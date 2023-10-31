眼睛長得不一樣！IKEA揭開當紅鯊魚身世之謎好暖心

一提到IKEA，不少人瞬間會想到的是呆萌IKEA鯊魚，正式名稱為BLÅHAJ的鯊鯊，從2012年推出後，銷量累計可以疊出983個101大樓，更成為許多人對於IKEA的第一印象，不僅有多種哏圖，還取了「鯊鯊」為暱稱，每次只要推出周邊，包括鯊魚紓壓球、鯊鯊好量伴、豆鯊包等，都可以引發討論，IKEA也公布了鯊鯊背後的身世之謎。

IKEA的鯊魚一開始是為了兒童，所推出的商品，取名BLÅHAJ，代表著瑞典文中的「藍色的鯊魚」，創造的靈感來自於，IKEA設計部門員工與工廠開會時，突發奇想將海洋世界中的可怕鯊魚，做成適合擁抱的柔軟玩具，讓每個孩子，都可以跟鯊魚互動，營造出反差感。

而2012年推出後，鯊鯊就爆紅，甚至讓IKEA成立兒童實驗室，邀請兒童參加玩具新品開發，邀請8～14歲兒童擔任線上顧問提出意見，設計出更多貼近小朋友喜愛的玩偶，在2022年再推出BLÅVINGAD海洋系列，採用回收材料，包括廢棄海洋塑料製成，加入環保意識。

而有別於多數玩偶的眼睛，都採用塑膠製成，但IKEA鯊魚與其他玩偶，都是繡上的，來自1997年，芬蘭IKEA進行兒童天地安全課程時，一位紡織品技術專員用力拉扯有塑膠眼睛的玩偶，使得玩偶眼睛脫落，讓IKEA更大力關注玩偶的安全性議題，之後改用刺繡眼睛，更顧及到安全性。