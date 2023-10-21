30多家飯店「線上旅展」優惠懶人包！住宿餐券14折開搶

不必等ITF台北國際旅展（今年訂為11月3日至6日在台北南港展覽館一館展出），各飯店住宿券、餐券、泡湯券等已陸續在各家線上開賣，依照過往，今年線上業績佔比預估仍維持五成，不少飯店線上佔比持續飆升，甚至今年起轉往線上、不參與實體旅展。想要搶便宜，不妨選定品牌、多方比較。

●台南、台北遠東香格里拉

台南、台北遠東香格里拉與Mega50餐飲於10月27日起三館同步展開線上旅展，住宿券14折起、餐飲券5折起，台北遠東還推出健身按摩券38折起等超值專案，數量有限，售完為止。

此次旅展，台南遠東推出五款平日優惠住宿券，其中最受矚目的友善環境《特選尊榮客房雙人住宿三天兩夜》不含早餐，每張7,600元 (原價54,285、約14折)；而喜愛睡到自然醒、待在飯店享受各式美食的玩家，則別錯過首次推出的《尊榮客房雙人住宿乙晚含翌日自助式午餐》每張5,000元(原價27,566、約19折)；歷年旅展熱賣的27坪小豪宅格局，一房一廳設有超大浴室及客用洗手間的《雅仕套房雙人住宿乙晚》，每組14,000元 (原價87,880元、約16折)。

還有聚餐首選「遠東CAFÉ自助餐廳」周一至周五《平日自助午餐單人券》六張券乙組5,520元(原價7,128元、約77折)，以及《平日自助早餐單人券》四張券乙組2,000元(原價2,904、約69折)。《台南遠東香格里拉聯合餐飲抵用券》十張券組5,000元 (原價6,000元、約83折)，每張券票面價值600元，可現抵館內餐廳消費以及外賣商店「品香坊」蛋糕麵包購買。

台北遠東香格里拉最優惠的住宿首選《豪華客房》平日住宿一晚含兩客早餐，優惠價4,499元 (原價24,134元，享19折)，《雅仕套房》雙人住宿兩晚套券含兩客早餐，優惠價19,998元 (原價58,906元，現享34折，可分開使用)。超人氣的遠東Café自助餐廳平日午餐或晚餐10客券套組，平均每客1,275元 (原價1,738元)，平日下午茶券每位平均僅需785元 (原價1,078元)，此外，線上旅展於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」。

● 六福旅遊集團

六福旅遊集團10月19日至11月12日推出限時線上旅展。旅展深受熱烈好評「關西六福莊 探索旅行 8,899元」超值CP值專案只要39折，三人入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊六福村，任選寓教於樂，動物保育教育的福豚生態體驗 或狐獴觀察體驗二選一，12月29日前平日入住加碼升等肯亞綠地客房，再享第4~6人入住不加價。

台北六福萬怡酒店推出早鳥線上限時優惠，購買3張「六福萬怡 台北城市度假輕旅行住宿券」，立即加贈1張，現賺12,000元，買6張再送粵亮廣式料理靓皮烤鴨三吃，於10月26日準時開搶，限量50組。

「六福村 單人套票777元」超低優惠65折，可暢玩全台最盛大的萬聖慶典-墓碑鎮，挑戰驚嚇指數的極限。

●麗緻旅館系統

麗緻旅館系統每年僅一場的線上旅展即日起至11月10日舉辦，台北亞都麗緻大飯店、烏來璞石麗緻溫泉會館兩館總計近20餘款票券銷售。今年跨館優惠滿額15,000即贈市價近2,000集團精緻禮品，最高享有79%的票券回饋。

亞都麗緻首推多款票券商品如巴賽麗廳La Brasserie早餐券買5贈1、迎新跨年暢飲派對套票，再贈午茶輕食券。尾牙春酒桌宴券，預購5桌贈1桌，以及延續去年叫好叫座限量30組的杭饌年菜外帶券。

其中，擁有兩間米其林餐廳的亞都麗緻，旅展期間推出一泊二食米其林摘星之旅套票，雙人入住卓越客房乙晚，任選巴黎廳1930x高山英紀總價值8,580元雙人套餐、天香樓8,712元雙人套餐贈天香茶品或巴賽麗廳La Brasserie 羅西尼牛排套餐與House Wine享用，總價值24,266元，旅展期間僅需11,900元，享49折優惠。 今年旅展也首度包裝早餐買5贈1套票，每張含精選主菜乙道與自助吧無限享用，限定75折。

