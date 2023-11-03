看準國人最愛遊日韓 台北國際旅展祭門票、抽機票優惠
ITF台北國際旅展今登場，旅遊業者看準國人最愛日、韓商機，Klook祭出3大優惠，包含「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」、「SIM卡5折現買現領」、「刮刮樂抽東京商務艙來回機票」等；易飛網也有過年春節「易起賀歲」系列行程，第二人最高折萬元，再加碼贈送外幣萬元紅包。
Klook表示，根據該公司調查，未來6個月每4個台灣人就有3個想去日本，旅展期間3大優惠分布於不同時段，像是「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」於每日整點時段，有香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、LINE Pay 1500元折價券等大獎。
Klook指出，「SIM卡5折現買現領」，只要購買日本和韓國4G上網Sim卡、東南亞七國上網SIM卡等特定方案，並輸入指定5折優惠碼，就可來攤位直接領回家。另外，「刮刮樂抽東京商務艙來回機票」，只要出示Klook App會員畫面，每人即可參加攤位刮刮樂機台1次，獎品包含東京商務艙來回機票、Klook旅遊金、人氣飯店、租車、機場接送優惠券等。
易飛網則說，此次旅展鎖定明年第一季產品銷售，過年春節「易起賀歲」系列行程，第二人最高折萬元，再加碼贈送外幣萬元紅包，行程囊括韓國首爾5連休免請假、越南峴港五星住宿美食饗宴，及日本九州三大豪華溫泉等。另外，主題行程優惠則有「北海道破冰船5日」、「東京雙樂園螃蟹溫泉5日」、「東北藏王樹冰5日」及「關西四都戲雪6日」等。
易飛網表示，此次旅展還有限定機票最低月付79元起即可飛出國；香港航空商務艙來回機票體驗價6340元起（未稅）。另外，國旅抗漲，有團體行程最低4999元起，離島行程第二人最高優惠1000元等。凡於易飛網旅展現場報名，除可參加日本東京機票天天抽，更加碼抽Airpods Pro第二代。
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