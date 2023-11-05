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家樂福「60DAYS鮮巧克力季」 10款濃郁系烘焙新品開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福「60DAYS鮮巧克力季」推出全新10款可可烘焙商品，即日起於全台家樂福量販/超市店上架開賣。記者黃筱晴／攝影
家樂福「60DAYS鮮巧克力季」推出全新10款可可烘焙商品，即日起於全台家樂福量販/超市店上架開賣。記者黃筱晴／攝影

涼涼的天氣，來點暖心的可可正剛好。迎接秋冬巧克力季，家樂福今年攜手烘焙合作夥伴「焙樂道」，選用有著獨特的風味與香氣，並符合永續與無添加的標準的「60天鮮巧克力」原料，推出全新10款可可烘焙商品，即日起於全台家樂福量販/超市店上架開賣。

傳統可可的製造過程通常在6個月到2年之間，因為需要長期的運輸與儲藏，會讓可可豆的風味流失，但焙樂道的「60天鮮巧克力」，使用越南「可可追溯計畫」的單一產區精選得獎豆，採收、發酵、乾燥、運送、烘烤、研磨到精煉成巧克力膏的過程都在越南完成，濃縮製作時程，並運用風味最優化製程，保留越南當地可可豆獨特的風味與水果香氣，同時也達成碳中和的永續目標。製作出的「60天鮮巧克力」相較於傳統巧克力價格高3倍，帶著大人喜愛的苦甜口感，尾韻帶有微酸，烘焙後香味更是獨特迷人。

家樂福「60DAYS鮮巧克力季」產品包含特濃生巧生乳捲、橘香巧克力小吐司、蔓越莓酒香巧克力小吐司、鮮巧克力奶油堡、果香布朗尼、可可雪人三餡泡芙、巧克力菠蘿泡芙、巧克力巨大杯、巧克力奶凍蛋糕，還有應景的聖誕潘娜朵尼，首推超濃郁完整呈現60天鮮巧克力美味的果香布朗尼，以及口感多層次一口咬下有驚喜的可可雪人三餡泡芙，另外，經典的特濃生巧生乳捲也不能錯過。全系列新品原價50～299元，特價45～278元就能享受濃郁獨特的美味。

60天果香布朗尼，特別使用杏仁粉，口感鬆軟又無麩質，入口即化，特價105元。記者黃筱晴／攝影
60天果香布朗尼，特別使用杏仁粉，口感鬆軟又無麩質，入口即化，特價105元。記者黃筱晴／攝影
60天聖誕潘娜朵尼，起源於義大利的經典耶誕甜點，麵包體中包裹橘香皮與巧克力，特價105元。記者黃筱晴／攝影
60天聖誕潘娜朵尼，起源於義大利的經典耶誕甜點，麵包體中包裹橘香皮與巧克力，特價105元。記者黃筱晴／攝影
60天橘香巧克力小吐司、蔓越莓酒香巧克力小吐司，果香與巧克力香完美融合，特價55元。記者黃筱晴／攝影
60天橘香巧克力小吐司、蔓越莓酒香巧克力小吐司，果香與巧克力香完美融合，特價55元。記者黃筱晴／攝影
60天特濃生巧生乳捲，生巧克力形式呈現60天巧克力，包裹於香緹奶餡中與巧克力蛋糕完美融合，特價278元。圖／家樂福提供
60天特濃生巧生乳捲，生巧克力形式呈現60天巧克力，包裹於香緹奶餡中與巧克力蛋糕完美融合，特價278元。圖／家樂福提供
60天可可雪人三餡泡芙，酥脆菠蘿外殼，清爽香草卡士達內餡，下層除了絲滑60天香緹還有酸甜藍莓果餡，三重口感頂級享受，特價45元。記者黃筱晴／攝影
60天可可雪人三餡泡芙，酥脆菠蘿外殼，清爽香草卡士達內餡，下層除了絲滑60天香緹還有酸甜藍莓果餡，三重口感頂級享受，特價45元。記者黃筱晴／攝影
60天鮮巧克力奶油堡，特價45元。記者黃筱晴／攝影
60天鮮巧克力奶油堡，特價45元。記者黃筱晴／攝影
焙樂道首款碳中和「60天鮮巧克力」，風味獨特迷人。記者黃筱晴／攝影
焙樂道首款碳中和「60天鮮巧克力」，風味獨特迷人。記者黃筱晴／攝影

家樂福 巧克力 可可

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