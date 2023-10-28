7-ELEVEN「巧克力大賞」11月開跑 小份量解嘴饞不怕胖 指定款當筆加購買1送1

天氣一轉冷就嘴饞，7-ELEVEN一年一度「巧克力大賞」主題專案架自11月1日起登場，今年集結逾15國、近70款全球各地巧克力，更有超過40款為超商獨家販售，整合線上線下平台以「小規格多樣化」、「跨界設計聯名」、「創新味蕾」、「典藏珍稀」4大主題推薦，不管是解饞還是送禮，一路吃到聖誕節。11月1日起至11月28日指定商品任選2件8折、3件7.7折；活動期間購買巧克力專案架任一指定商品，再加碼贈送CITY CAFE指定巧克力飲品半價優惠券1張；11月7日或11月12日雙11購物節期間更享指定品項2件7.9折、4件7.5折。

根據外部市場調查，近年來消費者購買巧克力喜愛以「小份量多樣化」為主，特殊型規格銷售持續成長。瞄準消費者需求，7-ELEVEN今年蒐集歐、美、日、紐、韓等國家，集結逾20款小規格巧克力主打「小巧克力大賞」，不僅方便單次享用、最低百元有找，高CP值就能無負擔品嚐異國巧克力。首推烏克蘭年度最佳巧克力品牌「Millenium千禧巧克力棒」，連續2年獲得人民年度最佳選擇獎，苦甜適中最適合大人享用；松露巧克力專家「法國Mathez松露可可球」，最新爆米花口味超特別，11月1日至11月14日還享有當筆加購買1送1，懂吃必買。

7-ELEVEN巧克力大賞此次更引進肖像、漫畫、藝術跨界等品牌聯名話題商品。比利時最紅的經典漫畫角色喵皇「Le Chat」躍上Dolfin包裝；法國巧克力品牌法芙娜與迪士尼則聯名推出限量聯名鐵盒包裝設計，滿足粉絲收藏慾望。巧克力狂粉更是別錯過長達26公分的超大份量「Milka Max Oreo系列巧克力」，以及好吃好玩的「SNOOPY聖誕倒數月曆巧克力」。

7-ELEVEN逾1,500間門市限定的原賞熱壓土司更推出全新「荔枝玫瑰起司巧克力」風味，鹹甜融合的豐富層次口感令人驚奇。另推出一系列由南投超夯巧克力工坊18度C所監製的甜點，包括「布朗尼巧克力慕斯杯」、「焦糖巧克力塔」。麵包類則推出「巧克力雙色可頌」、添加法國法芙娜62%巧克力製作的「厚切巧克力雙色年輪蛋糕」，以及使用屏東在地可可合作社「TC巧舖」合作推出「愛餡大亨-巧克力堡」。

今年統一集團旗下位於高雄夢時代的「CupiCho」全球精品巧克力專門店也加入巧克力大賞專案架優惠行列，凡消費專案架2件商品即可獲得小白單，再持小白單到「CupiCho」專門店選購可享有滿千折百抵用券優惠。除了線下專門店以外，利用i預購平台也能零時差選購全球珍稀特色巧克力，絕對是精緻送禮首選。