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茶碗蒸事件壽司郎、全家蹭一波 爭鮮下周「超派」促銷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「爭鮮」宣布16日下周一起至下周五連續5天，原價60元的海鮮茶碗蒸，特價50元。圖／取自「爭鮮」臉書粉專
「爭鮮」宣布16日下周一起至下周五連續5天，原價60元的海鮮茶碗蒸，特價50元。圖／取自「爭鮮」臉書粉專

台北市一家營業到清晨的連鎖壽司店，日前發生兩派客人衝突事件，由於口角時出現「你看起來就像茶碗蒸」等字眼，讓人摸不著頭緒，引起討論。「受害」業者爭鮮臉書粉專昨晚宣布海鮮茶碗蒸促銷活動，逗得網友笑翻。

民眾拍攝的「茶碗蒸」衝突事件影片中，眼鏡男怒喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，另一方上前理論的刺青男子回嗆「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」、「你看起來就像茶碗蒸，坐好」。兩方人馬在店外引發肢體衝突，都被警方送辦。有網友查出苦主是「爭鮮迴轉壽司 忠孝店」。

「爭鮮」臉書粉專昨晚先是舉辦留言抽獎「200個茶碗蒸等你拿」活動，「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，遊戲規格包括要寫「#長得像茶碗蒸錯了嗎」。

「爭鮮」再宣布「海鮮茶碗蒸內料超澎派」，16日下周一起至下周五連續5天，原價60元的海鮮茶碗蒸，特價50元。活動圖片上，兩個茶碗蒸人物大打出手，其中一個茶碗蒸人物的手臂還有騰雲駕霧的龍圖案刺青圖樣。

網友表示，「馬上跟上時事這速度值得稱讚」、「這次的行銷手法超派」、「突然好想吃茶碗蒸」、「小編很會」。

有網友設計對白，「你才茶碗蒸，你全家都茶碗蒸」。「全家FamilyMart」粉專也跟風發文，「全家的茶碗蒸最好吃」。「台湾スシロー 台灣壽司郎」粉專也蹭一波熱潮，「要打就去練舞室打，要吃茶碗蒸就來壽司郎」。

警方表示，妨害名譽必須是社會價值、普世認同有貶低的語句或文字，「說人像茶碗蒸，在現今社會沒有人會認為是惡劣的人」。

台北市一家迴轉壽司連鎖店發生客人衝突事件，其中一方客人不滿被瞪，怒罵對方「你看起來就像茶碗蒸」，在店外大打出手，警力趕抵制止。圖／取自「爆廢公社二館」臉書社團
台北市一家迴轉壽司連鎖店發生客人衝突事件，其中一方客人不滿被瞪，怒罵對方「你看起來就像茶碗蒸」，在店外大打出手，警力趕抵制止。圖／取自「爆廢公社二館」臉書社團

茶碗蒸 爭鮮 壽司郎 全家

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