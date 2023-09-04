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不可能洗個澡就聞起來像Lisa吧！CELINE香氛皂來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MAISON CELINE金色飾面鋁質肥皂盒，8,900元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE金色飾面鋁質肥皂盒，8,900元。圖／CELINE提供

品牌創意總監HEDI SLIMANE於2019年推出的CELINE高級香水系列，繼現有的高級香水、香氛蠟燭、蠟燭配件和香氛產品之後，為使CELINE高級香水系列更加完整，全新推出「沐浴與身體護理」系列，其中香氛皂率先上市，共推出4款CELINE高級香水系列的經典香氛：PARADE、LA PEAU NUE、EAU DE CALIFORNIE和REPTILE；一套香氛皂套裝包含3塊100G香氛皂。

由法國普羅旺斯皂藝師以製香的傳統工藝製作的CELINE香氛皂，富含甜杏仁油和植物甘油，純淨無額外添加，呈現會隨時間推移而變化的天然色調；除了可以洗沐，同樣可以乾用，放在衣櫥或抽屜中，為織物增添柔和的氣韻。

香氛皂外觀呼應CELINE高級香水瓶蓋頂部，正面雕刻品牌的「TRIOMPHE」標誌，並以白色絹紙手工包裝後用印有「TRIOMPHE」標誌的黑色貼紙密封，而後放入壓印「GRAND SIÈCE」時期雕飾壓紋的獨立白盒中。香氛皂以三件套裝形式放置於高訂香水系列包裝盒中。

為迎接全新「沐浴與身體護理」系列登場，MAISON CELINE也同時推出相呼應的浴室必備家飾小物，包括肥皂盒、棉簽罐、化妝棉罐、牙刷盒等共四件，採用便於旅行攜帶的輕質鋁製作，備有黑色飾面和拋光金色飾面兩種款式。

MAISON CELINE黝黑色鋁質牙刷盒，9,900元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE黝黑色鋁質牙刷盒，9,900元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE黝黑色鋁質棉花棒罐，11,000元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE黝黑色鋁質棉花棒罐，11,000元。圖／CELINE提供
香氛皂包裝盒飾有GRAND SIÈCLE時期雕飾壓紋。圖／CELINE提供
香氛皂包裝盒飾有GRAND SIÈCLE時期雕飾壓紋。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE香氛皂套裝EAU DE CALIFORNIE款，包裝盒飾有GRAND SIÈCLE時期雕飾壓紋，3,600元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE香氛皂套裝EAU DE CALIFORNIE款，包裝盒飾有GRAND SIÈCLE時期雕飾壓紋，3,600元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE金色飾面鋁質化妝棉罐，14,000元。圖／CELINE提供
MAISON CELINE金色飾面鋁質化妝棉罐，14,000元。圖／CELINE提供
「TRIOMPHE」標誌刻在皂體正面。圖／CELINE提供
「TRIOMPHE」標誌刻在皂體正面。圖／CELINE提供

沐浴 品牌 CELINE

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