帥到讓人窒息！孔劉的迷濛眼神好勾引 揭秘男神同款香
許多人心中的完美男神孔劉，又有最新一系列代言照曝光，只見他手拿著自己最愛的私密香味「TOM FORD私人調香系列神秘曙光」，展現出清新風格，但一拿上限量皮革氣墊粉餅盒，用著迷濛的眼神，完美勾引人，讓粉絲大呼「被電死啦！」、「照片看到會窒息」。
孔劉身為TOM FORD的代言人，也熱愛品牌香氛，全新推出的私人調香系列神秘曙光，已經成為男神的指定香味，採用珍貴的沒藥為主要香氣來源，帶來一種神秘的挑逗感，輔佐沉靜的檀香及溫暖濃郁的香草籽，帶來療癒能量，一聞就是讓人感到神秘，卻又安定的氣息，難怪是孔劉首選。
而平常工作也會上妝的孔劉，也愛上了TOM FORD的 限量精品級皮革氣墊粉餅盒，打造出質感非凡的氣墊粉餅盒，以實心桃花心木、標誌性的立體金色 TOM FORD Logo，在皮革上襯托出絕美的光影，讓孔劉與舒淇都愛上，也呈現出性感又充滿慾望的風格。
另外秋冬也推出 全新最上鏡奢華亮彩校色膏，添加護膚成分的保濕校色產品，可以反射光線，強化肌膚光澤，讓臉上綻放出立體光澤。
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