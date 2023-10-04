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三星Galaxy生態圈最新陣容FE系列報到！手機、平板、無線藍牙耳機無縫串聯智慧生活

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE系列、Galaxy Buds FE新登場。圖／三星提供
Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE系列、Galaxy Buds FE新登場。圖／三星提供

三星電子宣布推出最新三星Galaxy生態圈陣容FE系列：Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE｜S9 FE+、Galaxy Buds FE，具備指標性設計及耐用性，結合頂尖效能、先進相機技術與出色音質，成就絕佳使用體驗，對於想要首次入手Samsung Galaxy旗艦裝置的消費者而言，最新FE裝置均能滿足需求，完美伴其左右。

搭載6.4吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕的Samsung Galaxy S23 FE承襲S系列經典元素，採流線鏡頭外框設計、IP68防塵防水，更推出充滿活力的全新色系，同時落實環保使命，採用再生材質與包裝，耐用性、功能性和永續性樣樣兼備。

Samsung Galaxy S23 FE配備專業級相機功能，搭載5,000萬超高畫素鏡頭與3倍光學變焦，畫面細節均清晰無比；超明亮夜幕攝影功能以逼真色彩在夜間捕捉清晰自拍與人像照；借助先進的數位影像穩定（VDIS）技術及OIS光學防手震後置相機，在行進中亦能穩定拍攝相片。

此外，Samsung Galaxy S23 FE堪稱是行動編輯工作室，在專業模式下，用戶可依喜好手動調整快門速度、光圈、ISO等參數，並於Camera Assistant應用程式挑選欲使用的自動化功能，以百分百客製攝影體驗拍出媲美棚拍的影像。

在遊戲與串流方面，Samsung Galaxy S23 FE搭載強大處理器，輔以內建的vapor chamber，能有助散熱和維持效能，並具備4,500mAh大電池容量，可隨時直覺調整以節省能源，搭配使用25W充電器（另購）只需30分鐘即可充飽50%電力。

Samsung Galaxy S23 FE系列共推出薄荷綠、黑曜灰、奶油白等3色，以及8GB+128GB、8GB+256GB兩種版本，建議售價分別為19,490元、21,490元，預計10月中旬起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，8GB+256GB版本的電信通路由遠傳電信獨家上市。

平板是日常工作、娛樂不可或缺的好幫手，Samsung Galaxy Tab S9 FE｜S9 FE+分別搭載10.9吋與12.4吋顯示螢幕，同時支援能自動調節最高至90Hz的動態更新率，無論在家中、工作場合、學校甚至公園，均能盡享回饋感十足的沉浸式觀影與創作體驗。顯示螢幕支援Vision Booster技術，可優化色彩與對比度，並著重螢幕暗部表現，提升於戶外環境的可視性。

如同最新的Samsung Galaxy Tab S9系列，Galaxy Tab S9 FE及Tab S9 FE+皆獲IP68等級認證，隨附IP68等級S Pen，並可擴充1TB Micro SD記憶卡（另購）；Galaxy Tab S9 FE+更擁有超長電池續航力，充電一次可連續播放影片最長達20小時。

Samsung Galaxy Tab S9 FE｜Tab S9 FE+共推出石墨灰、薄荷綠、初雪銀、薰衣紫等4色，以及Wi-Fi、5G兩種版本選擇。Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi版6GB+128GB、8GB+256GB建議售價分別為13,900元、15,900元；Galaxy Tab S9 FE 5G版6GB+128GB建議售價17,900元。Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi版8GB+128GB、12GB+256GB建議售價分別為18,900元、20,900元；Galaxy Tab S9 FE+ 5G版8GB+128GB建議售價22,900元。兩款裝置預計10月中旬起在三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

Samsung Galaxy Buds FE具備強悍的主動式降噪（ANC）與環境音效模式，有效阻絕嘈雜，借助先進三麥克風系統的自動個人化波束成型技術及AI深度神經網路（DNN），可消除背景雜音，讓通話音質更清晰透徹。超強續航力再創Buds系列新標竿，耳機可支援長達8.5小時的音樂播放，搭配充電盒還能延長至30小時，即使開啟主動式降噪 ( ANC )，耳機亦能持續播放6小時，搭配充電盒使用則為21小時。

Samsung Galaxy Buds FE提供曜石黑、奶油白兩色，建議售價2,990元，預計於10月中旬起在三星智慧館、三星商城及指定通路正式上市。

借助Samsung Galaxy FE系列，可無縫串聯Galaxy生態圈，在多功能操控功能的加持下，用戶可以在手機、平板等多部Galaxy裝置間輕鬆複製貼上或拖放內容，靈感湧現時只需啟用快速分享，即可將影片或影像從智慧手機傳輸到平板，輕鬆編輯無負擔。

Samsung Galaxy Buds FE還能化身沉浸式娛樂利器，自動切換裝置（Auto Switch）功能可依據個人使用狀況，在智慧手機、平板甚至手錶與電視間智慧切換音訊，無需手動調整。此外，SmartThings Find可協助追蹤遺失的Buds耳機，在遺落時發出警報。Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE系列均以Samsung Knox為安全防護後盾，個人資訊在預設狀態下均受到嚴密保護。

台灣三星祭出上市多元優惠， 即日起至10月31日於三星智慧館、三星商城等指定通路購買指定機型之智慧手機、平板，享Samsung Galaxy Buds FE優惠加購價1,990元；於三星智慧館、三星商城購買Galaxy Buds FE，享限量Galaxy Buds Eco-Friends Pokémon造型保護殼優惠加購價590元；於三星商城等線上指定通路購買Galaxy Watch6系列，享Galaxy Buds FE優惠加購價990元，再送李多慧限量抱枕。

即日起至11月30日於全通路購買Samsung Galaxy Tab S9 FE｜S9 FE+系列，登錄送ITFIT書本式保護殼；於三星智慧館、三星商城購買Tab S9 FE Wi-Fi版8GB+256GB、Tab S9 FE+ Wi-Fi版12GB+256GB機型，隨貨贈ITFIT 30W旅行充電組，數量有限送完為止。

Samsung Galaxy Buds FE奶油白。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds FE奶油白。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE+搭載12.4吋顯示螢幕。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE+搭載12.4吋顯示螢幕。圖／三星提供
Samsung Galaxy S23 FE薄荷綠。圖／三星提供
Samsung Galaxy S23 FE薄荷綠。圖／三星提供
Samsung Galaxy S23 FE共推出薄荷綠、黑曜灰、奶油白等3色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S23 FE共推出薄荷綠、黑曜灰、奶油白等3色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE搭載10.9吋顯示螢幕。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE搭載10.9吋顯示螢幕。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds FE共推出曜石黑、奶油白兩色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds FE共推出曜石黑、奶油白兩色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE｜Tab S9 FE+共推出石墨灰、薄荷綠、初雪銀、薰衣紫等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9 FE｜Tab S9 FE+共推出石墨灰、薄荷綠、初雪銀、薰衣紫等4色。圖／三星提供

售價 256GB 128GB

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