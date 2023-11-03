亮眼黃色！南北環電聯車造型曝光
台北捷運環狀線第二階段南北環工程進度達29.2%，北市捷運局今天搶先公開南北環段電聯車設計，以不鏽鋼車身為車色基底，採鮮黃配色凸顯路線主色，車頭造型調整車端角度及流暢感，同時加大了車窗，列車車側窗戶增加目的地顯示器，方便月台候車乘客辨識路線及行駛方向，車廂內部的旅客資訊系統則升級採用LCD螢幕，提供更多乘車資訊。
北捷表示，南北環電聯車由法國阿爾斯通公司（Alstom）美學創意設計團隊設計，並邀集台灣設計研究院擔任美學顧問，外觀則傳承第一階段列車「流水行雲‧龍遊千里」意象進行延伸。
北捷指出，環狀線第二階段電聯車新增採購29列車，採鋼軌鋼輪型式為中運量無人駕駛車輛，每部列車同樣由4節車廂組成，總長68公尺，可載客約650位，最高營運速度為每小時70公里。
未來，東環段預定以契約後續擴充方式再增購25列車，加上第一階段原有的17列車，讓全環運能在71列車的服務更為完整充分。
捷運局補充，隨著南北環及東環段逐步推進形成的環狀網路，日後將肩負連結既有捷運路網的使命，透過14個轉乘站，連接高鐵、台鐵等，串連成16條輻射軌道路線，為此，在車廂前後側設計底置式行李架，與乘客站立空間適度區隔，兼顧美觀與實用性。
負責電聯車工程的台北市捷運局機工處進一步說明，南北環段全長約20.66公里，設置18座車站，機電系統標於110年11月1日開工，8個土建區段標亦已有4個標案順利開工。
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