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2023周年慶／雅詩蘭黛送星宇機票 首四日再加碼買1送1
2023百貨周年慶開打，各保養化妝品牌更是推出加碼優惠，雅詩蘭黛搶先公布，在指定百貨櫃點，獲官方旗艦館週周年慶開打首一日，消費任一品項（不含工具類），只要在社群曝光戰利品與登錄活動表單，就能有機會抽中星宇航空亞洲不限航點經濟艙單人來回機票，而眾多明星產品更直接打出買1送1超低優惠。
雅詩蘭黛除了送出星宇航空的機票外，在全台百貨櫃點或官網旗艦館周年慶，開打首一～四日，消費任一品項（不含工具類），同樣完成曬出戰利品與登錄表單，有機會抽中訂單內消費品項全都買一送一，詳細規則以官方公布為準。
而且再度加碼，開打第一天購買限定「全方位小棕修護組」，且消費滿5千元，就送價值3,805元的六件禮「年輕保養修護組」，包括清新淨妍潔顏露30ML、微分子晶透面膜1片、特潤超導全方位修護露7ML、年輕無敵膠原霜15ML、特潤全能修護亮眼霜5ML與粉嫩慾望潤色護唇膏1.6G，指定櫃點還加碼送拼色針織收納袋。
各百貨周年慶開打首四日，幾乎天天送出「買1正貨就送總容量數等同正貨」，幾乎就是下殺5折。
首1日的全方位小棕修護組，買小棕瓶50ml，送出小贈品同樣相加為50ml，直接打五折特價4,350元；首2日有微分子原生透亮組，買微分子肌底原生露200ML，送出小容量總計210ML，下殺49折特價4,600元；首3日無敵膠原無敵組，買年輕無敵膠原霜75ML，送75ml補充罐，特價4,650元；首4日白金級賦活花秘眼霜組，買白金級極萃賦活花秘眼霜15ML，再送合計15ml，特價6,680元。
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