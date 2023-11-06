Rosé、李政宰都來了！J.Lo千萬珠寶稱霸晚宴第一美

穿著輕鬆是日常，但每個人都值得為了某個盛大的場合而練習正裝，透過西裝、禮服、珠寶，展現最精緻、隆重的外顯姿態。由GUCCI盛大贊助的「洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善之夜」（LACMA Art + Film Gala），昨日美國時間10月5日晚間，再度於洛杉磯郡立美術館藝術舉辦，席間並有珍妮佛羅培茲（J.Lo）、BLACKPINK的Rose、金卡達夏（Kim Karsashian），以及男演員Pedro Pascal出席盛宴，展現出盛大慎重的姿態。她（他）們身上穿戴了哪些洋裝禮服、珠寶或亮點？快來看看吧！

。Jennifer Lopez

一身半透禮服的J.Lo，除了半透禮服展現出性感姿態，身上更有一款GUCCI高級珠寶18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌粉色碧璽、彩色碧璽與鑽石，單價約4,065萬，搭配性感的「事業線」，是全場最霸氣。

。Jodie Turner Smith

曾演出《霓虹惡魔》的英國模特兒Jodie Turner Smith，則打破常規，身穿一件白色小可愛上衣、搭配開高岔的黑色長裙，但加上自信眼神、身上珠寶與結實的腹肌線條，意外秀出匹配晚宴派對的強大氣場。

。Rosé

BLACKPINK的ROSÉ穿上一身Saint Laurent的不對稱造型削肩連身迷你裙，以及黑色的手拿包、黑絲襪與高跟鞋；到底有誰能拒絕她的魅力呢？

。Kim Kararshian

卡達夏家族的金卡達夏，身穿一襲Balenciaga桃紅色禮服，超長的粉紅色裙擺，每一次回眸、都是驚艷啊！

。Billie Eilish

派對晚宴不穿「正裝」？可以的，除非，你是人氣王「怪奇比莉」Billie Eilish。日前才為GUCCI發表「怪奇包」的她，墨鏡、黑色GG Logo上衣、閃亮披肩，宛如打扮成「小黑帽」十足搶眼。身上包款？是新款的黑色Horsebit 1955「怪奇包」，搶眼、很酷！

。Lee Jung-Jae

南韓影帝李政宰原本就是GUCCI的老朋友了，黑西裝、白襯衫、白色口袋巾看似是正裝的基本款，但黑色蝶型領結也有著反光的黑色GG Logo，很用心啊！

。Jane Fonda

晚宴不需要穿金戴銀，有了年歲也可以展現歲月的祝福。老牌影后珍芳達（Jane Fonda）就以黑色亮片立領外套搭黑長褲，更有捲翹的銀白短髮。想學習老派的優雅、睿智。快按右鍵存圖！

。Soo Joo Park