旅展明開幕 農業部推800條農遊行程 預約山林之美

2023台北國際旅展11月3日至11月6日在台北南港展覽館舉辦，農業部擴大設置農遊超市館、農遊伴手館、優遊農村館及國家森林館等四大展館，集結超過800條以上農林漁牧遊程、森林療癒體驗及至少百項農遊伴手美食等精選商品，並將在旅展推出超吸睛裸視3D影像，讓觀眾身臨其境感受農旅與森遊樂趣。

農業部表示，農遊超市為全台最大農遊線上平台，農遊超市館首度呈現裸視3D展場，現場超吸睛視覺效果，讓觀眾身臨其境。農遊超市不賣農產品，以最便捷的一站式購入全台農遊與食農體驗，整合全台300家農場的農業特色，呈現「體驗、美食、住宿、農村廚房」4大類主題超過800條遊程及吃、住、玩、買等農村體驗。

農業部說，農遊超市館以「食農好好玩」為主軸，展現「享在地、食當季、玩中學」，透過現場料理烹飪活動，推廣食好玩、食好吃、食好學。另外，旅展期間，推出全台食農四大通用優惠，包括適用90家農場的「食農好玩券」、精選37家農場或果園推出63條採果行程「採果通用券」、通用8家農村住宿「6000元聯合住宿券」、萬元無限期「享玩券」等，旅展期間消費滿千折百無上限，且不限消費金額都可參加「Iphone15」抽獎活動，還有旅遊達人布萊N直播衝買氣。

農遊伴手館除定時舉辦試吃、網紅說菜活動外，消費滿800元限量將贈送文青麻布袋，每日限量200份，送完為止。此外，本館單筆消費金額滿500元即可參加好禮抽抽樂（滿1000元抽2次，依此類推），獎項有食農好玩通用券、採果通用券及嚴選農遊伴手禮等多重好禮與超值回饋，其中最大獎「1元驚喜禮」可以1元購買館內任一件不限金額的伴手產品，一次購足全台農遊伴手好滋味，好吃、更好玩。

旅展期間，精選24條獨家遊程特惠農村體驗，推出「2人同行1人免費」及「ITF限定優惠」；另林業保育署以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」四大主題，以「國家森林館」展場，運用「慢悠森活」將山林帶入生活策展概念場景，邀請民眾與山林來場美麗相遇。

今年林業保育署結合旅行社與各地區分署，推出旅遊行程與森林遊樂區專屬紀念品，包括旅展首賣的「沼平櫻啤酒」，及只在森林遊樂區現地販售的紀念品共35款。另外本次旅展，國家森林館更網羅山林美景，推出51條優惠行程，包括民眾可在星空熠熠的大雪山森林遊樂區夜觀白面鼯鼠的可愛姿態、佳評如潮的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等，邀請民眾認識台灣森林之美，預約一趟探尋森林的深度體驗。