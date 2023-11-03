快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單筆豪刷720萬！ITF旅展首日 看看大家搶什麼？

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉每日上午11點至晚間7點，同步於飯店大廳設置旅展快閃專區販售優惠券。圖/台北遠東提供
台北遠東香格里拉每日上午11點至晚間7點，同步於飯店大廳設置旅展快閃專區販售優惠券。圖/台北遠東提供

ITF台北國際旅展今日開展，今年景氣爆棚，首日業績多家開紅盤，業者喜道「旅遊業盛況終於回來了」。不少飯店展攤出現百萬刷手，其中，老爺酒店集團有多達5位民眾消費超過500萬元最高單筆豪刷720萬；凱撒連鎖飯店也有500萬刷手，狂掃聯合住宿券300張及聯合餐券600張。晶華國際酒店集團首日業績就突破1,500萬，加上10/20起開跑的線上旅展業績已達7,000萬，預估周末即可突破億元大關。

晶華國際酒店集團於上午10點開展後，不到10分鐘就出現百萬刷手，票券組合包括各式餐券(栢麗廳自助餐券、故宮晶華餐券及azie海陸分享餐券)和住宿券；首日最受歡迎票券為「栢麗廳平日下午茶雙人券」、「栢麗廳平日午餐雙人券」，以及「故宮晶華平日晚餐熱傳港點吃到飽券」，由於買十送一優惠，加上適逢尾牙春酒旺季，單個品項皆賣出超過千張佳績。預期總目標會比去年成長約1成。

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約3900萬，相較去年同期約成長5%(去年3700萬)。多達五位民眾消費超過500萬元，其中最高單筆豪刷720萬，主要指名團購效期長達一年半的「3200元聯合住宿券」、「1980元聯合餐飲券」及「礁溪老爺三天兩夜樂活假期」三款明星商品。

線上旅展11月1日開賣首日也突破800萬，較去年線上旅展首日成長30%。主要原因是知本老爺首次推出雙人一泊二食6,999元，買10張贈1張，11月入住再享小旺日不加價，掀起揪團瘋搶。線上開賣3天加上現場開賣首日，總銷售業績已突破1億元。

凱撒連鎖飯店ITF首日現場不到下午4點、業績已衝破1000萬元，賣出餐券4000張及住宿券3000張，較去年成長2倍。今年銷售商品超過20款 (去年為14款)，包括常態性商品「聯合住宿券」、「聯合餐券」，再新增「CHAM CHAM漫遊套券」、五家飯店獨立住宿商品、限時下殺券及一日遊商品等。最熱銷商品之一的限時限量台北凱撒及台北凱達雙人自助餐券，每人用餐最低500元起，30分鐘內搶購一空。同時，也出現500萬刷手，狂掃聯合住宿券300張及聯合餐券600張。

凱撒連鎖飯店表示，線上旅展自10/24開賣至今業績已超過1800萬，相較去年成長20%，傳刷單更是單筆接到千萬訂單，購買4000張聯合住宿券。

台北遠東香格里拉旅展首日業績也破千萬，有企業大單單筆450萬元，也有一口氣買200張住宿券，飯店自上周五10/27開賣線上旅展、以及同步於飯店大廳設置旅展專區販售實體優惠券，開賣一周也有超過千萬業績，預估今年可順利突破五千萬營收。

凱撒飯店連鎖旅展首日出現500萬刷手。圖/凱撒飯店提供
凱撒飯店連鎖旅展首日出現500萬刷手。圖/凱撒飯店提供
晶華旅展超人氣自助餐券，可享買十送一。圖/晶華酒店提供
晶華旅展超人氣自助餐券，可享買十送一。圖/晶華酒店提供
老爺酒店每年旅展必囤的「3200元聯合住宿券」，優惠效期長達1年半，再享買20張送2張優惠。圖/老爺酒店提供
老爺酒店每年旅展必囤的「3200元聯合住宿券」，優惠效期長達1年半，再享買20張送2張優惠。圖/老爺酒店提供

住宿券 業績 旅展

延伸閱讀

ITF旅展首日「百萬刷手」頻傳！君悅：連同業都來搶

整理包／全國最大！ ITF台北國際旅展今天登場 6大QA一次查

「5大航空」ITF旅展一次看！11/3開展，長榮飛福岡不用1萬2、華航香港只要4088元

棒球迷看過來！ 搭虎航飛大阪 到ITF旅展拿甲子園限量好禮

相關新聞

ITF旅展首日「百萬刷手」頻傳！君悅：連同業都來搶

ITF台北國際旅展首日，還未到中午民眾入場時間，南港覽展覽館入口就已大排長龍，甚至排到館外再繞兩圈，今年雖然各家餐券、住...

泰國免簽、旅展熱銷！雄獅：小資最愛泰國、蜆港與韓國

台灣規模最大的「ITF台北國際旅展」開展前夕，泰國官方宣布，將於11/10至明(2024年）5/10針對台灣旅客開放30...

單筆豪刷720萬！ITF旅展首日 看看大家搶什麼？

ITF台北國際旅展今日開展，今年景氣爆棚，首日業績多家開紅盤，業者喜道「旅遊業盛況終於回來了」。不少飯店展攤出現百萬刷手...

Burberry佳節形象視覺 小鴨、萌犬遞傳歡樂童趣氛圍

季節的變化總是令人期待，雖然氣溫下降，但聚會、朋友的分享與友情，總讓人感覺到雀躍與溫馨。Burberry發表2023年H...

男神李棟旭帶你穿越百年歷史再認識Samsonite 經典設計、收藏級行李箱一次看！

對於旅人來說，最能彰顯個人特色與品味，莫過於是使用什麼行李裝備。因此全球行李袋包龍頭的Samsonite選在新加坡舉辦了「下一站Samsonite：穿越時光之旅」，並邀請品牌大使包括韓國男神李棟旭、台灣時尚名人KIWI李函等到場與會，一同領略品牌走過113個年頭所堅持精神以及經典設計、收藏級行李箱一次看！

出席遠東SOGO周年慶造勢 徐旭東：東區很有趣、也很挑戰

遠東SOGO周年慶將於11月9日登場，今天（11月3日）由遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯率領經營團隊在忠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。