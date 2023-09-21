STUDIO A買iPhone 15再抽1支 新店裕隆城旗艦門市開幕送4大好禮

STUDIO A與果粉一同迎接iPhone 15系列、Apple Watch新機上市，重磅加碼推出「STUDIO A購機抽百萬好禮」活動，即日起至11月30日止，只要在STUDIO A全台門市及官方網站、Straight A校園門市及官方網站購買指定新機系列，即享有抽獎資格1次（次數無上限），就有機會抽中iPhone 15 Pro Max 256GB。

STUDIO A預約購機抽百萬好禮活動獎項超澎湃，共有599項獎品等你來抽，除了iPhone 15 Pro Max 256GB，還有iPhone 15 Pro 128GB、Apple Watch Series 9、第2代AirPods Pro、ARpedia虛實互動式繪本Curiosity系列、會員點數10,000點、會員點數6,000點、會員點數3,000點、VAP USB4.0 8K/240W超高速傳輸線、VAP螢幕清潔組、VAP磁吸卡套立架、VAP磁吸手機支架等超實用好禮。