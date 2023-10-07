台南聖母廟月老又來牽線 光棍節單身聯誼國慶日報名

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天在臉書宣布，年終最後一場單身聯誼活動將在11月11日「光棍節」登場，10月10日開放全台單身男女報名，讓更多單身朋友有機會遇見生命的另一半。台南市府今年和鹿耳門聖母廟合辦2場單身聯誼都搶破頭，第3場單身聯誼消息傳出網路沸騰。

廟方表示，「1111光棍節」單身聯誼預定10月10日上午10時10分開放單身男女報名，名額500人，年齡25歲至50歲，廟方將於10月9日公布報名規則。「1111光棍節」單身聯誼初訂男女各250人，若爆量將研議各增加50人，總會管控人數不超過600人。

台南市政府和聖母廟今年5月21日及8月20日前2場單身聯誼，都造成大轟動，民政局說主要是會先審核資格讓報名者安心，今年再辦第3場，也是最後1場，年齡上限從45歲提高到50歲，不限台南人，全國單身男女都行，台南市政府也會商請全國各縣市政府戶政單位協助審查報名者資格，讓報名者安心。