另有烏來大眾湯屋10張套券，原價11,000元，旅展售價7,000元。私人湯屋券共有6款不同風格主題湯，皆為半露天形式，雙人一室共使用1.5小時，平假日皆可使用，旅展優惠78折。

●寒舍集團

寒舍集團聯合住宿券好評續賣，加碼首度開賣寒沐總統套房、艾麗泳池券。台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」。此外，10月27日至11月2日還有實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。

迎接線上旅展，首先推薦去年推出造成搶購風潮的「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張4,800元。礁溪寒沐震撼祭出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」超激折扣21折，每組10張破盤價400,000元。台北艾麗首度推出「樂游券」，只要599元即可體驗榮獲《富比士旅遊指南》推薦的台北最佳戶外泳池。

寒居酒店則推出米其林星級主廚顧問設計的早午餐「BeGood Cafe BRUNCH SET餐券」999元。同時，台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,400元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元，最低72折起。

●凱撒飯店連鎖

凱撒飯店連鎖集結旗下9家飯店提前推出ITF線上旅展，高達24支超值的食宿商品，除了連年暢銷的聯合住宿券及餐券抗漲外，今年更首次加開北、東、南3家趣淘漫旅的優惠套券，以及線上限定、最低1.5折的一日下殺商品，單筆消費滿額再享雙重抽，最大獎為價值超過8萬元的凱撒頂級假期。

其中，廣受年輕世代喜愛的「趣淘漫旅」，首次於旅展推出「CHAM CHAM漫遊套券」，每套7,998元，內含北、東、南三館住宿券各一張。全新增開「一日下殺券」專區，10月24日至11月2日將於每日推出一支超殺商品，中午12時準時開賣，例如墾丁凱撒「豪華花園套房三天兩夜住宿券」含雙人自助早餐原價88,000元下殺28,000元，線上限量20套。探索城市必搶的板橋凱撒「經典家庭房住宿券」，原價20,000元、線上5,499元。

凱撒飯店連鎖長年銷售冠軍的「2,500元聯合住宿券」，購券即享買10送1、買20送2，等同每張最低2,272元起。美食饕客最愛的「720元聯合餐飲券」，持券可用於集團旗下7家餐廳，買10送1團購折扣換算每張654元起，優惠折扣高達55折。

●力麗觀光

力麗觀光即日起至11月13日推出線上旅展，主打每張3,300元的「聯合住券券」，再祭出史上超低回饋門檻「買五送一」，等於平均每張 2,750元，平日入住雙人房享超殺優惠3.2折起。

力麗觀光聯合住宿券適用於全台經營管理據點，包括宜蘭大同力麗馬告生態園區-棲蘭山莊、明池山莊、神木園區；力麗哲園飯店-宜蘭羅東木棉道．美學商旅、南投日月潭日潭館、南投日月潭月潭館；南投日月潭力麗儷山林會館-日月潭館；恆春力麗漫旅麗昕緹渡假會館、恆春峰樹屋及花蓮力麗華美達安可酒店。

此外，持二張聯合住宿券可平日入住高雄田寮花季度假飯店；持三張聯合住宿券可平日入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享豪華/精選客房一泊三食。

●台北君悅

台北君悅酒店線上旅展優惠同步至11月10日，集結館內各餐廳、住宿、SPA推出19項獨賣商品，餐券主打歷年最熱賣暢銷「凱菲屋」、「彩日本料理」兩間超人氣吃到飽餐廳超值套票；還有茶苑周末限定「綠色星球」蔬食吃到飽單人餐券、

蟬聯四年米其林餐盤推薦-寶艾西餐廳「威靈頓牛排套餐券」、漂亮廣式海鮮餐廳黃金片全鵝澎派分享餐及Cheers歡飲廊歡暢時光雙人券等超值選擇，最低5折起。

●JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店台北於10月20日至11月20日舉辦線上旅展。推薦鉑麗安自助餐平均每張1,100元、黃袍北京烤鴨一鴨三吃2,580元，住宿券4,399元買十送一。除了線上搶先購買外，JR東日本大飯店台北一樓大廳同步開賣，可即買即用。

日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值套餐優惠券，「季節懷石雙人午餐套餐」4,400元(原價4,960元+10%)、可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5,600元(原價6,400元+10%)。

