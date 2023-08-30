高雄SKM Park Outlets最新打卡點「巨型月球」9月降臨

呼應9月中秋季，SKM Park Outlets高雄草衙特別推出巨型月球打卡點，9/1起登場，讓民眾搶先與巨型月球裝置合影來趟「月之旅」。

SKM Park Outlets高雄草衙為期一個月的巨型月球「月之旅」9/1登場，以「賞月團聚」為主題，特別於1樓戶外購物街區設置直徑五公尺大的仿真月球裝置藝術，飄浮在空中的巨型月球，彷彿讓人伸手觸碰到月球的表面，巨型月球下方還結合月亮造型鞦韆，讓入館遊逛的消費者，拍出搶眼吸睛的浪漫美照。

另外，台中LaLaport的吉卜力工作周邊商品專賣店「橡子共和國」，即日起推出全台首座「吹陶笛龍貓」拍照打卡點進駐，還有貓巴士停靠門口，讓龍貓粉絲拍過癮。9/1起，不限消費金額，只要將與龍貓或貓巴士的合影打卡上傳至社群平台，還可獲得吹陶笛龍貓款式的「紀念明信片」一張（每人限參與一次，數量有限送完為止）。

同時，與「吹陶笛龍貓」打卡點同款的新品「音樂盒吹陶笛龍貓」同步上市，在橡子共和國台中LaLaport店先行販售，亞洲限定款商品「龍貓微笑系列」也將於9/8日起全台同步開賣。