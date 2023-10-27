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男人40歲後小心散發老人味！醫師解密不只去油還要去菌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
日本熟男專用品牌倫士度，從頭到腳照顧男性，不發出異味。圖／倫士度提供
日本熟男專用品牌倫士度，從頭到腳照顧男性，不發出異味。圖／倫士度提供

當男人過了40歲後，雖然因為歲月而更有熟男魅力，但小心魅力變成老人味。不少男人在40歲後，身上會逐漸散發出難聞的老人味，混合著汗味與油膩的味道，家醫科醫師陳柏臣指出，40歲後的男人，要特別注意徹底清潔，而且不只是除去黏稠油脂分泌，更重要是要去除髒污堆積產生的細菌，特別是油垢味，常常自己不自覺，但會影響到別人。

40歲後的男人，在頸部、耳後、胸口、腋下等部位，特別容易堆積皮膚菌群，加上身體會分泌更多的高黏膩油脂，很容易就會產生異味。另外在臉部的肌膚上，也會因為體內的自然輔酵素Q10下降，皮膚產生粗糙感，也得要特別注意。

熟男專用品牌倫士度，從頭到腳全方位照顧熟男，可以使用去味沐浴露、頭皮去味洗髮精，減少身上的異味困擾。臉部肌膚的部分，推出全效泡洗顏或去油洗面乳，能夠徹底去除污垢，之後使用添加輔酶Q10的化妝水、乳液或乳霜，可以鎖住水分，避免臉上出現歲月痕跡。

男人過40歲後，全身都要注意清潔。圖／摘自pexels
男人過40歲後，全身都要注意清潔。圖／摘自pexels
男人過40歲後，清潔要注意去除油污與除菌。圖／摘自pexels
男人過40歲後，清潔要注意去除油污與除菌。圖／摘自pexels
男人過40歲後，若不注意清潔，小心身上散發老人味。圖／摘自pexels
男人過40歲後，若不注意清潔，小心身上散發老人味。圖／摘自pexels

醫師 沐浴 味道

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