多種住宿券優惠最低可享23折。11坪大的「都會客房純住房券」4,399元、「都會客房一泊一食」含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5,199元；擁有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享Happy Hour時段免費享用輕食等，旅展優惠價6,599元。同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一。

●誠品行旅

誠品行旅即日起至11月12日在誠品線上開放線上旅展，「悠遊旅誠∣饗樂套券」再次開賣，每套10張9,900元，平均每張990元，憑券可通用館內無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」、歐陸料理餐廳In Between「之間套餐」、波士頓活龍蝦限時活動或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」，亦可憑5張券兌換雅緻客房一晚，年度優惠最低3折起。

另外也首次開放加碼，凡購買饗樂套券一套，即可以優惠價3,960元加購波士頓活龍蝦券4張(限時6折回饋)。

● 福容大飯店

福容大飯店即日起至11月17日晚上6點舉辦線上旅展，針對美食老饕推出全新「連鎖餐券」，平均一張981元。聯合住宿券推出三種優惠方案，分別是一套五張14,500元、買十送一優惠價29,000元：以及限定享福卡會員的十五送一「再贈一」住宿券方案，平均一張2,559元。

● 美福飯店

台北美福大飯店即日起至11月16日推出線上旅展，首推提供海陸饗宴及招牌爐烤牛排的彩匯自助餐廳，平日午餐78折每人1,380元，以及可體驗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，包括可享用連續三年榮獲米其林指南一星的米香台菜，每券最低55折3,300元起。「菁英客房一泊一食四人住宿券」，46折優惠每人2,499元起。

此外，也針對年終尾牙需求推出「全館商品券」，每張面額3,000元，每套22張66,000元，可於館內五間特色餐廳消費，或入住卓越五星客房，購買再加贈平日行政客房住宿券乙張，一次購買32張96,000元，再贈送平日菁英客房住宿券乙張及全館餐飲招待券6,000元。

●慕軒飯店

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店即起至11月6日於秋季線上旅展推出限時餐食、住房票券販售，首推6.8折豪華雙人海陸總匯龍蝦、肋眼套餐，另有餐廳、酒吧通用券直接下殺5.7折1,280元，最受歡迎外帶美食通用券更是首次推出就提供買十送一優惠。

另有最受注目買十送一的全台聯合住宿券，今年12月30日前使用聯合住宿券入住慕軒飯店加碼可享延遲至下午兩點退房。

●大地酒店

北投大地酒店即日起推出超值線上旅展，搶購住宿、泡湯、美食餐券優惠價52折起。最受矚目的「一泊一食住宿券」8,999元，並加碼買五張送一張。而原價21,516元的一泊二食住宿券，單張售價11,999元(約56折)，另可彈性選擇月兒彎彎或喜歡西餐廳的午餐或晚餐2客，每客套餐的價值高達1,880元+10%，購買五張同樣加贈「淡季平日一泊二食住宿券」一張。

「大地湯氛套券」一套7張7,560元，平均每張1,080元，每購買一套加贈4～9月平日大眾風呂券1張。「大地湯饗套券」一套4張8,800元，購買一套就加贈4～9月平日大眾風呂券2張，1張湯饗券可兌換喜歡西餐廳1,580元套餐一份及4小時的大眾風呂體驗；2張湯饗券可兌換月兒彎彎雙人套餐+獨立湯屋90分鐘。

● 宜蘭綠舞

宜蘭綠舞線上旅展即日起至11月6日。每年熱銷的黑RURU露營車四人入住一泊二食11,288元起，旅人可帶著寵物一起出遊；凡購買旅展住宿券即享經典浴衣或大正浪漫體驗、療癒萌寵餵食、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊，平日入住再加碼贈園區日式體驗3選1(價值998元)。

豪華湖畔Villa住宿券旅展首次加贈2人免費入住，不分平假日享日式體驗3選2，換穿大正時期Hakama文青袴及體驗萌寵療癒餵食，贈送總價值高達10,750元。線上或旅展現場單筆消費住宿達20,000元再享幸運抽獎，共計抽出四位幸運兒送出豪華湖畔Villa 住宿券(價值57,200元/張)。

●長榮鳳凰酒店

長榮鳳凰酒店(礁溪)春季線上旅展開賣，住宿券超殺優惠4折起，8,388元即享平日雙人一泊二食住宿，平日雙人一泊一食也7,888元。美食咖最愛的平日單人餐券下殺75折還有買10送1優惠，最低768元就能暢享宜蘭道地風味料理吃到飽。

