男人40歲後小心散發老人味！醫師解密不只去油還要去菌

當男人過了40歲後，雖然因為歲月而更有熟男魅力，但小心魅力變成老人味。不少男人在40歲後，身上會逐漸散發出難聞的老人味，混合著汗味與油膩的味道，家醫科醫師陳柏臣指出，40歲後的男人，要特別注意徹底清潔，而且不只是除去黏稠油脂分泌，更重要是要去除髒污堆積產生的細菌，特別是油垢味，常常自己不自覺，但會影響到別人。

40歲後的男人，在頸部、耳後、胸口、腋下等部位，特別容易堆積皮膚菌群，加上身體會分泌更多的高黏膩油脂，很容易就會產生異味。另外在臉部的肌膚上，也會因為體內的自然輔酵素Q10下降，皮膚產生粗糙感，也得要特別注意。