STUDIO A買iPhone 15再抽1支 新店裕隆城旗艦門市開幕送4大好禮
STUDIO A與果粉一同迎接iPhone 15系列、Apple Watch新機上市，重磅加碼推出「STUDIO A購機抽百萬好禮」活動，即日起至11月30日止，只要在STUDIO A全台門市及官方網站、Straight A校園門市及官方網站購買指定新機系列，即享有抽獎資格1次（次數無上限），就有機會抽中iPhone 15 Pro Max 256GB。
STUDIO A預約購機抽百萬好禮活動獎項超澎湃，共有599項獎品等你來抽，除了iPhone 15 Pro Max 256GB，還有iPhone 15 Pro 128GB、Apple Watch Series 9、第2代AirPods Pro、ARpedia虛實互動式繪本Curiosity系列、會員點數10,000點、會員點數6,000點、會員點數3,000點、VAP USB4.0 8K/240W超高速傳輸線、VAP螢幕清潔組、VAP磁吸卡套立架、VAP磁吸手機支架等超實用好禮。
另外，STUDIO A也宣布即日起進駐新店裕隆城「誠品生活新店」，開設第33間、北台灣最大的STUDIO A旗艦門市，9月28日至10月10日開幕慶期間，推出4大好禮活動，包含加入STUDIO A官網會員並綁定LINE會員，即贈PQI充電線1條（USB-C to Lighting）、單筆消費滿10,000元贈500元抵用券、買VAP 15W無線充電盤即贈VAP 30W充電頭+PQI充電線1條（USB-C to Lighting），購買蘋果主機加購SA Care/ACPP+保固，主機享會員點數5倍贈。
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