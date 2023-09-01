快搶！BE@RBRICK 聯名清明上河圖 HANDS 台中 LaLaport 首賣

歷久不衰，且常常增值的BE@RBRICK庫柏力克熊，最新推出的聯名款為BE@RBRICK與清明上河圖合作，將於9月1日至17日於台隆手創館台中LaLaport店，舉辦BE@RBRICK清明上河圖聯名款展售會，HANDS為BE@RBRICK打造專屬的展覽空間，以清明上河圖為滿版背景，展售期間每日限量開賣5組，每人限購買一組，售完為止。

由日本玩具品牌Medicom Toy在2001創造出的BE@RBRICK，創辦人赤司龍彥設計出許多玩具，也帶出BE@RBRICK小熊，更大玩各種聯名，還創下不少拍賣高架。BE@RBRICK對許多潮流玩家來說不陌生，其中一款BE@RBRICK Yue Minjun Qiu Tu的1000%款，原價值10,000～15,000元，最後拍賣價高達480萬台幣。

此次BE@RBRICK與國立故宮合作，以「清明上河圖」作為聯名限量款，推出E@RBRICK 400%+100%，每組售價7,800元，「清明上河圖」由由宋代畫家張擇端，以北宋時期首都汴梁（今河南省開封市）的人民日常生活和景觀為題的創作，展現了當時人們多層次的生活方式，也是古代畫作中，最著名的藝術作品。

此次雙方合作，於台隆手創館台中LaLaport店舉辦BE@RBRICK清明上河圖聯名款展售會，9月1～3日，每日限量5組，9月4日限量4組，每組售價7,800元。