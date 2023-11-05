聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福「60DAYS鮮巧克力季」 10款濃郁系烘焙新品開賣
涼涼的天氣，來點暖心的可可正剛好。迎接秋冬巧克力季，家樂福今年攜手烘焙合作夥伴「焙樂道」，選用有著獨特的風味與香氣，並符合永續與無添加的標準的「60天鮮巧克力」原料，推出全新10款可可烘焙商品，即日起於全台家樂福量販/超市店上架開賣。
傳統可可的製造過程通常在6個月到2年之間，因為需要長期的運輸與儲藏，會讓可可豆的風味流失，但焙樂道的「60天鮮巧克力」，使用越南「可可追溯計畫」的單一產區精選得獎豆，採收、發酵、乾燥、運送、烘烤、研磨到精煉成巧克力膏的過程都在越南完成，濃縮製作時程，並運用風味最優化製程，保留越南當地可可豆獨特的風味與水果香氣，同時也達成碳中和的永續目標。製作出的「60天鮮巧克力」相較於傳統巧克力價格高3倍，帶著大人喜愛的苦甜口感，尾韻帶有微酸，烘焙後香味更是獨特迷人。
家樂福「60DAYS鮮巧克力季」產品包含特濃生巧生乳捲、橘香巧克力小吐司、蔓越莓酒香巧克力小吐司、鮮巧克力奶油堡、果香布朗尼、可可雪人三餡泡芙、巧克力菠蘿泡芙、巧克力巨大杯、巧克力奶凍蛋糕，還有應景的聖誕潘娜朵尼，首推超濃郁完整呈現60天鮮巧克力美味的果香布朗尼，以及口感多層次一口咬下有驚喜的可可雪人三餡泡芙，另外，經典的特濃生巧生乳捲也不能錯過。全系列新品原價50～299元，特價45～278元就能享受濃郁獨特的美味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言