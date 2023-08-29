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華航9月18日開航台北-熊本 指定地點拍照上傳抽萌禮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
為了讓民眾在台北街頭遇見日本人氣NO.1吉祥物熊本熊，華航特別在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，輕鬆就能欣賞熊本熊各種可愛萌樣。圖／華航提供
為了讓民眾在台北街頭遇見日本人氣NO.1吉祥物熊本熊，華航特別在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，輕鬆就能欣賞熊本熊各種可愛萌樣。圖／華航提供

華航空將於9月18日起新開台北-熊本航線，提供每周一、五2班往返，旅客亦可搭配每周14班的台北-福岡航線，每周共16班，旅客進出九州更為多元方便。華航歡慶熊本開航，特別將台北分公司騎樓的柱子換上熊本熊圖裝；時間不設限、地點不清場，讓熊粉一次拍過癮，再加碼抽獎送萌禮！

華航表示，為了讓民眾在台北街頭遇見日本人氣NO.1吉祥物熊本熊，特別在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，輕鬆就能欣賞熊本熊各種可愛萌樣，還有阿蘇火山、黑川溫泉、熊本城、鍋瀑布等美景，先一步感受熊本的旅遊魅力。

華航指出，熊本位於九州的中心，擁有許多觀光名勝，也是日本半導體產業聚集地。即日起至9月18日止，只要民眾將照片傳至中華航空粉絲團活動貼文下方留言，轉分享並tag一名好友，就有機會抽中超軟萌熊本熊披肩（5名），與熊熊天天膩在一起。

華航熊本航線以區域線主力新機種 A321neo執飛，擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、全艙藍芽耳機連線、與手機遙控配對等特色，提供旅客不同以往的搭機體驗。

在熊本眾多的觀光名勝中，熊本城作為日本三大名城之一，經歷數次重建依然壯麗。到阿蘇火山，可近距離觀賞世界最大的破火山口，感受地球的呼吸。而火山口湧出的地下泉水，水質醇厚甘甜，做出來的料理別具美味，周邊的秘境溫泉也是放鬆身心的好去處。跨越時代、傳承百年至今的「肥後象嵌」技術，融合獨特美感，也是熊本代表性傳統工藝。

華航熊本航線以區域線主力新機種 A321neo執飛，擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、全艙藍芽耳機連線、與手機遙控配對等特色，提供旅客不同以往的搭機體驗。記者黃仲明／攝影
華航熊本航線以區域線主力新機種 A321neo執飛，擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、全艙藍芽耳機連線、與手機遙控配對等特色，提供旅客不同以往的搭機體驗。記者黃仲明／攝影
華航在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，換上熊本熊、阿蘇火山、黑川溫泉、熊本城、鍋瀑布等美景，先一步感受熊本的旅遊魅力。圖／華航提供
華航在南京東路至龍江路周圍，選定10根柱子以L形排開，換上熊本熊、阿蘇火山、黑川溫泉、熊本城、鍋瀑布等美景，先一步感受熊本的旅遊魅力。圖／華航提供
中華航空將於9月18日起新開台北-熊本航線，歡慶熊本開航，特別將台北分公司騎樓的柱子換上熊本熊圖裝；時間不設限、地點不清場，讓熊粉一次拍過癮，再加碼抽獎送萌禮。圖／華航提供
中華航空將於9月18日起新開台北-熊本航線，歡慶熊本開航，特別將台北分公司騎樓的柱子換上熊本熊圖裝；時間不設限、地點不清場，讓熊粉一次拍過癮，再加碼抽獎送萌禮。圖／華航提供

熊本熊 華航 阿蘇火山

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