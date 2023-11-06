一機搞定PM2.5、異味、過敏源！ 新北群募「LUFT Mask 空氣淨化器」熱烈集資中

新北市為鼓勵創新、活化產業發展，積極推動群眾募資輔導計畫，今年度針對科技、文化，及社會面向三大領域徵件，其中「裕偉精業」提案「LUFT Mask｜零耗材個人智慧空氣管家計畫」，主打以最快速度、最近距離，淨化使用者每一口呼吸，歡迎踴躍支持新北優質商品！

經發局長何怡明表示，自109年起推動「群眾募資輔導計畫」，至今輔導64組團隊產品上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.7億元。總部位於鶯歌30多年的老牌公司裕偉精業，原為金屬壓鑄與塑膠射出零件製造廠，近年積極開發創新產品，推出「LUFT Mask｜零耗材個人智慧空氣管家計畫」，透過新北群募協助市場定位及行銷，上架募資平台僅90分鐘即達標，目前支持人數已逾兩百人，引起廣泛關注。

裕偉精業共同創辦人張中星表示，產品核心理念為「淨化每一口呼吸」，希望提升每位使用者的呼吸品質，結合靜電集塵、光觸媒和UV消毒等三項領先技術，有效去除微粒PM2.5、甲醛等有害氣體和異味，以及細菌、病毒和生物氣膠；而零耗材與使用可回收的PET製成獨特外觀，除了兼具環保與時尚，更具備空氣管家功能，可根據AQI空氣品質指數進行智能調整。

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