茶碗蒸長這樣！爭鮮霸氣送200個 網友笑翻：小編該加薪

「你就像茶碗蒸！」這句話讓原本的社會新聞，成了家喻戶曉熱烈討論的新話題，爭鮮昨在臉書發文公告「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道」，霸氣送出200個茶碗蒸。接著公告，10/16(一) ～10/20(五)連續5天價格熊“派”價50元 (原價60元）。小編切中時事梗，網友狂笑：「小編該加薪」。

爭鮮昨日在臉書粉絲專頁發文，「留言抽獎200個茶碗蒸等你拿，想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，並在貼文後發加上8個Hashtag，其中包括「愛吃茶碗蒸」、「拒當茶碗蒸」、「都有茶碗蒸」，而圖片中還不忘貼出自家產品扇貝茶碗蒸的照片感嘆「我長得怎麼了…」，十分有趣，逗人開懷一笑，不少網友大力喊讚。

趁著討論熱力、小編再貼文，「MAGiC TOUCH！海鮮茶碗蒸內料超澎“派”，

10/16(一) ～10/20(五)連續5天價格熊“派”價50元 (原價60元）」，熱烈行銷自家海鮮茶碗蒸，不少網友接力喊「來“派”一下」，更有網友笑稱小編太厲害，「小編很會喔」、「小編這速度真神快的」、「小編應該要加薪」。