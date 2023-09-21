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STUDIO A買iPhone 15再抽1支 新店裕隆城旗艦門市開幕送4大好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A新店裕隆城門市開幕慶推4大好禮活動。圖／STUDIO A提供
STUDIO A新店裕隆城門市開幕慶推4大好禮活動。圖／STUDIO A提供

STUDIO A與果粉一同迎接iPhone 15系列、Apple Watch新機上市，重磅加碼推出「STUDIO A購機抽百萬好禮」活動，即日起至11月30日止，只要在STUDIO A全台門市及官方網站、Straight A校園門市及官方網站購買指定新機系列，即享有抽獎資格1次（次數無上限），就有機會抽中iPhone 15 Pro Max 256GB

STUDIO A預約購機抽百萬好禮活動獎項超澎湃，共有599項獎品等你來抽，除了iPhone 15 Pro Max 256GB，還有iPhone 15 Pro 128GB、Apple Watch Series 9、第2代AirPods Pro、ARpedia虛實互動式繪本Curiosity系列、會員點數10,000點、會員點數6,000點、會員點數3,000點、VAP USB4.0 8K/240W超高速傳輸線、VAP螢幕清潔組、VAP磁吸卡套立架、VAP磁吸手機支架等超實用好禮。

另外，STUDIO A也宣布即日起進駐新店裕隆城「誠品生活新店」，開設第33間、北台灣最大的STUDIO A旗艦門市，9月28日至10月10日開幕慶期間，推出4大好禮活動，包含加入STUDIO A官網會員並綁定LINE會員，即贈PQI充電線1條（USB-C to Lighting）、單筆消費滿10,000元贈500元抵用券、買VAP 15W無線充電盤即贈VAP 30W充電頭+PQI充電線1條（USB-C to Lighting），購買蘋果主機加購SA Care/ACPP+保固，主機享會員點數5倍贈。

即日起至11月30日止於STUDIO A指定線上線下通路購新機，即有機會抽百萬好禮。圖／STUDIO A提供
即日起至11月30日止於STUDIO A指定線上線下通路購新機，即有機會抽百萬好禮。圖／STUDIO A提供

256GB 128GB 無線充電

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