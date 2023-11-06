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Rosé、李政宰都來了！J.Lo千萬珠寶稱霸晚宴第一美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由GUCCI盛大贊助的「洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善之夜」（LACMA Art + Film Gala），昨日美國時間10月5日晚間，再度於洛杉磯郡立美術館藝術舉辦，席間並有珍妮佛羅培茲（J.Lo）、BLACKPINK的Rose、金卡達夏（Kim Karsashian），以及男演員Pedro Pascal出席盛宴。圖／BFA提供（合成圖）
由GUCCI盛大贊助的「洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善之夜」（LACMA Art + Film Gala），昨日美國時間10月5日晚間，再度於洛杉磯郡立美術館藝術舉辦，席間並有珍妮佛羅培茲（J.Lo）、BLACKPINK的Rose、金卡達夏（Kim Karsashian），以及男演員Pedro Pascal出席盛宴。圖／BFA提供（合成圖）

穿著輕鬆是日常，但每個人都值得為了某個盛大的場合而練習正裝，透過西裝、禮服、珠寶，展現最精緻、隆重的外顯姿態。由GUCCI盛大贊助的「洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善之夜」（LACMA Art + Film Gala），昨日美國時間10月5日晚間，再度於洛杉磯郡立美術館藝術舉辦，席間並有珍妮佛羅培茲（J.Lo）、BLACKPINK的Rose、金卡達夏（Kim Karsashian），以及男演員Pedro Pascal出席盛宴，展現出盛大慎重的姿態。她（他）們身上穿戴了哪些洋裝禮服、珠寶或亮點？快來看看吧！

。Jennifer Lopez

一身半透禮服的J.Lo，除了半透禮服展現出性感姿態，身上更有一款GUCCI高級珠寶18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌粉色碧璽、彩色碧璽與鑽石，單價約4,065萬，搭配性感的「事業線」，是全場最霸氣。

。Jodie Turner Smith

曾演出《霓虹惡魔》的英國模特兒Jodie Turner Smith，則打破常規，身穿一件白色小可愛上衣、搭配開高岔的黑色長裙，但加上自信眼神、身上珠寶與結實的腹肌線條，意外秀出匹配晚宴派對的強大氣場。

。Rosé

BLACKPINK的ROSÉ穿上一身Saint Laurent的不對稱造型削肩連身迷你裙，以及黑色的手拿包、黑絲襪與高跟鞋；到底有誰能拒絕她的魅力呢？

。Kim Kararshian

卡達夏家族的金卡達夏，身穿一襲Balenciaga桃紅色禮服，超長的粉紅色裙擺，每一次回眸、都是驚艷啊！

。Billie Eilish

派對晚宴不穿「正裝」？可以的，除非，你是人氣王「怪奇比莉」Billie Eilish。日前才為GUCCI發表「怪奇包」的她，墨鏡、黑色GG Logo上衣、閃亮披肩，宛如打扮成「小黑帽」十足搶眼。身上包款？是新款的黑色Horsebit 1955「怪奇包」，搶眼、很酷！

。Lee Jung-Jae

南韓影帝李政宰原本就是GUCCI的老朋友了，黑西裝、白襯衫、白色口袋巾看似是正裝的基本款，但黑色蝶型領結也有著反光的黑色GG Logo，很用心啊！

。Jane Fonda

晚宴不需要穿金戴銀，有了年歲也可以展現歲月的祝福。老牌影后珍芳達（Jane Fonda）就以黑色亮片立領外套搭黑長褲，更有捲翹的銀白短髮。想學習老派的優雅、睿智。快按右鍵存圖！

。Soo Joo Park

亞裔名模秀珠（Soo Joo Park），手提著銀色金屬光澤的Bamboo竹節包，身上的粉色禮服沒有誇張或多餘裝置，但平口的水鑽營造出一條宛如湖面水波蕩漾的銀色線條，極簡、但很有高級感，搭配手上的銀色Bamboo包，在以西方歐美人士為主的晚宴上，立馬營造出存在感。

Kim Kararshian。圖／BFA提供
Kim Kararshian。圖／BFA提供
南韓影帝李政宰。圖／BFA提供
南韓影帝李政宰。圖／BFA提供
Kim Kararshian。圖／BFA提供
Kim Kararshian。圖／BFA提供
珍芳達（Jane Fonda）。圖／BFA提供
珍芳達（Jane Fonda）。圖／BFA提供
怪奇比莉（Billie Eilish）。圖／BFA提供
怪奇比莉（Billie Eilish）。圖／BFA提供
亞裔名模秀珠（Soo Joo Park）。圖／BFA提供
亞裔名模秀珠（Soo Joo Park）。圖／BFA提供
英國模特兒Jodie Turner Smith。圖／BFA提供
英國模特兒Jodie Turner Smith。圖／BFA提供
BLACKPINK的團員Rosé。圖／BFA提供
BLACKPINK的團員Rosé。圖／BFA提供
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。圖／BFA提供
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。圖／BFA提供

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