球技不如人裝備要夠搶眼！Converse雪狼配色新球鞋 就是大寫的帥氣
球鞋不只場上拼搏時的必要裝備，更能是潮流穿搭的亮點！因此Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋系列，帶來 「雪狼WOLF PACK」及季節限定紅、藍新配色，俐落的外型與搶眼設計，根本是大寫的帥氣。
Converse從每一位運動員身上汲取設計靈感，創造出全新雪狼配色Trilliant籃球鞋，利用冷白搭配月光白，鞋面部分採用短絨毛圈布，配以狼眼圖案，塑造犀利感受。而季節限定新色鞋款，則是透過強烈的紅色與藍色組合呈現， 同時為致敬1993年Aero Jam經典鞋款，Trilliant籃球鞋均搭配了可拆卸鞋蓋與可調節高度的大尺寸鞋舌。 同時為球場上出色表現，搭載CX發泡減震墊、鞋側條紋增加腳踝穩定度;強化鞋跟護套提供防滑支撐，並搭配Nike Air Zoom科技系統帶來穩固貼合感，讓Trilliant籃球鞋更具備舒適度及穩定性。
除了Converse的吸睛球鞋之外，PUMA也端出LaMelo Ball第三代簽名鞋，配色更是被形容成「中毒的異形」。球星LaMelo Ball 從生活中獲取設計靈感，讓配色延續「Not From Here」的太空理念，採用迷幻的多重色彩堆疊，藍紫色鞋面主體搭配上粉紅外星人爪痕，將網布材質面料拼接其中增加透氣舒適性。鞋底置入招牌Nitro氮氣中底科技，締造輕量與高緩衝並存的機能，搭配籃球鞋履專用橡膠複合材質耐磨大底帶來抓地力，增加與地面磨擦的耐久性；同步也加厚鞋後跟，為整體包覆腳感更加分。
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