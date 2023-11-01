全家便利商店「FamiCollection」10年周年！跨足日用品類推均一價　還有大規格三層衛生紙

2013年全家便利商店以「發現生活的原味」推出自有品牌FamiCollection（以下簡稱FMC），10年來透過企劃、生產、銷售一體化的「SPA製造零售業」模式，輔以堅持「Clean Label標準的天然少添加政策」，推出如HPP冷壓果汁、蜂蜜水、堅果、鮮果乾等歷久彌新的明星商品，並與社會企業鮮乳坊、芙彤園等夥伴共同開發永續良品，養成大批忠誠鐵粉，創造超過300億業績。FMC在邁入10週年之際，宣布正式跨足日用品類，即日起於4,200間店舖設立FMC日用品專門貨架，品類囊括餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛4大品類30款品項，主打「簡約設計、植物成分、均一價79元」三大訴求。

全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，台灣「全家」2013年時依循日本「全家」政策開始經營同名自有品牌FamiCollection（以下簡稱FMC），有別於當時零售自有品牌多採取「價格戰」的主流策略，初始即選擇著眼消費需求對應與市場趨勢的「價值戰」，並瞄準民眾對食品安全安心的剛性需求，樹立「發現生活的原味」品牌精神，以簡單、少添加為準則，推出差異化商品，迄今不變。2018年進一步導入Clean Label第三方公證單位之少添加認證制度，成為「全家」自有商品開發之共通標準，也讓FMC安心原味的商品特色在市場中獨樹一幟，目前已有超過98%的商品取得雙潔淨以上標章，明年將挑戰Clean Label 100%無添加認證食品品項數翻倍。

10年來FMC推出超過250款商品，並以食品為大宗，多款市場獨創的明星商品，至今仍持續熱銷推新，如運用HPP冷高壓技術製成、保留新鮮風味與營養的「鮮榨椪柑原汁」，以及不添加香料、色素的「綠拿鐵」等綜合蔬果汁系列，皆是飲品類熱賣款；看得見新鮮茶葉本體的「冷壓鮮萃茶」更是創下3個月熱銷超過80萬瓶的佳績，而後更與百年茶莊王德傳合作推出精品茶，迄今亦持續開發系列商品；成分只有蜂蜜和水的「蜂蜜水」不僅曾創日售萬瓶的紀錄，亦是「100%無添加」的代表商品。；果乾一率嚴選品質二級以上的鮮果製成，如愛文芒果鮮果條、芭樂鮮果乾等；同時長期採用社會企業鮮乳坊優質乳源的「手作鮮乳蛋捲禮盒」，更是過年期間常一盒難求的人氣禮盒。此外，FMC也有眾多敏捷對應市場趨勢與潮流的熱銷商品，如2019年對應手搖飲商機而推出的700ml瓶裝茶飲「古早味紅茶」與「四季春青茶」，皆年銷突破億元，後續再推出「芭樂檸檬青茶」等雙果鮮萃茶系列；2020年對應健康風潮興起，推出多款堅果隨手包長期陳列於結帳櫃檯旁，迄今為FMC最熱銷食品系列。

適逢FamiCollection品牌10週年，「全家」宣布即日起正式跨足日用品類，瞄準家戶需求，推出「餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛」四大品類、共30項商品，並將FMC日用品陳列銷售範圍擴大為獨立專門貨架，以「簡約設計、植物成分、均一價79元」三大訴求，為生活忙碌、追求質感的單身頂客族打造家戶生活新提案。

為賦予FMC全新品牌形象，「全家」邀來曾經操刀Fami!ce和FamiSuper的知名企劃團隊Five Metal Shop，再次為「全家」自有品牌打造獨特的品牌印象。自今年春季開始，FMC商品陸續以印有大寫「F」字母的包裝亮相，運用不同高彩度的顏色，區分商品類別及食品口味，使全品項一致呈現清新、質感的印象；簡約大方的設計風格，也讓消費者一眼就能識別FMC商品。

FMC新推出的日用品專架共有28項商品為均一價79元，任選3件特價199元，其中個人洗沐類推出「植萃洗沐用品系列」，包含洗髮露、沐浴露、潤髮乳等5款商品，分別添加尤加利精油、甜橙精油及洋甘菊、百里香等植萃成分，讓每日洗沐放鬆時刻都能感受自然香氣；居家香氛類推薦100%植物精華香氛包系列，共有鳶尾白麝香、佛手柑茶香、玫瑰天竺葵3款，並添加有吸濕效果的珪藻土；餐廚用品類囊括密封袋、保鮮膜、烘焙紙等，一律無雙酚A、無塑化劑；亦有環保手套、茶樹海綿菜瓜布等。家用紙品類除有獲FSC森林友善標章的濕紙巾系列，更因應消費者不同的生活情境與使用訴求，全新推出「三層絲柔抽取式衛生紙」，紙張加大且厚實不易破，並以每串24入的家戶規格（售價552元，特價409元）進駐超商通路，讓消費者不需到量販超市便能就近輕鬆補貨。