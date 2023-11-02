8金烘培女神出手了！香蕉巧克力蒸蛋糕明在全聯上架

高雄市攜手8金烘培女神裴志偉打造的香蕉巧克力蒸蛋糕等，11月3日起到12月7日將在全台全聯超市上架販售，11月6日到16日購買新上市的兩款甜點，任一款加購旗山蕉，都享現折10元優惠。

高雄旗山是香蕉大宗產地，生產面積約2169公頃，年產量約4萬7800公噸，口感Q彈、香味濃郁，營養豐富。高市農業局為推廣高雄優質香蕉，與全聯超市合作推出限定甜點，由獲8面世界金牌的烘焙女神裴志偉監製「香蕉巧克力蒸蛋糕」、「香蕉巧克力杯子蛋糕」，明天起在全台1000多家全聯超市供應。

其中「香蕉巧克力杯子蛋糕」，上層為軟質香濃巧克力、中層為高雄香蕉慕斯餡、巧克力蛋糕，最底層巧克力慕斯餡，再撒上雪Q丁增加口感，帶來味蕾奇特享受。

裴志偉2022年在盧森堡世界盃廚藝大賽中榮獲雙料金牌，以香蕉卡士達作為雙餡，中間搭配巧克力鮮奶油增添豐富口感，首創業界3層餡料漢堡式夾心。

旗山農會總幹事方介佐說，高雄旗山香蕉遠近馳名、製作蛋糕保證色香味皆獨占鰲頭，農業局長張清榮表示，近年農業為協助在地農特產品及加工品朝向精緻化、專業化、品牌化發展，這次與全聯超市聯手，盼創造最大農業價值與市場。