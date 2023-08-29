華航9月18日開航台北-熊本 指定地點拍照上傳抽萌禮

中華航空將於9月18日起新開台北-熊本航線，提供每周一、五2班往返，旅客亦可搭配每周14班的台北-福岡航線，每周共16班，旅客進出九州更為多元方便。華航歡慶熊本開航，特別將台北分公司騎樓的柱子換上熊本熊圖裝；時間不設限、地點不清場，讓熊粉一次拍過癮，再加碼抽獎送萌禮！

華航表示，為了讓民眾在台北街頭遇見日本人氣NO.1吉祥物熊本熊，特別在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，輕鬆就能欣賞熊本熊各種可愛萌樣，還有阿蘇火山、黑川溫泉、熊本城、鍋瀑布等美景，先一步感受熊本的旅遊魅力。

華航指出，熊本位於九州的中心，擁有許多觀光名勝，也是日本半導體產業聚集地。即日起至9月18日止，只要民眾將照片傳至中華航空粉絲團活動貼文下方留言，轉分享並tag一名好友，就有機會抽中超軟萌熊本熊披肩（5名），與熊熊天天膩在一起。

華航熊本航線以區域線主力新機種 A321neo執飛，擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、全艙藍芽耳機連線、與手機遙控配對等特色，提供旅客不同以往的搭機體驗。