量販周年慶搶先開跑 家樂福日本展滿額送拉麵 愛買量販3千件商品4折起

家樂福周年慶本週正式開跑，首波由日本經典人氣動漫「科學小飛俠」模型文具集點換購打頭陣，喚起五、六年級生回憶殺！強打商品則特別推出解封後國人最常造訪的日本，特派採購團隊考察當地選品人氣伴手禮與隱藏版美味，推出近年通路最強「日本好食展」，即日起至10月11日，精選超過300多件商品，規劃出6大主題類型，包含新發售零食、甜品小食、泡麵大賞、料理配材、侍酒賞、清潔用品等，其中新品高達100多樣，還包含了超過30多樣獨家專賣。活動期間會員單筆消費不限金額即享59元加價購ITSUKI拉麵2人份。

愛買量販周年慶首波也端出「家電破盤價優惠，周末滿額享千元回饋」、「集結60家民生品牌齊推優惠共襄盛舉」、「民生夯品加碼最高送HAPPY GO點數100點」、「館內眾多品類滿額現折或送現金券」及「銀行滿額分期好禮最高送500元」等優惠，除了推優惠回饋顧客外，愛買量販10月份推出三大永續服務與活動，首次打造綠色永續周年慶。

即日起至10月17日愛買量販首波周年慶與雙十同慶，全館3,000件商品4折起，家電超狂雙重回饋，購買電視、冰箱、洗衣機、空調單筆滿5000元現折500元，於指定週末購買家電回饋金1,000元起跳，回饋無上限。10月7日至10月10日購買冰箱、洗衣機再加碼滿5,000元送500元家電現金抵用券，10月14、15日購買電視再加碼滿5,000元送500元家電現金抵用券，搭配指定銀行滿額分期禮，最高再送500元。

愛買量販周年慶與可口可樂、白蘭氏、聯合利華、大同等60家民生品牌推出滿額贈、滿額現折、登錄發票抽獎等活動為週年慶優惠加持，指定220款吃的用的民生夯品，加碼點數最高送100點。個人清潔保養、家庭清潔、保健護理指定商品單筆滿1,000元送100元同品類折價券，鞋類商品單筆滿2,000元現折200元，鍋具、廚房餐桌配件、保溫瓶單筆滿2,000元現折200元，行李箱、背包單筆滿1,800元現折180元，雙十連假揪團繼續烤，烤肉用品及配件單筆滿888元現折88元。