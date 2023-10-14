全球第一包「愛文芒果米乖乖」！大苑子X乖乖趣味聯名

大苑子與國民零食「乖乖」趣味聯手，打造全球第一包「愛文芒果米乖乖」，即起於大苑子門市熱烈販售中；10月也全新推出HPP瓶裝果汁系列「柳丁綠茶在一起」。即日起至10/31慶祝大苑子APP會員破200萬人，用APP支付結帳消費滿200元，再送大苑子最暢銷飲品之一「文山青茶」一杯。

「愛文芒果米乖乖」嚴選台灣在地好米及愛文芒果原汁製成，每包65元、加購價49元/1包，箱購540元/1箱(一箱12包)，藉大苑子熟悉水果特性的職人專業，與乖乖聯手打造，詮釋出愛文芒果與乖乖結合的新滋味。

此外，大苑子憑藉20年鮮果飲品經驗、打造HPP瓶裝果汁系列，10月推出全新系列「柳丁綠茶在一起」，以32%的清甜柳丁原汁佐茉莉入茶，經HPP超高壓滅菌技術，完整保留水果天然風味，並留存更多具抗氧化功能的營養素，風味純真清揚，於全台指定門市上市，前往購買前，建議先洽詢。

慶祝大苑子APP會員突破200萬人，10/31前只要透過APP支付結帳消費滿200元，就送大苑子最暢銷飲品之一文山青茶一杯；10/31前，升級為「尊寵會員」還可獲得百元電子折價券（10元10張），再加碼送10月冬季新品「許慶良芋頭鮮奶」一杯、「許慶良紫米紅豆鮮奶」一杯。詳情可查大苑子官網。