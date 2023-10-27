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帥到讓人窒息！孔劉的迷濛眼神好勾引 揭秘男神同款香

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
孔劉最新代言照曝光，靠迷濛眼神帥倒粉絲。圖／TOM FORD提供
孔劉最新代言照曝光，靠迷濛眼神帥倒粉絲。圖／TOM FORD提供

許多人心中的完美男神孔劉，又有最新一系列代言照曝光，只見他手拿著自己最愛的私密香味「TOM FORD私人調香系列神秘曙光」，展現出清新風格，但一拿上限量皮革氣墊粉餅盒，用著迷濛的眼神，完美勾引人，讓粉絲大呼「被電死啦！」、「照片看到會窒息」。

孔劉身為TOM FORD的代言人，也熱愛品牌香氛，全新推出的私人調香系列神秘曙光，已經成為男神的指定香味，採用珍貴的沒藥為主要香氣來源，帶來一種神秘的挑逗感，輔佐沉靜的檀香及溫暖濃郁的香草籽，帶來療癒能量，一聞就是讓人感到神秘，卻又安定的氣息，難怪是孔劉首選。

而平常工作也會上妝的孔劉，也愛上了TOM FORD的 限量精品級皮革氣墊粉餅盒，打造出質感非凡的氣墊粉餅盒，以實心桃花心木、標誌性的立體金色 TOM FORD Logo，在皮革上襯托出絕美的光影，讓孔劉與舒淇都愛上，也呈現出性感又充滿慾望的風格。

另外秋冬也推出 全新最上鏡奢華亮彩校色膏，添加護膚成分的保濕校色產品，可以反射光線，強化肌膚光澤，讓臉上綻放出立體光澤。

TOM FORD限量精品級皮革氣墊粉餅盒／1,250元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD限量精品級皮革氣墊粉餅盒／1,250元。圖／TOM FORD提供
舒淇拿著TOM FORD限量精品級皮革氣墊粉餅盒／1,250元。圖／TOM FORD提供
舒淇拿著TOM FORD限量精品級皮革氣墊粉餅盒／1,250元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列 神秘曙光／30ml8,300元／50ml13,300元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列 神秘曙光／30ml8,300元／50ml13,300元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列 神秘曙光／30ml8,300元／50ml13,300元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列 神秘曙光／30ml8,300元／50ml13,300元。圖／TOM FORD提供

標誌 光影 孔劉

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