快訊

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯年熱銷近10億元！生魚片級挪威鮭魚新鮮空運來台 全程冷鏈1天直送門市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯販售多款冷藏挪威鮭魚鮮切商品，還有特殊的挪威鮭魚火鍋片，另外還有「挪威鮭魚菲力貼體包」，提供消費者多樣烹飪調理的變化選擇。記者黃筱晴／攝影
全聯販售多款冷藏挪威鮭魚鮮切商品，還有特殊的挪威鮭魚火鍋片，另外還有「挪威鮭魚菲力貼體包」，提供消費者多樣烹飪調理的變化選擇。記者黃筱晴／攝影

台灣人愛吃鮭魚，光是全聯，2022年就賣出近10億元的鮭魚，等於45萬尾，接起來的高度相當於660座台北101。鮭魚除了因為產品多元、容易料理而受到歡迎，全聯更與世界最大鮭魚養殖商之一的SalMar合作，幾乎每天從挪威冷藏空運來台生魚片等級鮮度的冰鮮鮭魚，搭配全聯位於五股的善美的生鮮處理中心（Process Center，簡稱PC廠），新鮮鮭魚從生鮮處理中心約1天就能全程冷鏈直送門市，提供消費者最新鮮美味的挪威鮭魚。

SalMar是挪威最大鮭魚養殖公司，更從2017年起即成為挪威首家開始運作「離岸養殖智慧養殖場」的公司，直接將養殖漁場設置於外海，天然的寒冷海流富含氧氣，為大西洋鮭魚提供天然優良的生長環境，同時秉持永續經營的原則，為魚群提供足夠的活動空間，每個漁場也規劃養殖空窗期，讓環境得以休養生息。在台灣，每10條鮭魚有4條是從SalMar而來，更與華航合作，每週6班，幾乎每天產地捕撈空運直送台灣。

整條挪威鮭魚空運到台灣，到變成消費者在店鋪看到可以立即料理的各類鮭魚產品，中間的保鮮功臣就是全聯全台最大的五股PC廠，主要負責北台灣每日鮮魚、精肉類商品的進貨驗收、清洗分切處理、包裝貼標、分貨到店，和調理熟食進貨驗收及分貨。不僅所有生鮮商品都會經過微生物檢驗，為食品安全嚴格把關外，在鮮魚商品處理上，會使用SPA機幫魚沖洗做SPA。另有自動鮭魚切片機，快速輪切出平均每片厚度約2～3公分的鮭魚輪切片，維持絕佳烹飪厚度，每小時最多可分切150尾鮭魚，產出約1500片鮭魚輪切。

2017年4月廠區啟用至今，設備亦持續優化，先後導入自動去鱗機、剖頭機提升效能，自動去鱗機每小時最多可處理180尾鮭魚，再以人工清除細小鱗片；剖頭機每小時平均可處理1300顆魚頭，再進行後續手工分切拆解，大大節省鮭魚處理時間、提升效率、減少食材浪費與維持產品品質一致。廠內也率先導入規模最大的生鮮SORTER自動化系統，並且全程冷鏈，除了生產區、凍藏庫之外，全區維持0～2℃溫層，連1樓進出貨驗收，甚至電梯內皆符合低溫狀態，讓商品維持最新鮮狀態。

全聯目前販售的冷藏挪威鮭魚商品包含民眾最愛的冷藏鮭魚輪切、冷藏空運鮭魚（去骨）、冷藏生鮭魚頭（含魚骨）、冷藏鮭魚特選上背肉、冷藏挪威鮭魚丁，還有特殊的挪威鮭魚火鍋片，另外也與外部供應商協作推出「挪威鮭魚菲力貼體包」，除了透過官方App、YouTube頻道教大家如何料理更好吃，也不定期推出優惠活動，提供消費者多樣烹飪調理的變化選擇。

