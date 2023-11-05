全聯年熱銷近10億元！生魚片級挪威鮭魚新鮮空運來台 全程冷鏈1天直送門市

台灣人愛吃鮭魚，光是全聯，2022年就賣出近10億元的鮭魚，等於45萬尾，接起來的高度相當於660座台北101。鮭魚除了因為產品多元、容易料理而受到歡迎，全聯更與世界最大鮭魚養殖商之一的SalMar合作，幾乎每天從挪威冷藏空運來台生魚片等級鮮度的冰鮮鮭魚，搭配全聯位於五股的善美的生鮮處理中心（Process Center，簡稱PC廠），新鮮鮭魚從生鮮處理中心約1天就能全程冷鏈直送門市，提供消費者最新鮮美味的挪威鮭魚。

SalMar是挪威最大鮭魚養殖公司，更從2017年起即成為挪威首家開始運作「離岸養殖智慧養殖場」的公司，直接將養殖漁場設置於外海，天然的寒冷海流富含氧氣，為大西洋鮭魚提供天然優良的生長環境，同時秉持永續經營的原則，為魚群提供足夠的活動空間，每個漁場也規劃養殖空窗期，讓環境得以休養生息。在台灣，每10條鮭魚有4條是從SalMar而來，更與華航合作，每週6班，幾乎每天產地捕撈空運直送台灣。

整條挪威鮭魚空運到台灣，到變成消費者在店鋪看到可以立即料理的各類鮭魚產品，中間的保鮮功臣就是全聯全台最大的五股PC廠，主要負責北台灣每日鮮魚、精肉類商品的進貨驗收、清洗分切處理、包裝貼標、分貨到店，和調理熟食進貨驗收及分貨。不僅所有生鮮商品都會經過微生物檢驗，為食品安全嚴格把關外，在鮮魚商品處理上，會使用SPA機幫魚沖洗做SPA。另有自動鮭魚切片機，快速輪切出平均每片厚度約2～3公分的鮭魚輪切片，維持絕佳烹飪厚度，每小時最多可分切150尾鮭魚，產出約1500片鮭魚輪切。

2017年4月廠區啟用至今，設備亦持續優化，先後導入自動去鱗機、剖頭機提升效能，自動去鱗機每小時最多可處理180尾鮭魚，再以人工清除細小鱗片；剖頭機每小時平均可處理1300顆魚頭，再進行後續手工分切拆解，大大節省鮭魚處理時間、提升效率、減少食材浪費與維持產品品質一致。廠內也率先導入規模最大的生鮮SORTER自動化系統，並且全程冷鏈，除了生產區、凍藏庫之外，全區維持0～2℃溫層，連1樓進出貨驗收，甚至電梯內皆符合低溫狀態，讓商品維持最新鮮狀態。