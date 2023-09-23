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米其林星廚Olivier來台展店 法餐每道158元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Seasons by olivier e.打破法餐高價印象，單點菜色158元起，主廚精選無菜單料理每位1,988元起，午間套餐1,288元起。圖/台北Ｗ飯店提供
Seasons by olivier e.打破法餐高價印象，單點菜色158元起，主廚精選無菜單料理每位1,988元起，午間套餐1,288元起。圖/台北Ｗ飯店提供

米其林星級名廚奧利維耶 埃爾澤(Olivier Elzer)正式領軍進駐台北W飯店10樓，開啟現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」。在港澳地區享有盛名的的Olivier Elzer曾累獲多達25顆米其林星肯定，旗下品牌首度引進台灣，並攜手與其共事近十年、來自香港的營運主廚葉城樂，以在地食材，展現地道法餐，同時也打破法餐高價印象，此間單點菜色158元起，主廚精選無菜單料理每位1,988元起，午間套餐1,288元起。

Seasons by olivier e. 開幕首季菜單即囊括了主廚Olivier Elzer的多道招牌菜式，首先端上的是迷你法棍，搭配獨家為台灣研發的烏魚子奶油。開胃菜「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」為炙燒半生熟鮪魚，外層裹上黑白芝麻、底層鋪墊的酪梨泥融入了台灣風味的豆瓣醬，淋上紅蔥頭、紫蘇與葡萄籽油等製成的醬料，略微鹹口，風味獨具。

一上桌就聞到香草氣味的「經典法式田螺 」，就像走進片地綠野的森林，蝸牛殼白皙透光，田螺有著淡淡的香草與奶油香氣，上鋪一迷你麵包脆片，據說，這道菜還有項主廚的秘密武器：鯷魚，增添鮮度。主菜「炭烤美國牛肋眼 」，肉汁完整封存於軟嫩口感中，上方以紅酒乾蔥醬佐蒜片，隨餐附上的馬鈴薯泥也很搶味，蒜味十足。

非常推薦甜點「可頌鬆餅 / 海鹽焦糖 / 香草冰淇淋」，主廚將將具嚼勁的可頌麵團壓製為格子鬆餅造型，搭配香草冰淇淋，經典不敗。

餐廳除了單點菜色以外，無菜單料理也是亮點之一。分別有四道菜1,988元起、六道菜2,588元起、八道菜2,988元起等選擇。

Seasons by olivier e. 也力邀業界頂尖人士參與籌備，包括請來知名設計師方國強量身打造橘色系亮眼制服，還有來自英國倫敦的著名建築事務所G.A. Design操刀空間設計。曾經訪台二十餘次的Olivier Elzer説，期待透過Seasons by olivier e. 破除藩籬，將法式的優雅別緻融入在地飲食文化，以親民的定價與溫馨的空間，拉近人與人之間的距離。

Seasons by olivier e.

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（台北W飯店10樓）

時間：每周一至周日，中午12點至下午2點半、晚間6點至9點半

電話： (02)7703-8755

經典風味之外，也融合在地特色。圖/台北Ｗ飯店提供
經典風味之外，也融合在地特色。圖/台北Ｗ飯店提供
經典甜點推薦必嘗。圖/台北Ｗ飯店提供
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餐廳風格明亮舒適。圖/台北Ｗ飯店提供
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設計師 餐廳 米其林 W飯店

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