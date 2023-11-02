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球技不如人裝備要夠搶眼！Converse雪狼配色新球鞋 就是大寫的帥氣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋系列，帶來 「雪狼WOLF PACK」及季節限定紅、藍新配色，俐落的外型與搶眼設計，根本是大寫的帥氣。圖／Converse提供
Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋系列，帶來 「雪狼WOLF PACK」及季節限定紅、藍新配色，俐落的外型與搶眼設計，根本是大寫的帥氣。圖／Converse提供

球鞋不只場上拼搏時的必要裝備，更能是潮流穿搭的亮點！因此Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋系列，帶來 「雪狼WOLF PACK」及季節限定紅、藍新配色，俐落的外型與搶眼設計，根本是大寫的帥氣。

Converse從每一位運動員身上汲取設計靈感，創造出全新雪狼配色Trilliant籃球鞋，利用冷白搭配月光白，鞋面部分採用短絨毛圈布，配以狼眼圖案，塑造犀利感受。而季節限定新色鞋款，則是透過強烈的紅色與藍色組合呈現， 同時為致敬1993年Aero Jam經典鞋款，Trilliant籃球鞋均搭配了可拆卸鞋蓋與可調節高度的大尺寸鞋舌。 同時為球場上出色表現，搭載CX發泡減震墊、鞋側條紋增加腳踝穩定度;強化鞋跟護套提供防滑支撐，並搭配Nike Air Zoom科技系統帶來穩固貼合感，讓Trilliant籃球鞋更具備舒適度及穩定性。

球星LaMelo Ball 從生活中獲取設計靈感，讓第三代簽名鞋配色延續「Not From Here」的太空理念。圖／PUMA提供
球星LaMelo Ball 從生活中獲取設計靈感，讓第三代簽名鞋配色延續「Not From Here」的太空理念。圖／PUMA提供

除了Converse的吸睛球鞋之外，PUMA也端出LaMelo Ball第三代簽名鞋，配色更是被形容成「中毒的異形」。球星LaMelo Ball 從生活中獲取設計靈感，讓配色延續「Not From Here」的太空理念，採用迷幻的多重色彩堆疊，藍紫色鞋面主體搭配上粉紅外星人爪痕，將網布材質面料拼接其中增加透氣舒適性。鞋底置入招牌Nitro氮氣中底科技，締造輕量與高緩衝並存的機能，搭配籃球鞋履專用橡膠複合材質耐磨大底帶來抓地力，增加與地面磨擦的耐久性；同步也加厚鞋後跟，為整體包覆腳感更加分。

Converse All Star BB Trilliant CX WOLF PACK籃球鞋，3,380元。 圖／Converse提供
Converse All Star BB Trilliant CX WOLF PACK籃球鞋，3,380元。 圖／Converse提供

Converse All Star BB Trilliant CX SEASONAL FOUNDATION籃球鞋，3,380元。 圖／Converse提供
Converse All Star BB Trilliant CX SEASONAL FOUNDATION籃球鞋，3,380元。 圖／Converse提供

PUMA MB.03 TOXIC簽名實戰籃球鞋，4,780元。圖／PUMA提供
PUMA MB.03 TOXIC簽名實戰籃球鞋，4,780元。圖／PUMA提供

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