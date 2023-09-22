2023周年慶／雅詩蘭黛送星宇機票 首四日再加碼買1送1

2023百貨周年慶開打，各保養化妝品牌更是推出加碼優惠，雅詩蘭黛搶先公布，在指定百貨櫃點，獲官方旗艦館週周年慶開打首一日，消費任一品項（不含工具類），只要在社群曝光戰利品與登錄活動表單，就能有機會抽中星宇航空亞洲不限航點經濟艙單人來回機票，而眾多明星產品更直接打出買1送1超低優惠。

雅詩蘭黛除了送出星宇航空的機票外，在全台百貨櫃點或官網旗艦館周年慶，開打首一～四日，消費任一品項（不含工具類），同樣完成曬出戰利品與登錄表單，有機會抽中訂單內消費品項全都買一送一，詳細規則以官方公布為準。

而且再度加碼，開打第一天購買限定「全方位小棕修護組」，且消費滿5千元，就送價值3,805元的六件禮「年輕保養修護組」，包括清新淨妍潔顏露30ML、微分子晶透面膜1片、特潤超導全方位修護露7ML、年輕無敵膠原霜15ML、特潤全能修護亮眼霜5ML與粉嫩慾望潤色護唇膏1.6G，指定櫃點還加碼送拼色針織收納袋。

各百貨周年慶開打首四日，幾乎天天送出「買1正貨就送總容量數等同正貨」，幾乎就是下殺5折。