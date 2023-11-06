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巨星王嘉爾領軍 軒尼詩V.S.O.P Team Wang限量版登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
軒尼詩首次與全球品牌大使王嘉爾與其時尚品牌TEAM WANG design跨界合作，攜手開啟現代奢華文化的精神與活力。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩首次與全球品牌大使王嘉爾與其時尚品牌TEAM WANG design跨界合作，攜手開啟現代奢華文化的精神與活力。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩首次與全球品牌大使王嘉爾（Jackson Wang）與其時尚品牌 TEAM WANG design 跨界合作，推出「軒尼詩 V.S.O.P Team Wang限量版」，攜手開啟現代奢華文化的精神與活力。 新酒款即日起於全台精選菸酒專賣店及葡萄酒專賣店陸續上市，全台限量1,800瓶。

此限量版包裝是由軒尼詩的全球品牌大使王嘉爾率領位於上海的奢華街頭時尚品牌 TEAM WANG design 所設計。TEAM WANG design 已為大中華區、亞洲以及世界各地奢華街頭的時尚潮流指標，此次在全球法國干邑領導品牌和街頭品牌之間激盪的創作靈感，充分體現其品牌核心精神「認識自己，創造自己的歷史」，更是橫跨藝術、音樂及奢侈品的跨界聯名之作。

王嘉爾表示：「軒尼詩 V.S.O.P 是代表著新一代歡慶的催化劑，它創造了身臨其境的奢華、心嚮往之的體驗，敞開了進入奇幻際遇的大門。」

當王嘉爾首次造訪矗立在歷史悠久的法國干邑區的軒尼詩總部時，他尋覓出此次聯名的創作核心，並大 膽提出一個色彩繽紛且動人的包裝想法，盡顯他與軒尼詩聯繫在一起的能量和密切吸引力。藉由 TEAM WANG design 視角中的軒尼詩 V.S.O.P 出發，選用分別代表著不同意義三種顏色。白色代表現代性、鮮紅色則對應軒尼詩 V.S.O.P 品牌標誌性色調的致敬；金色則傳達了對表演精神的尊敬，並運用帶有速度感的線條及圖案形成漩渦，彷彿是一場華麗絢爛的現場表演，透過鮮豔的色彩，演繹出極具張力與充沛的能量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩V.S.O.P Team Wang限量版700毫升，建議售價1,595元，全台限量1,800瓶。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩V.S.O.P Team Wang限量版700毫升，建議售價1,595元，全台限量1,800瓶。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王嘉爾造訪法國干邑區軒尼詩總部，品飲軒尼詩啟發創作靈感。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王嘉爾造訪法國干邑區軒尼詩總部，品飲軒尼詩啟發創作靈感。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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