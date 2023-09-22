亞太電信開賣iPhone 15系列 5度「頭香哥」排8天7夜搶買iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬

亞太電信正式開賣全新iPhone 15系列，今天（9月22日）上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，眾多果粉、老客戶漏夜排隊搶購，亞太電信董事長暨總經理陳鵬到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元，就是要讓鐵粉們滿載而歸。

首位排隊鐵粉葉先生，已是第5度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從9月15日傍晚6點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，整整排了8天7夜，入手iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬256GB。葉先生每次都是幫家人排隊購買，他說iPhone 15 Pro Max的手機更輕、拍攝功能也更強大，加上iOS系統介面簡便，很適合喜歡拍照的家人使用。

亞太電信iPhone 15全系列新機5G極速升等購機方案，搭配指定方案手機最低0元起。申辦1,599元5G指定資費享更多，約期48期，iPhone 15專案價0元起、iPhone 15 Plus專案價3,300元起、iPhone 15 Pro專案價7,300元起、iPhone 15 Pro Max 256GB專案價15,300元，均享5G上網不限速吃到飽，並限定獨享三大影音服務，加贈CatchPlay、Gt TV隨選館、KKBOX Hi-Res（無損音質）各體驗一個月。另外，10月31日前申辦指定資費，加碼享遠傳friDay影音暢看60天。