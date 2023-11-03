單筆豪刷720萬！ITF旅展首日 看看大家搶什麼？

ITF台北國際旅展今日開展，今年景氣爆棚，首日業績多家開紅盤，業者喜道「旅遊業盛況終於回來了」。不少飯店展攤出現百萬刷手，其中，老爺酒店集團有多達5位民眾消費超過500萬元最高單筆豪刷720萬；凱撒連鎖飯店也有500萬刷手，狂掃聯合住宿券300張及聯合餐券600張。晶華國際酒店集團首日業績就突破1,500萬，加上10/20起開跑的線上旅展業績已達7,000萬，預估周末即可突破億元大關。

晶華國際酒店集團於上午10點開展後，不到10分鐘就出現百萬刷手，票券組合包括各式餐券(栢麗廳自助餐券、故宮晶華餐券及azie海陸分享餐券)和住宿券；首日最受歡迎票券為「栢麗廳平日下午茶雙人券」、「栢麗廳平日午餐雙人券」，以及「故宮晶華平日晚餐熱傳港點吃到飽券」，由於買十送一優惠，加上適逢尾牙春酒旺季，單個品項皆賣出超過千張佳績。預期總目標會比去年成長約1成。

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約3900萬，相較去年同期約成長5%(去年3700萬)。多達五位民眾消費超過500萬元，其中最高單筆豪刷720萬，主要指名團購效期長達一年半的「3200元聯合住宿券」、「1980元聯合餐飲券」及「礁溪老爺三天兩夜樂活假期」三款明星商品。

線上旅展11月1日開賣首日也突破800萬，較去年線上旅展首日成長30%。主要原因是知本老爺首次推出雙人一泊二食6,999元，買10張贈1張，11月入住再享小旺日不加價，掀起揪團瘋搶。線上開賣3天加上現場開賣首日，總銷售業績已突破1億元。

凱撒連鎖飯店ITF首日現場不到下午4點、業績已衝破1000萬元，賣出餐券4000張及住宿券3000張，較去年成長2倍。今年銷售商品超過20款 (去年為14款)，包括常態性商品「聯合住宿券」、「聯合餐券」，再新增「CHAM CHAM漫遊套券」、五家飯店獨立住宿商品、限時下殺券及一日遊商品等。最熱銷商品之一的限時限量台北凱撒及台北凱達雙人自助餐券，每人用餐最低500元起，30分鐘內搶購一空。同時，也出現500萬刷手，狂掃聯合住宿券300張及聯合餐券600張。

凱撒連鎖飯店表示，線上旅展自10/24開賣至今業績已超過1800萬，相較去年成長20%，傳刷單更是單筆接到千萬訂單，購買4000張聯合住宿券。