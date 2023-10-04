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量販周年慶搶先開跑 家樂福日本展滿額送拉麵 愛買量販3千件商品4折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販即日起至10月17日打造最綠色永續的周年慶．全館3,000件商品4折起，家電破盤價享千元回饋、民生夯品最高送100點。圖／愛買量販提供
愛買量販即日起至10月17日打造最綠色永續的周年慶．全館3,000件商品4折起，家電破盤價享千元回饋、民生夯品最高送100點。圖／愛買量販提供

家樂福周年慶本週正式開跑，首波由日本經典人氣動漫「科學小飛俠」模型文具集點換購打頭陣，喚起五、六年級生回憶殺！強打商品則特別推出解封後國人最常造訪的日本，特派採購團隊考察當地選品人氣伴手禮與隱藏版美味，推出近年通路最強「日本好食展」，即日起至10月11日，精選超過300多件商品，規劃出6大主題類型，包含新發售零食、甜品小食、泡麵大賞、料理配材、侍酒賞、清潔用品等，其中新品高達100多樣，還包含了超過30多樣獨家專賣。活動期間會員單筆消費不限金額即享59元加價購ITSUKI拉麵2人份。

愛買量販周年慶首波也端出「家電破盤價優惠，周末滿額享千元回饋」、「集結60家民生品牌齊推優惠共襄盛舉」、「民生夯品加碼最高送HAPPY GO點數100點」、「館內眾多品類滿額現折或送現金券」及「銀行滿額分期好禮最高送500元」等優惠，除了推優惠回饋顧客外，愛買量販10月份推出三大永續服務與活動，首次打造綠色永續周年慶。

即日起至10月17日愛買量販首波周年慶與雙十同慶，全館3,000件商品4折起，家電超狂雙重回饋，購買電視、冰箱、洗衣機、空調單筆滿5000元現折500元，於指定週末購買家電回饋金1,000元起跳，回饋無上限。10月7日至10月10日購買冰箱、洗衣機再加碼滿5,000元送500元家電現金抵用券，10月14、15日購買電視再加碼滿5,000元送500元家電現金抵用券，搭配指定銀行滿額分期禮，最高再送500元。

愛買量販周年慶與可口可樂、白蘭氏、聯合利華、大同等60家民生品牌推出滿額贈、滿額現折、登錄發票抽獎等活動為週年慶優惠加持，指定220款吃的用的民生夯品，加碼點數最高送100點。個人清潔保養、家庭清潔、保健護理指定商品單筆滿1,000元送100元同品類折價券，鞋類商品單筆滿2,000元現折200元，鍋具、廚房餐桌配件、保溫瓶單筆滿2,000元現折200元，行李箱、背包單筆滿1,800元現折180元，雙十連假揪團繼續烤，烤肉用品及配件單筆滿888元現折88元。

另外，愛買量販也與環境部資源循環署合作「十月手機循環回收月」加碼活動，10月份至客服中心回收廢手機乙台可加碼獲得HAPPY GO點數40點，以及由環境部資源循環署提供的抽獎序號乙份，上網至指定網頁登錄抽獎序號，就有機會抽中ASUS筆電、iPhone 15、SONY PS5等大獎，每回收3支廢手機可再贈加1次抽獎機會。

家樂福「日本好食展」精選超過300多件商品，規劃出6大主題類型。圖／家樂福提供
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家樂福「日本好食展」眾多點心零食新品快嚐鮮。圖／家樂福提供
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家樂福獨家推出SUDO抹醬隨手杯，有草莓、藍莓、巧克力口味，每杯120克，特價2件109元，外出野餐、露營打開即食。記者黃筱晴／攝影
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愛買量販10月起於5家分店（忠孝店、南雅店、新竹店、復興店及水湳店）生鮮蔬果區率先導入生物可分解蔬果袋，並於賣場設置回收專區。圖／愛買量販提供
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愛買量販與環境部資源循環署合作，回收廢手機點數翻倍送，還有機會抽iPhone 15。圖／愛買量販提供
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家樂福「日本好食展」引進多款話題泡麵。圖／家樂福提供
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愛買量販提倡減少塑膠容器使用，與台塑生醫合作引進洗衣精補充站，於景美店、永和店、三重店、豐原店、水湳店、台南店、基隆店設置，消費者自備空瓶即可買環保標章洗衣精。圖／愛買量販提供
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家樂福周年慶帶來近年數量、新品、獨家最多的一檔「日本好食展」，活動期間會員單筆消費不限金額即享59元加價購ITSUKI拉麵2人份。記者黃筱晴／攝影
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新上架Pocky百奇分享點心盤組，特價199元，限量5,000盒，隨盒附贈特製Pocky字樣6吋點心盤。記者黃筱晴／攝影
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周年慶 愛買 日本

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