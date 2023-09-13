當代傳奇開現代戲樓 「八仙變數」演華人版復仇者聯盟

「八仙過海」是華人世界共同的文化記憶。當代傳奇青年劇團「興傳奇青年劇場」與新加坡「九年劇場」合作的「八仙變數」，則將八仙過海打故事翻轉成華人版「復仇者聯盟」，八仙變成八個「超級英雄」，探討個人與權威的對抗，22日在當代傳奇經營的板橋放送所登場。

板橋放送所建於1930年，由日本建築師栗山俊一設計，為日據時代廣播電台發送站，如今華麗轉身，成為科技結合藝術的文創新天地。當代傳奇藝術總監林秀偉表示，園區從劇場、咖啡館到文創商店都由平均年齡不到30歲的「興傳奇青年劇場」成員經營。這些10歲便開始學京劇的青年演員，不僅要演戲、還要學習經營一個嶄新觀念的「現代新戲樓」。

上月首先登場的「傳奇戲樓」，將古蹟化身為傳統戲樓，邀觀眾體驗古代一邊看戲、喝茶、嗑瓜子的風雅饗宴，劇中角色如楊貴妃、林沖等，更與觀眾近身演出，帶來前所未有的沉浸體驗。「傳奇戲樓」從廚師到侍者、演員，都由「興傳奇青年劇場」一手操辦，兩千多張票全部賣光。林秀偉透露，有不少企業用包場方式，包下戲樓演出當代傳奇經典劇目。

至於下周上演的「八仙變數」，則是讓興傳奇演員脫下京劇包袱，走入現代戲劇。林秀偉說，興傳奇演員從小習京劇「過古人生活」，此次透過新加坡現代劇團的合作產生文化撞擊、「會像一面鏡子去尋找自己」，此一過程對傳統戲曲演員來說是重要的蛻變和洗禮，「沒有經過打磨，無法向世界奔跑」。當年吳興國便是演過電影、小劇場，最後才能演出「李爾在此」這種讓京劇迷擊節讚賞的好戲。

九年劇場導演謝燊傑表示，八仙的形象來自於民間，是台灣與新加坡兩地共同的文化符號、也是連結華人社會的文化底蘊。「八仙過海各顯神通」，八仙就像漫威電影「復仇者聯盟」聚集八個超級英雄。此次創作嘗試將興傳奇青年劇場的京劇元素和現代劇場融合，如開場序曲台灣演員以京劇唱法，新加坡的演員則用近似歌劇、音樂劇的唱法來和聲，彼此相輔相成。

談到京劇和現代戲劇的碰撞，謝燊傑認為，興傳奇演員有很好的底子、動作講求精準與美感；而九年劇場的演員比較生活化。兩團就連說台詞的力量和溫度都和興傳奇不同，「雙方都經歷了砍掉重來、創造新東西的過程。」興傳奇青年劇場團長朱柏澄則表示，九年劇場重視演員的觀點訓練和鈴木忠志的訓練法，兩團演員在交流的過程中，互相學習對方的專業。

「八仙變數」描述在近未來中，國家總裁被綁架。故事裡有一個可以通過分析數據來預測未來的系統；系統裡隱藏著一個可以控制人腦的技術與反政府組織。劇中充斥計中計、翻轉再翻轉，是燒腦的科幻寓言、也是給外來世界的一篇警世預言。