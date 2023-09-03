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全球首款木質氣泡水機 北歐品牌Mysoda從機身到鋼瓶都永續

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
北歐設計品牌Mysoda正式登台，推出全球首款木質氣泡水機。圖／Mysoda提供
北歐設計品牌Mysoda正式登台，推出全球首款木質氣泡水機。圖／Mysoda提供

環保永續是近年全球都在關注的重要議題，各品牌努力從原料開始就減少碳排，而北歐設計品牌Mysoda最新在台推出全球首款木質氣泡水機WOODY，就是一款機體材質皆源自於完全可再生原料，以幾近100%可再生原料製作的搶眼產品。

WOODY使用由芬蘭公司UPM所製造的UPM Formi EcoAce為材料，其中60%為造紙過程副產品、40%為鋸木工業產生的木屑，兩者源自芬蘭鋸木廠和紙漿廠的殘餘物，合作林場為經三方認證永續林場，不僅符合最高等級的永續發展標準，製作出來的產品也帶有天然木香、獨特質感與微妙可見的纖維，展現與現有市面上氣泡水機產品截然不同的自然風格。

功能上，靜音打氣系統降低打氣產生的聲響，內建快速扣瓶機制能毫不費力地使用，無需插電設計讓其可置放於家中任何空間，輕量化設計更方便攜帶外出露營、野餐使用。使用的綠能填充二氧化碳鋼瓶使用經芬蘭細緻過濾、清淨後的純淨二氧化碳，填充時僅利用太陽能、風力發電等環保再生能源填充減少碳排放，隨時盡情享受無負擔氣泡水時，也不必擔憂對環境造成負擔。

WOODY氣泡水機共推出樹冰白、鐵木灰、雲杉綠、櫻吹粉等4款以森林命名的色彩供選擇，建議售價4,990元，10月31日前於丞洋官網下訂另贈送Mysoda特製檸檬萊姆糖漿2瓶。

即日起至10月31日前於丞洋官網下訂即贈送Mysoda特製檸檬萊姆糖漿2瓶。圖／Mysoda提供
即日起至10月31日前於丞洋官網下訂即贈送Mysoda特製檸檬萊姆糖漿2瓶。圖／Mysoda提供
以近乎100%可再生原料製作，WOODY氣泡水機提供樹冰白、鐵木灰、雲杉綠、櫻吹粉等4款以森林命名的色彩供選擇。圖／Mysoda提供
以近乎100%可再生原料製作，WOODY氣泡水機提供樹冰白、鐵木灰、雲杉綠、櫻吹粉等4款以森林命名的色彩供選擇。圖／Mysoda提供

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