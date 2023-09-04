不可能洗個澡就聞起來像Lisa吧！CELINE香氛皂來了
在品牌創意總監HEDI SLIMANE於2019年推出的CELINE高級香水系列，繼現有的高級香水、香氛蠟燭、蠟燭配件和香氛產品之後，為使CELINE高級香水系列更加完整，全新推出「沐浴與身體護理」系列，其中香氛皂率先上市，共推出4款CELINE高級香水系列的經典香氛：PARADE、LA PEAU NUE、EAU DE CALIFORNIE和REPTILE；一套香氛皂套裝包含3塊100G香氛皂。
由法國普羅旺斯皂藝師以製香的傳統工藝製作的CELINE香氛皂，富含甜杏仁油和植物甘油，純淨無額外添加，呈現會隨時間推移而變化的天然色調；除了可以洗沐，同樣可以乾用，放在衣櫥或抽屜中，為織物增添柔和的氣韻。
香氛皂外觀呼應CELINE高級香水瓶蓋頂部，正面雕刻品牌的「TRIOMPHE」標誌，並以白色絹紙手工包裝後用印有「TRIOMPHE」標誌的黑色貼紙密封，而後放入壓印「GRAND SIÈCE」時期雕飾壓紋的獨立白盒中。香氛皂以三件套裝形式放置於高訂香水系列包裝盒中。
為迎接全新「沐浴與身體護理」系列登場，MAISON CELINE也同時推出相呼應的浴室必備家飾小物，包括肥皂盒、棉簽罐、化妝棉罐、牙刷盒等共四件，採用便於旅行攜帶的輕質鋁製作，備有黑色飾面和拋光金色飾面兩種款式。
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