當共享車成為社區新公設！iRent推專屬服務引爆討論 WeMo新訂閱方案「月騎月省」

image source：FB／WeMo Scooter、iRent

文／徐暘甯

想出遊，沒車怎麼辦？科技服務日新月異，出遊時除了搭乘大眾交通工具，現在更多了「共享汽機車」這個新選項，兼具隨租隨用、移動方式彈性又自由的便利性，滿足多樣化需求，儼然成為新時代的交通趨勢！龍頭品牌iRent共享汽機車和WeMo Scooter威摩科技也各自針對不同族群，提升服務品質與經營策略，力求讓用戶能有更好的使用體驗。

串聯全新移動生活圈！iRent社區專屬車打造新一代優質公設

疫後旅遊潮興起加上國門開放，比起境內國旅，更多民眾選擇出國呼吸久違的海外空氣，出國熱潮勝於國內旅遊讓租車需求下滑，成為共享汽機車品牌面臨的一大挑戰。為了因應這項難題，iRent結合食、衣、住以及育樂產業的移動需求，推出多元商品方案。

image source：iRent提供

鎖定旅遊季打造的「遊感生活」系列活動就是亮點之一，串聯台灣各地知名旅遊景點、觀光工廠、主題樂園甚至熱搜餐廳，異業結合提供會員專屬優惠，吸引網友關注。除此之外，iRent更推出全新「專屬車」服務，進駐企業商辦與社區住宅，為前者提供專屬的公務移動車輛，為後者提供日常通勤、民生採買等生活用車需求更靈活應對的解方。

image source：iRent提供

針對不同輪廓的族群推出租車優惠方案，不僅吸引網友關注，也順利帶動品牌優惠相關聲量成長3成。同時，iRent持續根據用戶回饋優化App租還車、支付等服務流程，獲得網友正面評價，APP評論好感度成長率 87%，奪得2023網路口碑之星「健康休閒領域」共享運具類領航創新獎。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發2023網路口碑之星「健康休閒領域」共享運具類領航創新獎給予iRent共享汽機車，由和雲行動服務企畫部部長楊蕙鈞（右）代表領獎。

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WeMo攜手職棒味全龍 啦啦隊女神人氣火燙引發擋泥板失竊潮？

後疫情時代大眾生活逐漸回歸正常，實體通勤、旅遊需求也慢慢復甦，除了原有的共享機車服務，WeMo Scooter也趁勢攜手租車業者搶攻四輪電動運具市場，擴展商業版圖，提供更多元的租賃選擇同時拓寬目標客群。

不只租車選擇變更多，WeMo Scooter今年在計費方式也有所調整，將原有的月租方案改為WeMo PASS訂閱專案，提供用戶專屬好康，累計騎乘趟數越多結帳金額也越優惠，最高打8折，讓你「月騎月省」。另一項「小時租」方案則為短時間、多點移動的交通情境提供彈性解方，各自有相對應的租借方案且享有無限次租還優惠，讓用戶無需再擔心分秒計價費率，甚至還有不定時演唱會包車活動。

想把看板球星「大師兄」林智勝、「紅色大砲」劉基鴻，以及味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）等 19 位成員「帶上車」嗎？WeMo Scoote聯手中華職棒味全龍隊，製作專屬車貼與擋泥板，想到活動才開跑1天，啦啦隊女神們的車貼、擋泥板疑似因為人氣太火紅通通不翼而飛。

更有趣的是，後續粉絲們分為兩派，有一派用戶在偷偷私藏，不停地有擋泥板及車模失竊；另一派用戶則當起糾察隊，不停回報哪些車子出狀況，引發一陣瘋狂的社群討論及新聞熱度。

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透過行銷策略佈局，WeMo Scooter除了打造更彈性、個人化的租賃服務，也成功讓會員數攀升，帶動品牌聲量成長率達17%，整體騎乘數年成長近3成，獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」共享運具類策略卓越獎。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發2023網路口碑之星「健康休閒領域」共享運具類策略卓越獎給予WeMo Scooter 威摩科技，由WeMo Scooter 威摩科技執行長劉于遜（右）代表領獎。

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