN的爭議點？

正因為創立者Philipp Plein有著桀驁不馴的個性，曾槓上義大利跑車品牌法拉利總裁，起因也只是他在社群平台上，曬出自己所擁有的豪車，讓品牌認為作風「有損法拉利的形象」。但Philipp Plein爭議還不止這一項，數次被指部分設計抄襲了Alexander Wang、DIOR，但最後都不了了之。不過品牌PHILIPP PLEIN前衛風格及大膽設計，還是擁有一票的死忠支持者，因此幾乎無損其形象。

PHILIPP PLEIN招牌設計風格

簡單說，不高調就不是PHILIPP PLEIN了！愛用各種閃亮的材質包括水鑽、金屬鍊條與配色，結合搶眼螢光色彩或誇張的印花設計，以及各種以英文大寫字體，帶有滿滿的挑釁意味。不過這種顛覆奢華的操作，讓好萊塢明星尼可拉斯凱吉凱吉、足球天王C羅和超模Naomi Campbell等人都愛上。不過亦有不少人覺得十分俗氣，過於浮誇的單品難以駕馭。

PHILIPP PLEIN微風南山旗艦店特色

依循品牌全球概念店一貫的簡約與奢華風格，從門口就能看到閃耀奪目水晶骷髏頭，而白色、黑色與灰色調和諧存在於明亮簡潔的空間中，穆拉諾玻璃吊燈、大理石地板、設計家具，則勾勒出奢華氣派，將可完整體驗品牌對於奢華的詮釋。

PHILIPP PLEIN愛用各種閃亮的材質包括水鑽、金屬鍊條與配色，，以及各種以英文大寫字體，帶有滿滿的挑釁意味。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN愛用各種閃亮的材質包括水鑽、金屬鍊條與配色，，以及各種以英文大寫字體，帶有滿滿的挑釁意味。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN愛用各種閃亮的材質包括水鑽、金屬鍊條與配色，結合搶眼螢光色彩或誇張的印花設計。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN愛用各種閃亮的材質包括水鑽、金屬鍊條與配色，結合搶眼螢光色彩或誇張的印花設計。圖／厲勝國際提供

設計師 品牌 微風南山

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