自動鮭魚切片機，快速輪切出平均每片厚度約2～3公分的鮭魚輪切，維持絕佳烹飪厚度。記者黃筱晴／攝影
自動鮭魚切片機，快速輪切出平均每片厚度約2～3公分的鮭魚輪切，維持絕佳烹飪厚度。記者黃筱晴／攝影
使用SPA機以軟水設備過濾後之冰水，利用氣孔板濾泡式氣泡幫魚沖洗做SPA。記者黃筱晴／攝影
使用SPA機以軟水設備過濾後之冰水，利用氣孔板濾泡式氣泡幫魚沖洗做SPA。記者黃筱晴／攝影
自動去鱗機每小時最多可處理180尾鮭魚，再以人工清除細小鱗片。記者黃筱晴／攝影
自動去鱗機每小時最多可處理180尾鮭魚，再以人工清除細小鱗片。記者黃筱晴／攝影
來自挪威的鮭魚都會貼上這個標籤。記者黃筱晴／攝影
來自挪威的鮭魚都會貼上這個標籤。記者黃筱晴／攝影
全聯更與世界最大鮭魚養殖商之一的SalMar合作，每週6班，幾乎每天產地捕撈空運直送台灣。記者黃筱晴／攝影
全聯更與世界最大鮭魚養殖商之一的SalMar合作，每週6班，幾乎每天產地捕撈空運直送台灣。記者黃筱晴／攝影
廠內率先導入規模最大的生鮮SORTER自動化系統。記者黃筱晴／攝影
廠內率先導入規模最大的生鮮SORTER自動化系統。記者黃筱晴／攝影
導入剖頭機，每小時平均可處理1300顆魚頭，再進行後續手工分切拆解。記者黃筱晴／攝影
導入剖頭機，每小時平均可處理1300顆魚頭，再進行後續手工分切拆解。記者黃筱晴／攝影
輪切鮭魚是民眾最愛購買的商品。記者黃筱晴／攝影
輪切鮭魚是民眾最愛購買的商品。記者黃筱晴／攝影
全聯位於五股的「善美的生鮮處理中心」是全台最大生鮮處理中心。記者黃筱晴／攝影
全聯位於五股的「善美的生鮮處理中心」是全台最大生鮮處理中心。記者黃筱晴／攝影
除了生產區、凍藏庫之外，全區維持0～2℃溫層，連1樓進出貨驗收，甚至電梯內皆符合低溫狀態，讓商品維持最新鮮狀態。記者黃筱晴／攝影
除了生產區、凍藏庫之外，全區維持0～2℃溫層，連1樓進出貨驗收，甚至電梯內皆符合低溫狀態，讓商品維持最新鮮狀態。記者黃筱晴／攝影

鮭魚 挪威 生鮮

延伸閱讀

全聯大潤發合作衝刺線上業績 下一步瞄準點數流通

8金烘培女神出手了！香蕉巧克力蒸蛋糕明在全聯上架

公費流感疫苗第2階段開打 全台80家全聯打疫苗送健康禮

好難買！全聯獨家「綜合餅乾買一送一」掀搶購 還有最後4天「14元美式」要把握

相關新聞

星巴克連續2天「2杯6折」！含星冰樂全系列 買「大杯」就行

星巴克宣布於11月6、7日連續2天，推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！ 2杯6折」優惠，活動期間於營業時間至門市購買兩...

小米首度進駐電器空調影音3C大展 6大組合比雙11還便宜

2023電器空調影音3C大展於即日起至11月6日在台北世貿中心展覽一館盛大舉辦，小米今年首度參展，祭出雙11期間全通路最...

全聯年熱銷近10億元！生魚片級挪威鮭魚新鮮空運來台 全程冷鏈1天直送門市

台灣人愛吃鮭魚，光是全聯，2022年就賣出近10億元的鮭魚，等於45萬尾，接起來的高度相當於660座台北101。鮭魚除了...

家樂福「60DAYS鮮巧克力季」 10款濃郁系烘焙新品開賣

涼涼的天氣，來點暖心的可可正剛好。迎接秋冬巧克力季，家樂福今年攜手烘焙合作夥伴「焙樂道」，選用有著獨特的風味與香氣，並符...

「丹丹漢堡」為何征服南臺灣？關鍵原因原來是它 網友認證：速食界南霸天

有著「速食界南霸天」之稱的丹丹漢堡，不只深受南部人歡迎，許多外地人到南部旅遊時也會特地前去品嚐。雖然有麥當勞、肯德基、摩斯大型連鎖速食店競爭，不過丹丹還是開闢出自己的一片市場。近日便有網友好奇，丹丹漢堡能夠在南臺灣稱霸的關鍵是什麼，引發熱議。

JungKook柾國注意啦！Seventeen珉奎穿同品牌服飾曬肌肉帥照 代言要被搶走了嗎？

防彈少年團BTS成員JungKook柾國因推出新專輯受到全球歌迷矚目，近期事業重心都放在音樂作品上。而身為他的好友，也是人氣男團SEVENTEEN一員的珉奎，卻在日前釋出替Calvin Klein帥照，不到一天就吸引破百萬人次朝聖點讚，讓人不禁聯想到，難道JungKook的代言要被搶走了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。