台北國際旅展今天起登場 1300個攤位盛大展出

全國最大旅展「ITF台北國際旅展」，今天起至11月6日在南港展覽館1館登場。今年集結日、韓、泰及歐美等104個國家、城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1300個攤位。

疫情之後，旅遊趨勢改變，自由行結合跟團正夯。不少業者除了推出機加酒和團體遊程，更有多種配套可供選擇。到了旅遊目的地，可以一日遊或二日遊的形式跟團。

隨著耶誕跨年、春節寒假，各大旅行社力推冬季賞雪、耶誕節慶等主題優惠行程。此外，國人旅遊型態改變，自由行市場崛起，業者也推出超值商品，不論是機加酒行程、熱門交通票券，或是主題樂園門票、當地遊程等都有。

易飛網推出「台虎易起飛．銀妝韓國滑雪冰釣6日」1萬2400元、「蟹金宴」超值北海道5日，三大蟹無限放題、金秋北大銀杏隧道、溫泉饗宴、浪漫小樽散策，2萬7900元起。

東南也推出「杜拜跨年」行程，哈里發塔絢麗煙火、奇蹟花園、跨年晚宴、帆船飯店豪華饗宴7日現折1萬8000元後，為10萬800元。

五福推出首爾、釜山春節滑雪趣2萬9888元起，於展期間報名日本韓國行程，享有最高第2人減4000優惠。

雄獅旅遊推出「2023 F1一級方程式拉斯維加斯大獎賽門票」，優惠價為29萬9000元，現省5萬元。

北投名湯麗禧溫泉酒店推出優質折扣「露天風呂套票」每套10張1萬3000元，原價1萬8000元，約72折。高雄萬豪酒店萬推出「豪華家庭客房+4客早餐」萬豪闔家歡方案，26折6999元。台北圓山大飯店推出平假日「圓山牛排館海陸雙人套餐券」特價2999元，現享57折優惠。實際優惠內容以旅展現場各參展單位公布為準。