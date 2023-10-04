三星Galaxy生態圈最新陣容FE系列報到！手機、平板、無線藍牙耳機無縫串聯智慧生活

三星電子宣布推出最新三星Galaxy生態圈陣容FE系列：Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE｜S9 FE+、Galaxy Buds FE，具備指標性設計及耐用性，結合頂尖效能、先進相機技術與出色音質，成就絕佳使用體驗，對於想要首次入手Samsung Galaxy旗艦裝置的消費者而言，最新FE裝置均能滿足需求，完美伴其左右。

搭載6.4吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕的Samsung Galaxy S23 FE承襲S系列經典元素，採流線鏡頭外框設計、IP68防塵防水，更推出充滿活力的全新色系，同時落實環保使命，採用再生材質與包裝，耐用性、功能性和永續性樣樣兼備。

Samsung Galaxy S23 FE配備專業級相機功能，搭載5,000萬超高畫素鏡頭與3倍光學變焦，畫面細節均清晰無比；超明亮夜幕攝影功能以逼真色彩在夜間捕捉清晰自拍與人像照；借助先進的數位影像穩定（VDIS）技術及OIS光學防手震後置相機，在行進中亦能穩定拍攝相片。

此外，Samsung Galaxy S23 FE堪稱是行動編輯工作室，在專業模式下，用戶可依喜好手動調整快門速度、光圈、ISO等參數，並於Camera Assistant應用程式挑選欲使用的自動化功能，以百分百客製攝影體驗拍出媲美棚拍的影像。

在遊戲與串流方面，Samsung Galaxy S23 FE搭載強大處理器，輔以內建的vapor chamber，能有助散熱和維持效能，並具備4,500mAh大電池容量，可隨時直覺調整以節省能源，搭配使用25W充電器（另購）只需30分鐘即可充飽50%電力。

Samsung Galaxy S23 FE系列共推出薄荷綠、黑曜灰、奶油白等3色，以及8GB+128GB、8GB+256GB兩種版本，建議售價分別為19,490元、21,490元，預計10月中旬起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，8GB+256GB版本的電信通路由遠傳電信獨家上市。

平板是日常工作、娛樂不可或缺的好幫手，Samsung Galaxy Tab S9 FE｜S9 FE+分別搭載10.9吋與12.4吋顯示螢幕，同時支援能自動調節最高至90Hz的動態更新率，無論在家中、工作場合、學校甚至公園，均能盡享回饋感十足的沉浸式觀影與創作體驗。顯示螢幕支援Vision Booster技術，可優化色彩與對比度，並著重螢幕暗部表現，提升於戶外環境的可視性。

如同最新的Samsung Galaxy Tab S9系列，Galaxy Tab S9 FE及Tab S9 FE+皆獲IP68等級認證，隨附IP68等級S Pen，並可擴充1TB Micro SD記憶卡（另購）；Galaxy Tab S9 FE+更擁有超長電池續航力，充電一次可連續播放影片最長達20小時。

Samsung Galaxy Tab S9 FE｜Tab S9 FE+共推出石墨灰、薄荷綠、初雪銀、薰衣紫等4色，以及Wi-Fi、5G兩種版本選擇。Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi版6GB+128GB、8GB+256GB建議售價分別為13,900元、15,900元；Galaxy Tab S9 FE 5G版6GB+128GB建議售價17,900元。Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi版8GB+128GB、12GB+256GB建議售價分別為18,900元、20,900元；Galaxy Tab S9 FE+ 5G版8GB+128GB建議售價22,900元。兩款裝置預計10月中旬起在三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

Samsung Galaxy Buds FE具備強悍的主動式降噪（ANC）與環境音效模式，有效阻絕嘈雜，借助先進三麥克風系統的自動個人化波束成型技術及AI深度神經網路（DNN），可消除背景雜音，讓通話音質更清晰透徹。超強續航力再創Buds系列新標竿，耳機可支援長達8.5小時的音樂播放，搭配充電盒還能延長至30小時，即使開啟主動式降噪 ( ANC )，耳機亦能持續播放6小時，搭配充電盒使用則為21小時。

Samsung Galaxy Buds FE提供曜石黑、奶油白兩色，建議售價2,990元，預計於10月中旬起在三星智慧館、三星商城及指定通路正式上市。

借助Samsung Galaxy FE系列，可無縫串聯Galaxy生態圈，在多功能操控功能的加持下，用戶可以在手機、平板等多部Galaxy裝置間輕鬆複製貼上或拖放內容，靈感湧現時只需啟用快速分享，即可將影片或影像從智慧手機傳輸到平板，輕鬆編輯無負擔。

Samsung Galaxy Buds FE還能化身沉浸式娛樂利器，自動切換裝置（Auto Switch）功能可依據個人使用狀況，在智慧手機、平板甚至手錶與電視間智慧切換音訊，無需手動調整。此外，SmartThings Find可協助追蹤遺失的Buds耳機，在遺落時發出警報。Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE系列均以Samsung Knox為安全防護後盾，個人資訊在預設狀態下均受到嚴密保護。

台灣三星祭出上市多元優惠， 即日起至10月31日於三星智慧館、三星商城等指定通路購買指定機型之智慧手機、平板，享Samsung Galaxy Buds FE優惠加購價1,990元；於三星智慧館、三星商城購買Galaxy Buds FE，享限量Galaxy Buds Eco-Friends Pokémon造型保護殼優惠加購價590元；於三星商城等線上指定通路購買Galaxy Watch6系列，享Galaxy Buds FE優惠加購價990元，再送李多慧限量抱枕。