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請支援輸贏！全聯跟風「茶碗蒸」 促銷廣告逗笑網友

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有網友今天逛全聯時發現，全聯也跟風推出茶碗蒸促銷特賣，直呼「不得不說，全聯行銷動作真的快」。圖／取自「全聯消費經驗老實說」臉書社團
有網友今天逛全聯時發現，全聯也跟風推出茶碗蒸促銷特賣，直呼「不得不說，全聯行銷動作真的快」。圖／取自「全聯消費經驗老實說」臉書社團

日前發生在台北市迴轉壽司連鎖店的客人衝突事件，因雙方口角時出現「你看起來就像茶碗蒸」等字眼，引起熱議。有網友今天逛「全聯」時發現，全聯也跟風推出茶碗蒸促銷特賣，直呼「不得不說，全聯行銷動作真的快」。

社會案件「茶碗蒸衝突」目擊者拍攝的影片中，眼鏡男怒喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，另一方上前理論的刺青男子回嗆「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」、「你看起來就像茶碗蒸，坐好」。兩方人馬在店外引發肢體衝突，都被警方送辦。有網友查出苦主是「爭鮮迴轉壽司 忠孝店」。

宋姓網友今天下午在「全聯消費經驗老實說」臉書社團發文，發現全聯的貨架上最新的廣告文宣，寫有「不管你長得像不像茶碗蒸，茶碗蒸現在6杯特價喔」、「雞肉玉米茶碗蒸，6入原價210元，爆殺價179元。數量有限，售完為止」。

網友打趣，「很會」、「不會有人在全聯打架吧」、「請支援輸贏」、「警語：就算你吃得再多，也不會看起來就算茶碗蒸喔」、「一直都特價不是嗎？」

苦主「爭鮮」昨宣布下周一起推出海鮮茶碗蒸特價活動。「爭鮮」臉書粉專昨晚宣布留言抽獎「200個茶碗蒸等你拿」活動，「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，並且下周一起至下周五推出「海鮮茶碗蒸內料超澎派」活動，原價60元的海鮮茶碗蒸，特價50元。活動圖片上，兩個茶碗蒸人物大打出手，其中一個茶碗蒸人物的手臂還有龍的刺青圖樣。

茶碗蒸 爭鮮 臉書

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