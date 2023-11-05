家樂福「60DAYS鮮巧克力季」 10款濃郁系烘焙新品開賣

涼涼的天氣，來點暖心的可可正剛好。迎接秋冬巧克力季，家樂福今年攜手烘焙合作夥伴「焙樂道」，選用有著獨特的風味與香氣，並符合永續與無添加的標準的「60天鮮巧克力」原料，推出全新10款可可烘焙商品，即日起於全台家樂福量販/超市店上架開賣。

傳統可可的製造過程通常在6個月到2年之間，因為需要長期的運輸與儲藏，會讓可可豆的風味流失，但焙樂道的「60天鮮巧克力」，使用越南「可可追溯計畫」的單一產區精選得獎豆，採收、發酵、乾燥、運送、烘烤、研磨到精煉成巧克力膏的過程都在越南完成，濃縮製作時程，並運用風味最優化製程，保留越南當地可可豆獨特的風味與水果香氣，同時也達成碳中和的永續目標。製作出的「60天鮮巧克力」相較於傳統巧克力價格高3倍，帶著大人喜愛的苦甜口感，尾韻帶有微酸，烘焙後香味更是獨特迷人。