台中鳳凰酒店同步推出瘋狂優惠價，平日一泊一食住宿券下殺3.7折；鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元，買10再送1。

●宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至11月10日線上旅展開賣，原價19,635元「豪華/精選客房 一泊一食平日住宿券」直接下殺3.6折，ITF旅展價6,999元；其中購買乙張雙臥室獨棟泳池別墅 一泊一食平日住宿券，另外加贈一張豪華/精選客房一泊一食平日住宿券，同時現場提供多項滿額贈禮優惠。

滿15,000元 (含) 以上，加贈知味西餐廳平日單人晚餐券乙張、品牌飲料提袋乙個；滿30,000元 (含) 以上，加贈天夢雙饗券乙張、及品牌旅行袋四件組乙份；滿50,000元 (含) 以上，加贈Heavenly SPA五行元素芳療券(50分鐘)兩張、限量品牌保溫杯乙個。

●礁溪晶泉丰旅

礁溪晶泉丰旅線上旅展搶先開賣三款熱銷房型回饋限時折扣3折起，「鄰里共好 · 田園蔥浪溫泉雙人客房一泊一食」每張5,000元起，獨家贈送田園蔥浪體驗券。食材零里程的「溫泉蕃茄壽喜燒一泊二食」住宿券每張6,600元起，加贈三燔礁溪吃到飽早餐。「泉思家庭溫泉套房一泊一食」每張6,600元起，可入住萬元質感溫泉家庭套房，獨家贈送12歲(含)以下小孩入住不加價，且含早餐及備品，每房至多贈送小孩兩位。

●高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店10月23日起搶先於官網開放線上旅展，推出旅展限定平日(周日至周五)住房優惠，「萬豪雙人行」含經典客房一晚與豪享自助餐廳早餐兩客，原價19,085元，台北旅展下殺28折，優惠價5,299元；「萬豪闔家歡」含豪華四人房一晚及豪享自助餐廳早餐四客，原價26,620元，旅展下殺26折，優惠價6,999元。獨家再推出一泊二食「超豪氣雙人行」，入住經典客房一晚含翌日雙人自助早餐，加贈豪享自助餐廳或京享蔬食百匯餐廳晚餐兩客，原價21,703元，旅展限定價6,999元。

高雄萬豪酒店館內豪享自助餐廳與京享蔬食百匯餐廳，於旅展期間祭出平日午餐及晚餐券通通買十送二，餐餐都有近8折優惠，以餐券消費每人最低660元起，另推出餐飲禮券滿千贈百，全館十間餐廳皆可使用。

●新竹喜來登

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至11月10日提前於官網推出ITF線上旅展，集結豐邑機構旗下飯店，包括新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店及豐邑逢甲商旅等三家飯店，現場同步販售「豐邑集團聯合住宿券」及多款餐券。

「豐邑集團聯合住宿券」推出年度最低價，每張2,500元；另外飯店也推出加碼優惠，2024年1月31日前使用住宿券，另贈入住好禮，新竹喜來登贈送每房「盛宴自助早餐2客」，逢甲商旅贈送「Haagen-Dazs冰淇淋2杯」，台中Moxy酒店贈送「The Moxy Bar調酒券2張」。

每年旅展銷售排名第一的「盛宴自助餐廳」推出75折「平日下午茶券」及83折「平日雙人午餐券」，平日下午茶券每張650元，平日雙人午餐券每張2000元。

饕客鐵粉必搶的「八色脆皮片皮鴨三吃券」，原價3,058元，優惠價2,380元。「經典鮑魚套餐券」下殺67折，每張1,380元。

●李方艾美酒店

台中李方艾美酒店線上旅展自即起至11月6日。平日住房套票下殺3.1折，優惠最低每晚一人含早餐2,500元起，再贈住宿券、下午茶券、新食譜全日餐廳午餐券。一樓北緯二十四平假日雙人下午茶餐券優惠71折。二樓新食譜全日餐廳各餐期自助餐券套票買十張就送三張，最高現省4,554元。三樓樂美中餐廳一鴨三吃套組現省5,050元。

●統一渡假村

即日起至11月6日官網限定開賣的線上旅展，預訂一泊一食專案加碼贈一位12歲以下兒童或70歲以上長者免費住(含自助式早餐)：統一谷關新推出「健康散策」專案，入住就送統一生機禮盒，一泊一食和洋雙人房7,280元起、一泊一食和洋雙人房8,880元起。