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「白嘉莉的美麗世界藝術展」 逾百幅創作新光三越A9展出

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越總經理吳昕陽（左）與白嘉莉。圖／新光三越提供
新光三越總經理吳昕陽（左）與白嘉莉。圖／新光三越提供

有「最美麗的主持人」稱號的白嘉莉，應新光三越總經理吳昕陽之邀，今日起在11月12日於新光三越台北信義新天地A9展演館舉辦「白嘉莉的美麗世界藝術展」，大規模展出112件白嘉莉不同時期之創作，開幕首日一早就有不少人慕名而來，至少已有30件作品被收藏。

吳昕陽與白嘉莉在今年五月的一場聚會相識，其中談到她的多樣性創作與對藝術的熱情，既然白嘉莉會畫畫，新光三越會辦展，兩人一拍即合，白嘉莉更是親力親為的參與策展、佈展，雙方團隊有效率的在不到半年時間，便把展覽帶到眾人面前，今下午的開幕茶會，現場吸引許多白嘉莉的熱情粉絲前往看展。

白嘉莉在70年代享譽台灣與東南亞的綜藝世界，這位大明星同時也是藝術家，在藝術的世界她有緣結識藝術巨擘張大千獲啟蒙，創作的路上從臨摹傳統中國水墨水彩風格，亦嘗試不同異材質創作，40多年來持續創作。

「白嘉莉的美麗世界」規畫四大展區「藝術創作區、絹印陶瓷區、文藝品販售區、1：1人型懷舊合影區」，創作從和紙重彩、油畫、水彩水墨、懷舊水墨、懷舊水彩、版畫、陶瓷彩釉、犀貝瓷等創作作品，當中一巨幅120號新畫作「天鵝 愛LOVE」首次展出。此次展出作品亦進行公開典藏機制，讓喜歡白嘉莉的藏家趁此機會收藏。

除了展覽現場可欣賞白嘉莉畫作，展期間周末也有機會與白嘉莉本人合影互動（11/3、11/4、11/5、11/11、11/12）下午15:00開始。

白嘉莉現場親自導覽解說創作。圖／新光三越提供
白嘉莉現場親自導覽解說創作。圖／新光三越提供
「白嘉莉的美麗世界藝術展」今日起在11月12日於新光三越台北信義新天地A9展演館舉行。記者江佩君／攝影
「白嘉莉的美麗世界藝術展」今日起在11月12日於新光三越台北信義新天地A9展演館舉行。記者江佩君／攝影

白嘉莉 畫作 藝術家

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