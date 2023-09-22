快訊

老闆炸雞排突暈倒！下秒一頭栽進滾燙油鍋亡 昔日善事曝光引惋惜

進口蛋爭議折損官員「一屍三命」 畜牧司長張經緯將調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞太電信開賣iPhone 15系列 5度「頭香哥」排8天7夜搶買iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
亞太電信今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦iPhone 15系列首賣會，排隊頭香鐵粉葉先生（圖右）從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機，已是第5度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香。圖／亞太電信提供
亞太電信今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦iPhone 15系列首賣會，排隊頭香鐵粉葉先生（圖右）從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機，已是第5度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香。圖／亞太電信提供

亞太電信正式開賣全新iPhone 15系列，今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，眾多果粉、老客戶漏夜排隊搶購，亞太電信董事長暨總經理陳鵬到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元，就是要讓鐵粉們滿載而歸。

首位排隊鐵粉葉先生，已是第5度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從9月15日傍晚6點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，整整排了8天7夜，入手iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬256GB。葉先生每次都是幫家人排隊購買，他說iPhone 15 Pro Max的手機更輕、拍攝功能也更強大，加上iOS系統介面簡便，很適合喜歡拍照的家人使用。

亞太電信iPhone 15全系列新機5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。申辦1,599元5G指定資費享更多，約期48期，iPhone 15專案價0元起、iPhone 15 Plus專案價3,300元起、iPhone 15 Pro專案價7,300元起、iPhone 15 Pro Max 256GB專案價15,300元，均享5G上網不限速吃到飽，並限定獨享三大影音服務，加贈CatchPlay、Gt TV隨選館、KKBOX Hi-Res（無損音質）各體驗一個月。另外，10月31日前申辦指定資費，加碼享遠傳friDay影音暢看60天。

亞太電信同步祭出老客戶限時專屬續約優惠，除了享免萬元預繳金、每月加碼贈送上網傳輸量5GB外，申辦指定資費專案價最高現折3,000元；尊爵菁英VIP續約省更多，手機專案價最高現折5,000元。選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」月繳258元起，守護新機更安心。

亞太電信為iPhone 15全系列新機推出5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。記者陳立儀／攝影
亞太電信為iPhone 15全系列新機推出5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。記者陳立儀／攝影
亞太電信今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦iPhone 15系列首賣會，亞太電信董事長暨總經理陳鵬（圖左三）到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元。圖／亞太電信提供
亞太電信今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦iPhone 15系列首賣會，亞太電信董事長暨總經理陳鵬（圖左三）到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元。圖／亞太電信提供
亞太電信正式開賣全新iPhone 15系列，今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會。圖／亞太電信提供
亞太電信正式開賣全新iPhone 15系列，今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會。圖／亞太電信提供
亞太電信為iPhone 15全系列新機推出5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。圖／亞太電信提供
亞太電信為iPhone 15全系列新機推出5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。圖／亞太電信提供

客戶 家人 256GB

延伸閱讀

遠傳電信開賣iPhone 15系列　超狂頭香果粉「紮營」排隊103小時入手最頂規機種

iPhone 15開賣 超級鐵粉排八天七夜五度奪亞太電信頭香

台灣大哥大開賣iPhone 15系列！黑嘉嘉鐵粉漏夜搶排頭香：像考試第一名

momo購物網iPhone 15系列開賣！僅1分鐘熱門機種首批現貨已完售

相關新聞

iPhone搶頭香！ 這一位 他排了整整十天

蘋果iPhone 15今（22）日正式開賣，各家電信業者門口都有用戶大排長龍，其中，以中華電信搶到頭香的許先生排隊最久，...

台灣大哥大開賣iPhone 15系列！黑嘉嘉鐵粉漏夜搶排頭香：像考試第一名

台灣大哥大今天（9月22日）開賣iPhone 15全系列機款，搶先祭出總價值近300萬元豪禮，包含「環遊世界五大洲雙人遊...

喝最潮的能量飲料、聽最潮的演唱會 PowerBOMB 完美結合婁峻碩演唱會

葡萄王打造年輕人愛不釋手的能量飲料「PowerBOMB爆能能量飲料」，鮮明撞色的罐裝設計，完整的黃金比例能量配方，加上微...

亞太電信開賣iPhone 15系列 5度「頭香哥」排8天7夜搶買iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬

亞太電信正式開賣全新iPhone 15系列，今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，眾多果粉、老客戶...

義大遊樂世界讓你中秋免費玩 聚餐再送萬聖趴門票

中秋、國慶連假將至，最懂玩的義大世界超狂活動開跑！E卡會員即日起來義大Outlet Mall消費滿3千元就送10月7日萬...

「國民機車」受歡迎！光陽39800元GP125專案 接單衝65,000台

光陽工業宣布，GP125最低39,800元優惠方案已於9月20日正式結束，光陽再次感謝各界的支持與關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