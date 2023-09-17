貢寮國際海洋音樂祭連嗨3天 葛西瓦、Matzka今晚壓軸
2023新北市貢寮國際海洋音樂祭今晚畫下句點，國內外音樂團體下午3點半起接力演出。第34屆金曲獎得主葛西瓦、Matzka預計今晚9點壓軸登台，兩人將排灣族母語歌曲重新編排，帶領樂迷一起體驗部落慶典的歡樂感，預料將海祭大舞台氣氛推到最高潮。
貢寮國際海洋音樂祭15日開幕，為期3天。最受矚目的「海洋獨立音樂大賞」昨晚登場，參加決賽的10個樂團，各自使出渾身解數盡情表演，最後由烏流oo-lâu拿下海洋大賞，奪得海洋旗。評審團大獎得主是Hbun河紋樂團，YILITH贏得海洋之星獎項。
今天大舞台演出團體包括17人氣創作LIVER、神棍樂團、放客兄弟、傻子與白癡、泰國getsunova 老王樂隊和葛西瓦+Matzka。
原住民歌手葛西瓦、Matzka今年雙雙入圍金曲獎，並在頒獎典禮合體演出，獲得好評。當晚葛西瓦獲頒最佳原住民語歌手獎，Matzka拿下原住民語專輯獎。
小舞台表演也很精彩，「辣鄰居」演出極具張力，節奏脈動強烈；「偏執狂」唱出對夢想的偏執與堅持；「打倒三明治」用浪漫搖滾療癒樂迷們的心；「阿橘」城市風格的R&B曲風，描述現實社會中人與人之間的關係；「筋斗雲樂團」抒情搖滾嗓音結合重金屬電吉他聲，帶給聽眾鮮明的音樂爆發力；「守夜人」男女主唱雙聲線，陪伴樂迷度過美好的夜晚。
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