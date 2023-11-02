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7-ELEVEN聯名鮮食新貨到！「台北鳥喜炙燒雞腿湯泡飯、星宇胡同雞腿肉串燒」快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
每到秋冬換季之際，大眾對於具有飽足感、濃郁風味的熱食喜好增加，7-ELEVEN新推出多款燒肉商品滿足饕客們的口腹之慾。圖／7-ELEVEN提供
每到秋冬換季之際，大眾對於具有飽足感、濃郁風味的熱食喜好增加，7-ELEVEN新推出多款燒肉商品滿足饕客們的口腹之慾。圖／7-ELEVEN提供

隨著秋冬涼意漸起，超商相關食飲也陸續進行菜單換季，7-ELEVEN下半年首波聚焦「名店共同開發」策略，與米其林燒鳥餐廳、知名燒肉專門店、人氣拉麵店等名店跨界聯名，集結便當、加熱飯糰、三明治、家庭料理、泡麵、飲料、沖泡飲等共7大商品結構，推出一系列強調季節食感的商品，主打「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」，以及星宇航空聯名第二彈「星宇－胡同醬燒雞翅串」、「星宇－胡同雞腿肉串燒」，值得嘗鮮。

7-ELEVEN表示，每到秋冬換季之際，民眾對於具有飽足感、濃郁風味的熱食喜好增加，因此特別規劃多款燒肉商品滿足饕客們的口腹之慾，攜手以雞肉料理聞名的米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」、頂級燒肉品牌「胡同燒肉」、備受年輕族群喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」、日本規模最大的燒肉品牌「牛角日本燒肉」等名店合作開發全新鮮食料理。新品主打「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」首度將烤飯糰結合湯泡飯推出全新結構，由該店料理長指導監製，炙燒雞腿與焦香米飯和溫潤的昆布湯帶來簡單樸質的滋味；「台北鳥喜握便當－炙燒雞腿丼」以料理長指導秘醬燒烤雞腿，口感Q彈油香兼具，搭配洋蔥、蛋片打造多層次口感。

延續上一波歡慶熊本線首航與星宇航空聯名的氣勢，7-ELEVEN即日起推出第二彈合作商品「星宇－胡同醬燒雞翅串」和「星宇－胡同雞腿肉串燒」，以及全新「星宇玄米奶茶」，採用日本專利技術烘焙製成的玄米及蕎麥搭配錫蘭紅茶香氣、醇濃奶香；同時還有質感再升級的「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」，經過零下40度低溫凍乾處理保留原始風味，加入水、牛奶或氣泡水即可製成咖啡特調，精緻實用的禮盒組自7-ELEVEN國際咖啡日首發販售累積全台銷售已破萬組。

此外，看好冬日早餐及搭餐商機，7-ELEVEN與吐司男合作嚴選鱈魚排開發韓式吐司盒子「塔塔醬魚排厚吐司」，並與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌攜手推出麻油雞湯、麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味鮮食，即日起至11月28日指定商品可享2件92折、3件88折。

7-ELEVEN觀察到入冬泡麵相關結構業績可較其他季節成長2成，即日起與去年曾獲網友評選全台Top1拉麵店－台北拉麵排隊名店「勝王」獨家聯名，將招牌雞白湯系推出限定創作的「牡蠣佃煮雞湯拉麵」，奶油香甜及牡蠣鹹甜富有層次，等待幾分鐘就能享有「一麵入魂」的暢快感。

7-ELEVEN延續上一波歡慶熊本線首航與星宇航空聯名的氣勢，即日起推出第二彈合作商品「星宇－胡同醬燒雞翅串」（售價55元）、「星宇－胡同雞腿肉串燒」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN延續上一波歡慶熊本線首航與星宇航空聯名的氣勢，即日起推出第二彈合作商品「星宇－胡同醬燒雞翅串」（售價55元）、「星宇－胡同雞腿肉串燒」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN跨界聯名「暖食力」發燒，聯手星宇航空、燒肉名店、人氣拉麵店秋冬美味就位。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN跨界聯名「暖食力」發燒，聯手星宇航空、燒肉名店、人氣拉麵店秋冬美味就位。圖／7-ELEVEN提供
看好冬日早餐及搭餐商機，7-ELEVEN與吐司男合作嚴選鱈魚排開發韓式吐司盒子「塔塔醬魚排厚吐司」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
看好冬日早餐及搭餐商機，7-ELEVEN與吐司男合作嚴選鱈魚排開發韓式吐司盒子「塔塔醬魚排厚吐司」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台北拉麵排隊名店「勝王」獨家聯名推出「勝王牡蠣雞湯風味拉麵」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台北拉麵排隊名店「勝王」獨家聯名推出「勝王牡蠣雞湯風味拉麵」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN延續上一波歡慶熊本線首航與星宇航空聯名的氣勢，即日起推出第二彈合作商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN延續上一波歡慶熊本線首航與星宇航空聯名的氣勢，即日起推出第二彈合作商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」（售價89元）、「台北鳥喜握便當－炙燒雞腿丼」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」（售價89元）、「台北鳥喜握便當－炙燒雞腿丼」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」（售價89元）、「台北鳥喜握便當－炙燒雞腿丼」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「台北鳥喜－炙燒雞腿湯泡飯」（售價89元）、「台北鳥喜握便當－炙燒雞腿丼」（售價59元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌攜手推出麻油雞湯、麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌攜手推出麻油雞湯、麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味鮮食。圖／7-ELEVEN提供

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